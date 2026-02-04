Globex rapporte de nouvelles hautes teneurs aurifères en forage sur les titres de la propriété à redevance Nordeau

TORONTO, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) a le plaisir d'informer ses actionnaires des derniers développements concernant les travaux de forage d’exploration menés par Ressources Cartier Inc. (ECR-TSXV, 6CA-FSE) sur les titres miniers de la propriété à redevance Nordeau de Globex, située dans le canton de Vauquelin (32C03), à 45 km au sud-est de Val-d'Or, au Québec. Globex détient une redevance brute sur les métaux de 3 % sur les titres de Nordeau, y compris la zone où Cartier continue d'agrandir la superficie de sa découverte aurifère appelée North Contact Zone (NCZ) sur la propriété Cadillac de Cartier.

Cartier a annoncé des intersections supplémentaires dans la zone aurifère NCZ, qui recoupe une minéralisation aurifère importante entre 100 et 300 mètres de profondeur. La zone NCZ est composée de trois zones aurifères parallèles à haute teneur, NC1, NC2 et NC3, séparées chacune d'environ 50 mètres. Les principaux résultats du communiqué de presse de Cartier Resources Inc. sont les suivants :

Dans l'extension est de la zone NCZ CA25-559 a recoupé 54,6 g/t Au sur 1,0 m, dont 85,1 g/t Au sur 0,5 m dans NC1. CA25-558 a recoupé 4,4 g/t sur 6,0 mètres, dont 23,2 g/t Au sur 1,0 m dans NC3. CA25-557 a recoupé 7,5 g/t sur 0,5 m dans NC3.

Dans la zone NCZ CA25-554 a recoupé 1,5 g/t Au sur 15,5 m dans NC3. CA25-547 a recoupé 1,2 g/t Au sur 13,2 m dans NC3. CA25-552 a recoupé 1,0 g/t Au sur 10,5 m dans NC3.



Remarque : D'après les angles d'intersection observés dans la carotte de forage, les épaisseurs vraies sont estimées représenter environ 50 à 75 % des intervalles de longueur de carotte indiqués.

Il est important de noter que les trous CA25-557, 558 et 559 ont permis de découvrir des zones aurifères à haute teneur sur 500 mètres le long du prolongement vers l'est des zones aurifères NC1 et NC3, agrandissant ainsi le système minéralisé principal North Contact. De l'or visible et des sulfures sont régulièrement observés dans ces résultats.

Il est également important de noter que les trous CA25-547, 552 et 554 ont confirmé que la zone NCZ s'étend jusqu'à la surface et reste ouverte en profondeur, ce qui confirme le potentiel de scénarios de développement à faible profondeur et d'expansion des ressources. La combinaison d'un substrat rocheux exposé, d'une couverture minimale et de la proximité de routes accessibles toute l'année fait de la zone NCZ un actif hautement stratégique.

Prochaines étapes

Cartier a indiqué que les forages d'extension sur la zone NCZ se poursuivront à une profondeur comprise entre 300 et 600 mètres et permettront de relier l'empreinte latérale de la zone NCZ et ses extensions vers l’est dans le but de mettre à jour l'estimation des ressources minérales. Cartier propose également de poursuivre l'exploration des cibles régionales hautement prioritaires le long du secteur de contact et de la zone de faille Heva, en s'appuyant sur une modélisation structurale et géologique détaillée et sur le ciblage basé sur l'intelligence artificielle (IA) de VRIFY.

Le programme de forage ambitieux de Cartier, qui comprend 600 trous, permettra à la fois d'étendre les zones aurifères connues et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel près de la surface, avec un programme de 100 000 mètres qui devrait être achevé d'ici le deuxième trimestre 2027. La coupe longitudinale de l'ensemble du projet et les coupes et plans de la zone de contact sont présentés dans les figures 1 et 2 ci-dessous. Pour plus d'informations sur les résultats des forages, veuillez consulter le dernier communiqué de presse de Cartier à l'adresse suivante : https://ressourcescartier.com/news/cartier-discovers-multiple-shallow-high-grade-gold-zones-at-cadillac/.

Figure 1 : Localisation des nouveaux résultats de forage (longitudinale régionale)





Figure 2 : Vue en plan, vue en section et longitudinale du secteur Contact





Globex se réjouit des progrès rapides rapportés par Cartier concernant les travaux menés dans la zone NCZ sur les titres de la propriété à redevance de Globex. Globex attend avec impatience les prochains résultats le long de la zone NCZ, tant en profondeur que latéralement, à mesure que le programme se poursuit.

Le présent communiqué de presse a été rédigé par David Christie, géologue professionnel, président et chef de l'exploitation, en sa qualité de personne qualifiée (Q.P.) en vertu de la norme NC 43-101.

