Fagfjárfestasjóðurinn Landsbréf - BÚS I: Stækkun skuldabréfaflokksins BUS 63 til fjármögnunar nýrrar lánveitingar

Í tengslum við fyrirhugaða lánveitingu til Búseta hsf. hefur fagfjárfestasjóðurinn Landsbréf – BÚS I lokið stækkun skuldabréfaflokksins með auðkennið BUS 63. Skuldabréf voru seld að nafnvirði kr. 1.560.000.000 á ávöxtunarkröfunni 3,82%. Stærð skuldabréfaflokksins BUS 63 eftir stækkunina er kr. 10.480.000.000. Heildarheimild útgáfu er kr. 12.000.000.000.
Skuldabréfaflokkurinn er verðtryggður á 3,15% föstum vöxtum, til 40 ára og með jöfnum greiðslum vaxta og höfuðstóls. Lokagjalddagi er þann 5. febrúar 2063. Vaxta- og höfuðstólsgreiðslur greiðast mánaðarlega og var fyrst gjalddagi þann 6. mars 2023. Skuldabréf í flokknum eru fyrst uppgreiðanleg 5. febrúar 2031 með 1,5% uppgreiðslugjaldi sem stiglækkar og fellur niður 14 árum frá útgáfudegi.
Skuldabréfaútgáfur Landsbréfa – BÚS I fela ekki í sér bein veð en allar eignir fagfjárfestasjóðsins Landsbréf - BÚS I standa til tryggingar á greiðslu skuldabréfanna samkvæmt almennum reglum kröfuréttar.
Ætlunin er að afrakstur sölu skuldabréfanna fari til nýrrar lánveitingar Landsbréfa – BÚS I til Búseta hsf. Lánið verður tryggt með hluta íbúðareigna Búseta hsf. í Reykjavík. Með nýrri lánveitingu og miðað við verðmat nýs veðandlags má reikna með að lánshlutfall sjóðsins í heild verði nærri 59%.
Gjalddagi og afhending skuldabréfanna er fyrirhuguð í viku 10 og sótt verður um að skuldabréfin verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. þann sama dag og gjalddagi og afhending á sér stað. Kauphöll mun tilkynna um fyrirhugaða stækkun með eins dags fyrirvara.
Skjöl sem tengjast skuldabréfaflokkunum BUS 56, BUS 60 og BUS 63 má nálgast á vefsíðunni:
https://www.landsbref.is/serhaefdar-fjarfestingar/skrad-skuldabref
Nánari upplýsingar veita Björn Snær Guðbrandsson og Ingvar Karlsson, sjóðstjórar í síma 410 2500.