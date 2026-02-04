מגדיר מחדש סקירת קוד בינה מלאכותית כדי להבטיח דיוק ואמון ארגוני Qodo 2.0

ניו יורק, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Qodo הכריזה על הדור השני של פלטפורמת סקירת קוד הבינה המלאכותית שלה, שנבנתה כדי להפוך יצירת קוד מהירה לתוכנה איכותית תוך ביסוס סקירת קוד הבינה המלאכותית כתשתית אמינה וריבונית. עם השחרור של Qodo 2.0 מציגה החברה התקדמויות משמעותיות בהנדסת הקשרים וארכיטקטורה מרובת סוכנים כדי לסייע בצמצום פערים קריטיים בניהול ואכיפת איכות קוד בינה מלאכותית בקנה מידה גדול. התפתחות משמעותית זו זכתה לאימות באמצעות מדד חדש בתעשייה המראה ש-Qodo 2.0 מספק את הדיוק ויכולת האחזור הגבוהים ביותר למציאת בעיות קריטיות והפרות כללים, ועולה בביצועיו על כלי סקירת קוד אחרים ב-11%.

הפיתוח בסיוע בינה מלאכותית עבר מניסוי למציאות חדשה לפיתוח תוכנה ארגונית. ב-Gartner צופים שעד 2028, 90% ממהנדסי התוכנה הארגוניים ישתמשו בסיוע של בינה מלאכותית ליצירת קוד, לעומת פחות מ-14% בשנת 2024. עם זאת, האמון נותר מוגבל. בדו"ח State of AI Code Quality של Qodo עצמה, 46% מהמפתחים אומרים שהם לא סומכים באופן פעיל על הדיוק של קוד שנוצר בידי בינה מלאכותית, ו-60% המשתמשים בבינה מלאכותית לכתיבה, בדיקה או סקירה של קוד מדווחים שכלים אלה לעתים קרובות מפספסים הקשרים קריטיים. כלי הסקירה מבוססי הבינה המלאכותית הללו, מהדור הראשון, מתקשים להבחין בין סוגיות קריטיות להצעות טריוויאליות, מה שיוצר עייפות בקרב המפתחים ואכיפת סטנדרטים לא עקבית.

כדי לזכות באמון המפתחים, Qodo 2.0 מציגה מערכת מרובת סוכנים לסקירת קוד מבוססת בינה מלאכותית. במקום להסתמך על סוכן כללי יחיד, Qodo מחלקת את הסקירות למשימות ממוקדות המטופלות בידי שילוב של סוכנים מומחים. כל סוכן משתמש בהנדסת הקשר מתקדמת כדי למשוך מידע רלוונטי מבסיסי קוד, בקשות משיכה והחלטות סקירה קודמות, ומספק ממצאים מדויקים יותר והנחיות שמובילות לפעולה.

"מהירות הבינה המלאכותית לא משנה אם אינך יכול לסמוך על מה שאתה שולח", אמר איתמר פרידמן (Itamar Friedman), מנכ"ל ומייסד שותף של Qodo. "ארגונים זקוקים לסקירת קוד של בינה מלאכותית שתאמת את האיכות ותתפוס בעיות אמיתיות, לא למודלים כלליים שמסמנים הכל ואין להם מספיק הקשר כדי להפוך את הממצאים לרלוונטיים כדי שיובילו ליישום. Qodo 2.0 מגשר על הפער הזה, וקובע סטנדרט חדש לאופן שבו ארגונים בונים עם בינה מלאכותית".

כדי להוכיח שההישגים הללו אמיתיים, Qodo פיתחה מבחן מדד חדש בתעשייה שמעריך את ביצועי סקירת קוד בינה מלאכותית במציאת בעיות קריטיות והפרות כללים. המדד בוחן כלי סקירת קוד בינה מלאכותית על בקשות משיכה ממאגרים פעילים בקוד פתוח, שהוזרקו להם באגים מהעולם האמיתי. התוצאות מראות ש-Qodo 2.0 מספק את הדיוק והזיכרון הגבוהים ביותר, ועולה על חלופות ב-11%.

כיום, ארגונים כמו Monday.com , Box ואחרים משתמשים ב-Qodo 2.0 כדי לנהל פיתוח בסיוע בינה מלאכותית במהירות גבוהה ובקנה מידה גדול. Qodo 2.0 זמין היום. מידע נוסף על מתודולוגיית הביצועים, הכלים שהוערכו והתוצאות זמין כאן.

Qodo היא פלטפורמת סקירת קוד מבוססת בינה מלאכותית שנבנתה כדי להפוך את יצירת הקוד המהירה של ימינו לתוכנה איכותית, המשמשת כתשתית אמון וממשל עבור צוותי הנדסה ארגוניים. עם Qodo 2.0, Qodo מציגה הנדסת הקשר מתקדמת ומערכת סקירה מרובת סוכנים שמסתמכת על אותות ממאגר מלא (כולל היסטוריית בסיס קוד והחלטות PR קודמות) כדי לספק משוב מדויק, מוסבר ובר-פעולה יותר, תוך הפחתת רעש ואכיפת סטנדרטים ספציפיים לארגון. Qodo, שנוסדה בשנת 2018, גייסה 50 מיליון דולר, מגובה על ידי TLV Partners, Vine Ventures, Susa Ventures, Square Peg ומשקיעי אנג'ל, כולל מנהלים מ- OpenAI, Shopifyו-Snyk.

