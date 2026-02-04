Landsbankinn hf.: Útboð verðbréfa sem telja til viðbótar eiginfjárþáttar 1 (AT1)

Landsbankinn mun halda lokað útboð á verðbréfum í íslenskum krónum sem telja til viðbótareiginfjárþáttar 1 (a. Additional Tier 1 (AT1) securities) miðvikudaginn 11. febrúar 2026.
Boðinn verður til sölu einn flokkur óverðtryggðra AT1 verðbréfa („verðbréfin“) sem eru án lokagjalddaga en með mögulegri innköllun af hálfu útgefanda að 5,5 árum liðnum, í samræmi við skilmála verðbréfanna og að fengnu samþykki eftirlitsaðila eins og lýst er í skilmálunum. Verðbréfin munu bera fasta vexti frá útgáfudegi og til fyrsta endurstillingardags (e. reset date) vaxta og greiðast vextir hálfsárslega háð (i) einhliða ákvörðunarrétti bankans til að fella niður vexti og (ii) samningsbundinni skyldu til að fella niður vexti í samræmi við skilmála verðbréfanna.
Verðbréfin eru víkjandi gagnvart öllum öðrum kröfum, að hlutafé undanskildu og eru jafnréttháar (e. pari passu) öðrum AT1 verðbréfum sem gefin eru út af bankanum. Landsbankinn stefnir að útgáfu allt að 16 milljörðum króna á fyrirframákveðnu verði. Ef um umframáskrift er að ræða verður hlutfallsleg úthlutun til þeirra fjárfesta sem eiga gild tilboð í útboðinu. Landsbankinn áskilur sér rétt til þess að samþykkja öll tilboð, að hluta eða öllu leyti eða hafna öllum tilboðum.
Stefnt er að tvískráningu verðbréfanna, á Euronext Dublin og á Nasdaq Iceland. Vænt lánshæfismat AT1 verðbréfanna er BB frá S&P.
Tilboðum skal skilað fyrir kl. 15:00, miðvikudaginn 11. febrúar 2026. Áætlaður uppgjörs- og útgáfudagur er 18. febrúar 2026.
Nánari upplýsingar er varðar fyrirframákveðið verð og ávöxtunarkröfu verðbréfanna verða birtar þriðjudaginn 10. febrúar 2026.
Útboðið er ekki ætlað almennum fjárfestum.
Morgan Stanley er umsjónaraðili útgáfunnar.
Markaðsviðskipti Landsbankans hafa umsjón með útboðinu. Unnt er að nálgast nánari upplýsingar í síma 410-7330 eða með tölvupósti, verdbrefamidlun@landsbankinn.is
Mikilvægar upplýsingar
Fjárfestar skulu ekki byggja fjárfestingaákvörðun á upplýsingum í þessari tilkynningu heldur er vísað til nánari upplýsinga (ásamt áhættuþáttum) í drögum að grunnlýsingu (e. preliminary base prospectus) dagsett 4. febrúar 2026 og endanlegri grunnlýsingu um fyrirhugaða útgáfu verðbréfa í íslenskum krónum sem telja til viðbótareiginfjárþáttar 1 sem gefin verða út af Landsbankanum hf. og seld í fyrirhuguðu útboði.
Þetta er auglýsing í skilningi reglugerðar (ESB) 2017/1129, sbr. lög nr. 14/2020, um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Endanleg lýsing, unnin í samræmi við reglugerð (ESB) 2017/1129, mun verða birt og gerð aðgengileg á: https://www.landsbankinn.is/en/the-bank/investor-relations/funding