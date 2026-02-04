TuneIn, une entreprise de Stingray, intègre sa solution d'infodivertissement audio dans certains véhicules Nissan aux États-Unis

NEW YORK, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TuneIn, une entreprise de Stingray (TSX: RAY. A; RAY.B), et Nissan, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à offrir le vaste catalogue de stations de radio et de balados de TuneIn dans certains véhicules Nissan et INFINITI aux États-Unis.



Les conducteurs de véhicules Nissan et INFINITI équipés de la technologie Google intégrée bénéficieront d'un accès rapide à tout l'univers audio de TuneIn, incluant les sports en direct, les dernières nouvelles, la musique personnalisée, des millions de balados et des dizaines de milliers de stations de radio.



« Notre objectif est de permettre aux conducteurs d'accéder instantanément au contenu qu'ils aiment », explique Rich Stern, PDG de TuneIn. « L'intégration de TuneIn dans les véhicules Nissan élimine les distractions et offre un moyen plus sûr et plus rapide d'écouter des événements sportifs, l’actualité, de la musique et des balados sur la route. »



Caractéristiques clés pour les conducteurs Nissan

Offre la diffusion en direct des matchs des ligues professionnelles et universitaires majeures, ainsi que des analyses sportives approfondies.

Une sélection de musique et des millions de balados pour tous les goûts.

Le système offre un accès par commande vocale ou tactile, grâce à une interface optimisée par TuneIn pour minimiser la distraction du conducteur.

De nouvelles commandes situées à gauche de l'écran permettent de lire, mettre en pause ou changer de contenu audio d'une simple touche.

Avec l'acquisition récente de TuneIn, Stingray franchit une étape stratégique pour étendre sa présence mondiale dans le secteur automobile. Cette union accélère l'intégration d'expériences audio de marque au cœur même des véhicules.



TuneIn est accessible aux auditeurs du monde entier sur plus de 200 appareils connectés et auprès de 14 marques automobiles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur TuneIn.com



À propos de TuneIn

TuneIn, une compagnie de Stingray, donne accès aux sports, actualités, musique, livres audio, podcasts et radios du monde entier, afin que les auditeurs puissent écouter ce qu'ils aiment où qu'ils se trouvent. Avec plus de 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels et une présence sur 200 plateformes et appareils connectés, elle est l'une des plateformes de streaming audio les plus utilisées au monde. TuneIn diffuse plus de 100 000 stations de radio, qu'elles soient propriétaires, exploitées ou partenaires, et plus de 5 millions de podcasts. Les abonnés à TuneIn Premium bénéficient également d'un accès exclusif à des actualités sans publicité provenant des plus grands réseaux comme CNN, Fox News Radio, MSNBC, CNBC et Bloomberg, ainsi qu'à des chaînes musicales sans publicité adaptées à chaque humeur. Pour plus d'informations, visitez www.tunein.com.



À propos de Stingray

Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnier de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké, ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les enceintes intelligentes, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé aux quatre coins du monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale composée de plus de 1000 employés. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

