Cannara annonce un placement privé stratégique sans intermédiaire de 6,3 millions $ CA au prix de 2,10 $ CA par action ordinaire 

MONTRÉAL, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un placement privé stratégique sans intermédiaire avec Phoenician Capital LLC (« Phoenician »). Conformément aux termes d’une convention de souscription, Phoenician a accepté de souscrire 3 000 000 d’actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») au prix de 2,10 $ CA par action ordinaire, pour un produit brut total de 6 300 000 $ CA, dans le cadre d’un placement privé sans intermédiaire (le « placement privé »), sous réserve de l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

Le produit du placement privé devrait être utilisé pour le fonds de roulement et les investissements stratégiques, notamment pour soutenir les investissements en capital continus dans l’installation de Valleyfield, développer les activités et maintenir la flexibilité du bilan.

Le prix d’émission des actions ordinaires représente une prime d’environ 16 % par rapport au cours de clôture de la Société le 3 février 2026, dernier jour de bourse avant l’annonce du placement privé.

« Cet investissement stratégique soutient les prochaines étapes de l’expansion de nos activités à Valleyfield », a commenté Zohar Krivorot, président-directeur général de Cannara. « L’approche d’investissement à long terme de Phoenician, axée sur les fondamentaux, correspond bien à notre stratégie et à notre philosophie de gouvernance. Sa décision d’investir à un prime reflète sa confiance dans notre modèle d’exploitation et notre plan de croissance rigoureux. »

« Nous sommes ravis d’accompagner Cannara à ce stade de sa croissance », a déclaré John Khabbaz, fondateur et chef des investissements de Phoenician. « Cannara a mis en place une plateforme différenciée, clairement axée sur la discipline opérationnelle et la création de valeur à long terme. Nous avons hâte de collaborer avec la direction alors que la Société poursuit la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques. »

Les actions ordinaires émises dans le cadre du placement privé sont soumises à une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la TSXV. Aucune commission d’intermédiaire n’a été versée dans le cadre du placement privé.

Les actions ordinaires émises dans le cadre du placement privé n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement en vertu de la Loi de 1933. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat d’actions ordinaires aux États-Unis.

La Société annonce en outre que Zohar Krivorot, président-directeur général et président du conseil d’administration de la Société, a conclu un accord visant à vendre, sur une base dispensée, 333 333 actions ordinaires de la Société à Phoenician au prix de 2,10 $ CA par action ordinaire (la « vente secondaire d’actions »). La Société n’est pas partie à la vente secondaire d’actions et ne recevra aucun produit de la transaction, qui a été effectuée uniquement dans le but de compenser les pertes fiscales personnelles résultant de l'acquisition récente de certaines unités d'actions restreintes de la Société. Les actions ordinaires vendues à Phoenician dans le cadre de la vente secondaire d'actions sont également soumises à une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour.

Immédiatement avant la conclusion de la vente secondaire d’actions, M. Krivorot détient ou exerce un contrôle ou une emprise, directement ou indirectement, sur 25 852 540 actions ordinaires de la Société, représentant environ 26,99 % des actions ordinaires émises et en circulation. À la suite de la réalisation de la vente secondaire d’actions, M. Krivorot détiendra ou exercera le contrôle ou la direction, directement ou indirectement, de 25 519 207 actions ordinaires de la Société, représentant environ 25,83% des actions ordinaires émises et en circulation, après avoir donné effet au placement privé.

À propos de Phoenician Capital

Phoenician Capital LLC est une société de gestion d’investissements dont le siège social est situé à New York. Phoenician investit dans des sociétés cotées en bourse à petite et moyenne capitalisation sélectionnées à l’échelle mondiale, en mettant l’accent sur les entreprises à forte croissance de haute qualité dirigées par leur fondateur, et où une diligence rigoureuse et une participation à long terme peuvent soutenir une croissance durable au fil du temps.

Résultats du vote de l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires

La Société a également annoncé les résultats du vote de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 29 janvier 2026.

Tous les candidats au poste d’administrateur figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 18 décembre 2025 ont été élus à la majorité des actionnaires. Les résultats du vote pour chaque candidat sont les suivants :

Candidats Pour (#) Pour (%) Abstention (#) Abstention (%) Zohar Krivorot 62 166 863 99,99 7 270 0,01 Derek Stern 62 164 013 99,98 10 120 0,02 Donald Olds 62 160 055 99,98 14 078 0,02 Justin Cohen 62 167 013 99,99 7 120 0,01 Mary Durocher 62 160 225 99,98 13 908 0,02



Nomination des vérificateurs



MNP LLP, comptables professionnels agréés, ont été nommés auditeurs de la Société par une majorité d’actionnaires pour l’exercice 2026. Les résultats du vote sont les suivants :

Pour (#) Pour (%) Abstention (#) Abstention (%) 62 380 331 99,96 22 214 0,04



Résolution approuvant le régime d’options d’achat d’actions



Les actionnaires ont également approuvé les amendements au régime d’options d’achat d’actions de la Société tel que décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations du 18 décembre 2025.

Pour (#) Pour (%) Contre (#) Contre (%) Abstention (#) Abstention (%) 61 322 256 98,68 821 277 1,32 30 600 0,05



Résolution approuvant le régime d’unités d’actions restreintes



Les actionnaires ont également approuvé les amendements au régime d’unités d’actions restreintes de la Société tel que décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations du 18 décembre 2025.

Pour (#) Pour (%) Contre (#) Contre (%) Abstention (#) Abstention (%) 61 157 416 98,41 985 817 1,59 30 900 0,05



CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef de la direction financière

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Fondateur et PDG

zohar@cannara.ca



Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 600 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, les installations de Cannara produisent des produits de cannabis de qualité supérieure à un prix abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse peut contenir des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la législation sur les valeurs mobilières applicable l’exige. Les déclarations prospectives se rapportent à des événements ou à des performances futures et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles comprennent, sans s’y limiter, les déclarations relatives à la réalisation et au calendrier du placement privé, à l’obtention de toutes les autorisations réglementaires et de la Bourse de croissance TSX requises, à l’utilisation prévue du produit du placement privé, aux dépenses en capital prévues à l’usine de Valleyfield ; et aux objectifs de croissance stratégique et aux plans d’expansion de la Société.

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des mots tels que « peut », « futur », « prévu », « a l’intention » et « estime ». De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Espace investisseurs » de notre site web à l’adresse https://www.cannara.ca/en/investor-area .

D’autres risques dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle estime non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces informations, car les résultats réels peuvent différer des informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont soumises aux mises en garde qui précèdent, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire ou si le contexte l’indique autrement, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.