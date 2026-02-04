DONE Deliveries lance Quote&Go à l’échelle nationale: une plateforme IA pour des cotations instantanées de fret spot

PARIS, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quote&Go, plateforme logistique digitale développée par DONE Deliveries , transforme l'accès des PME françaises au transport de fret ponctuel en introduisant une expérience utilisateur rapide et intuitive, inspirée du B2C, dans la logistique professionnelle.

Au cœur de Quote&Go se trouve un moteur de tarification avancé capable de générer des offres instantanées et fermes pour 99,3 % des demandes d'expédition. « Les PME françaises veulent de la clarté et de la rapidité », explique Damian Misiek, PDG et cofondateur de DONE Deliveries. « Elles ne veulent pas négocier, elles veulent expédier. Quote&Go offre une expérience comparable à Booking.com, mais avec la responsabilité totale du transporteur et l'engagement professionnel qui va avec. »

Si réserver un billet de TGV ou une chambre d'hôtel ne prend que quelques secondes, obtenir un transport de fret ponctuel en France impliquait traditionnellement de longues chaînes d'e-mails, des appels téléphoniques et des heures d'attente pour recevoir un devis. À l'ère des chaînes d'approvisionnement en flux tendu, ces délais ne sont plus tenables. Quote&Go s'attaque de front à cette inefficacité en permettant des offres de fret instantanées et fermes, en ligne et en temps réel.

Conçue et exploitée par DONE Deliveries, un opérateur logistique européen rentable affichant 45 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, Quote&Go allie agilité digitale et solidité opérationnelle éprouvée. L'entreprise emploie 190 professionnels de la logistique, dont une équipe R&D dédiée de 25 personnes, et gère près de 60 000 expéditions par an en Europe. Cette envergure et cette stabilité offrent aux PME industrielles françaises l'efficacité digitale sans risque opérationnel.

Contrairement aux places de marché du fret digital, Quote&Go ne se contente pas de mettre en relation chargeurs et transporteurs. DONE Deliveries opère en tant que commissionnaire de transport agréé, agissant comme partenaire contractuel direct. Cela signifie que les clients bénéficient d'un point de responsabilité unique, DONE Deliveries gérant l'ensemble du processus de transport, de la tarification et du choix du transporteur à l'exécution et à la résolution des problèmes.

En digitalisant le marché du fret ponctuel et en s'appuyant sur une flotte vérifiée de 33 000 véhicules, Quote&Go délivre des performances opérationnelles exceptionnelles, notamment un taux de 99,95 % d'expéditions sans dommage et 98,6 % de livraisons à l'heure. Qu'il s'agisse d'expéditions transfrontalières urgentes vers l'Allemagne ou de lots partiels à destination de l'Espagne, la plateforme prouve que rapidité et simplicité ne doivent pas se faire au détriment de la fiabilité.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e645a367-8743-4897-ac32-697dfaececf9/fr