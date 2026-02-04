George Weston Limitée annonce la date de publication des résultats de son quatrième trimestre et de l’exercice financier de 2025

TORONTO, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- George Weston Limitée (TSX : WN) a annoncé aujourd’hui qu’elle publiera les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice financier de 2025 le 4 mars 2026 à 7 h (HE) environ.

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités dans ses deux secteurs d’exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée et Fiducie de placements immobiliers Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des propriétés commerciales et résidentielles, de grande qualité partout au Canada.

SOURCE George Weston Limitée

Demandes d’investisseurs, veuillez contacter :

Roy MacDonald

Vice-président de groupe, Relations avec les investisseurs

George Weston Limitée

investor@weston.ca