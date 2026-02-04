Ordinær generalforsamling Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen

Dato 4. februar 2026





Ordinær generalforsamling i Ringkjøbing Landbobank A/S

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag, den 4. marts 2026, kl. 17.00 i ROFI-Centret, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing.

Dagsorden i henhold til bankens vedtægter

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Allan Østergaard Sørensen som dirigent for generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2025 godkendes.

Der henvises endvidere til den offentliggjorte årsrapport for 2025.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at resultatdisponeringen godkendes.

Der henvises endvidere til den offentliggjorte årsrapport for 2025.

5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2025 godkendes.

Der henvises endvidere til den offentliggjorte vederlagsrapport for 2025.

6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår godkendes.

Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.

7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

I henhold til vedtægternes § 12 afgår følgende medlemmer af repræsentantskabet efter tur:

Anette Ørbæk Andersen

Dennis Christian Conradsen

Claus Dalgaard

Poul Johnsen Høj

Erik Jensen

Anne Kaptain

Carl Erik Kristensen

Karsten Madsen

Mattias Manstrup

Jacob Møller

Bjarne Bjørnkjær Nielsen

Tommy Rahbek Nielsen

Bente Skjørbæk Olesen

Birgitte Rom

Karsten Sandal

Lone Rejkjær Söllmann

Egon Sørensen

Peer Buch Sørensen

Lise Kvist Thomsen

Dorte Zacho

John Chr. Aasted



Desuden skal Tonny Hansen udtræde af repræsentantskabet i henhold til vedtægternes bestemmelse om aldersgrænse.

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer:

Anette Ørbæk Andersen, direktør, Skjern, født 1963

Dennis Christian Conradsen, adm. direktør, Frederikshavn, født 1984

Claus Dalgaard, direktør, Ringkøbing, født 1962

Poul Johnsen Høj, fiskeskipper, Hvide Sande, født 1964

Erik Jensen, direktør, Skjern, født 1965

Anne Kaptain, chief legal og HR-officer, Sæby, født 1980

Carl Erik Kristensen, direktør, Hvide Sande, født 1979

Karsten Madsen, advokat (H), Sæby, født 1961

Mattias Manstrup, adm. partner og erhvervsmægler, Aabybro, født 1978

Jacob Møller, adm. direktør, Ringkøbing, født 1969

Bjarne Bjørnkjær Nielsen, direktør, Skjern, født 1973

Tommy Rahbek Nielsen, president, Foersum, født 1970

Bente Skjørbæk Olesen, forretningsindehaver, Vemb, født 1971

Birgitte Rom, salgsdirektør, Gjellerup, født 1972

Karsten Sandal, direktør, Ølstrup, født 1969

Lone Rejkjær Söllmann, økonomichef, Tarm, født 1968

Egon Sørensen, forsikringsmægler, Spjald, født 1965

Peer Buch Sørensen, manufakturhandler, Frederikshavn, født 1967

Lise Kvist Thomsen, direktør, Virum, født 1984

Dorte Zacho, selvstændig erhvervsrådgiver, Aulum, født 1972

John Christian Aasted, direktør, Aalborg, født 1961



Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Frederik August Grønkjær Anneberg, Grønbjerg, født i 1987, uddannet speditør. Frederik August Grønkjær Anneberg er ansat i Anneberg Transport A/S, hvor han ligeledes indgår i ledelsen, ligesom han er medejer af Anneberg Transport-koncernen.



Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet (både genvalg og nyvalg) har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, køn, alder, m.v.

8. Valg af én eller flere revisorer

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår repræsentantskabet og bestyrelsen, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som ekstern revisor og som bæredygtighedsrevisor.

Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.

9. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/-10% på erhvervelsestidspunktet.

Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.

10. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

10.a. Forslag til vedtægtsændringer

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§§ 2a - 2b:

Det foreslås at bemyndigelsen både i §§ 2a og 2b forlænges frem til den 3. marts 2031.

Såfremt forslaget godkendes, ændres §§ 2a og 2b i bankens vedtægter til følgende ordlyd:

§ 2a:

”Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 5.078.339 kr. med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse skal ske ved kontant indbetaling, der skal ske fuldt ud. En kapitalforhøjelse kan ske til under markedskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil den 3. marts 2031.”

§ 2b:

”Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 2.539.169 kr. uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi, og den skal indbetales fuldt ud. En kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen er gældende indtil den 3. marts 2031.”

Det oplyses, at bemyndigelserne i §§ 2a og 2b uændret er underlagt bestemmelserne i §§ 2c-2e, herunder at bemyndigelserne tilsammen maksimalt kan anvendes til at forhøje selskabskapitalen med i alt nom. 5.078.339 kr.

Forslaget fremsættes med baggrund i, at bestyrelsen ønsker at sikre en fortsat fleksibilitet vedrørende bemyndigelserne til bestyrelsen.

De foreslåede vedtægtsændringer fremgår ligeledes af de fuldstændige forslag, som der henvises til og som er tilgængelige på bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk.

10.b.Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 1.108.147 kr. ved

annullering af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 25.391.697 kr. til nominelt 24.283.550 kr. ved annullering af 1.108.147 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 1.108.147 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 1.108.147 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 1.108.147 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 1.499.984.166 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 1.498.876.019 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages sker der følgende ændringer af vedtægternes § 2, § 2a, § 2b og § 2c:

§2: Beløbet på ”25.391.697” ændres til ”24.283.550”, § 2a: Beløbet på ”5.078.339” ændres til ”4.856.710”, § 2b: Beløbet på ”2.539.169” ændres til ”2.428.355” og § 2c: Beløbet på ”5.078.339” ændres til ”4.856.710”.

10.c.Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenspunkterne 10.a. og 10.b. kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, dog er dagsordenens punkt 5 en vejledende afstemning.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret samt registreringsdato - ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen

Vedrørende aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret oplyses, at aktiekapitalen er på nominelt 25.391.697 kr. fordelt på 25.391.697 stk. aktier à nominelt 1 kr.

Hver aktie på nom. 1 kr. giver 1 stemme, når aktien er noteret i selskabets ejerbog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. En aktionær kan dog maksimalt afgive 3.000 stemmer.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, der på registreringsdatoen, onsdag, den 25. februar 2026, kl. 23.59, er noteret som aktionærer i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til banken med henblik på indførsel i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af banken.

Tilmelding, spørgsmål og adgangskort

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske

elektronisk via InvestorPortalen på Ringkjøbing Landbobanks hjemmeside, www.landbobanken.dk/generalforsamling, eller via Euronext Securities hjemmeside, www.vp.dk/agm, eller

ved henvendelse til Euronext Securities, pr. telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller

ved henvendelse i en af bankens afdelinger.



Tilmelding til generalforsamlingen skal i henhold til bankens vedtægter være foretaget senest fredag, den 27. februar 2026, kl. 23.59. Efter det nævnte tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærer eller fuldmægtige kan ledsages af en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmeldt deltagelse for rådgiveren.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt til besvarelse på generalforsamlingen. Spørgsmål kan rettes enten pr. brev til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.: Direktionen, Torvet 1, 6950 Ringkøbing eller pr. mail til regnskab@landbobanken.dk.

Afgivelse af stemmer

Aktionærerne kan deltage og stemme personligt eller ved en fuldmægtig på generalforsamlingen. Der er også mulighed for at brevstemme inden generalforsamlingen.

Aktionærer kan senest fredag, den 27. februar 2026, kl. 23.59 afgive fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagten kan enten afgives elektronisk på InvestorPortalen hos Euronext Securities, via bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk, eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan rekvireres i en af bankens afdelinger.

Såfremt den skriftlige fuldmagt ønskes anvendt, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagt være banken i hænde inden ovennævnte frists udløb, dvs. fredag, den 27. februar 2026, kl. 23.59.

Fuldmagten kan enten sendes pr. post til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.: Regnskabsafdelingen, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, pr. mail til regnskab@landbobanken.dk.

Aktionærer har desuden mulighed for at afgive brevstemme forud for generalforsamlingens afholdelse.

Afgivelse af brevstemme kan enten ske elektronisk på InvestorPortalen hos Euronext Securities, via bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk, eller ved brug af en skriftlig brevstemmeblanket, der kan rekvireres i en af bankens afdelinger.

Såfremt en skriftlig brevstemme ønskes afgivet, skal den afgivne brevstemme returneres pr. post til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.: Regnskabsafdelingen, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, pr. mail til regnskab@landbobanken.dk.

Elektronisk brevstemme skal være afgivet senest tirsdag, den 3. marts 2026, kl. 10.00, på hvilket tidspunkt en skriftlig brevstemme også skal være banken i hænde.

Udøvelse af finansielle rettigheder

Ringkjøbing Landbobanks aktionærer kan vælge Ringkjøbing Landbobank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Ringkjøbing Landbobank A/S.

Yderligere oplysninger

Årsrapporten, dagsorden og de fuldstændige forslag med de foreslåede vedtægtsændringer, vederlagsrapport, øvrige dokumenter i henhold til selskabslovens § 99, stk. 1, oplysninger om indsamling og behandling af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling vil blive offentliggjort på bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk, og fremlagt til eftersyn for aktionærerne onsdag, den 4. februar 2026.

Sprog, optagelse og webcast

Generalforsamlingen afholdes på dansk, og den vil blive optaget. Optagelsen vil efterfølgende blive uploadet på bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk.

Endvidere vil generalforsamlingen blive webcastet via bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk, og kan ses af alle. Det vil ikke være muligt at stille spørgsmål eller stemme via webcasten.

Personoplysninger

For nærmere information om hvordan banken behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlinger, henvises til Ringkjøbing Landbobanks politik for persondata for aktionærer m.fl., der er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk.

Udbytte

Godkendt udbytte forventes at være til disposition på aktionærernes afkastkonti den 9. marts 2026.





Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

På bestyrelsens vegne

Martin Krogh Pedersen

Bestyrelsesformand

