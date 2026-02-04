Kavandatav muudatus LHV Groupi nõukogus

AS LHV Group annab teada, et nomineerimiskomitee on teinud ettepaneku LHV Groupi nõukogule esitada Christian Schröder uueks nõukogu liikme kandidaadiks. Ametisse valimine on kavas läbi viia LHV Groupi järgmisel korralisel üldkoosolekul. Ametisse nimetamine jõustuks vastavalt aktsionäride otsusele. Otsuse uue nõukogu liikme sobivusnõuetele vastavuse kohta teeb ka Euroopa Keskpank. Vastavalt põhikirjale oleks tema ametiaeg kuni kolm aastat.

Christian Schröderi valimisel nõukogu liikmeks on kavas ta nimetada ka LHV Groupi riski ja kapitali komitee ning auditikomitee liikmeks. Ühtlasi saab temast LHV Groupi Ühendkuningriigi tütarettevõtte LHV Bank Limited juhtkonna liige (Non-Executive Director, NED), tegevjuhtkond on heaks kiitnud tema ametisse nimetamise kolmeks aastaks.

Christian Schröderi taust:

Christian Schröderil on enam kui 25-aastane rahvusvaheline kogemus finantssektoris ja tugev taust panganduse juhtimises, koostöös regulatiivse järelevalvega ning suurte organisatsioonide strateegilises transformatsioonis. Ta on töötanud pikaajaliselt Pictet Groupis, kus ta täitis mitmeid juhtivaid rolle, sealhulgas Bank Pictet & Cie (Europe) AG tegevjuhina Saksamaal. Selles rollis vastutas ta kuni 250 miljardi euro suuruse varade mahu ja enam kui 650 töötajaga organisatsiooni juhtimise eest 13 rahvusvahelises asukohas.

Lisaks tegevjuhi rollile on Christian Schröder olnud aktiivselt seotud finantsasutuste nõukogude tööga. Ta on olnud FundPartner Solutions (Europe) SA ja FundPartner Solutions (Suisse) SA nõukogu esimees ning on alates 2025. aastast Bank Pictet & Cie (Europe) AG nõukogu ja riskikomitee liige. Tal on ulatuslik kogemus Euroopa pangandusregulatsioonide rakendamisel ja koostöös järelevalveasutustega, sealhulgas BaFini, FINMA ning CSSFiga.

Christian Schröder omab magistrikraadi kommunikatsioonisüsteemides École Polytechnique Fédérale de Lausanne’ist (EPFL) ning on läbinud mitmeid juhtimis- ja finantsjuhtimise programme INSEADis, IMD Lausanne’is ja Swiss Banking Schoolis.

Käesoleva teate kuupäeva seisuga ei oma Christian Schröder LHV Groupi aktsiaid. Samuti pole LHV Groupi aktsiaid temaga lähedalt seotud isikutel.

LHV Groupi nõukogu esimees Rain Lõhmus kommenteeris:

„Christian Schröder on tugev täiendus LHV Groupi nõukogule, tuues kaasa ulatusliku rahvusvahelise kogemuse pangandussektorist. Tema pikaajalised juhtimisrollid Pictet Groupis koos sügava pädevusega Euroopa regulatiivses keskkonnas ja ettevõtete transformatsioonis toetavad LHV Groupi liikumist meie arengu järgmisse etappi. Usume, et tema teadmised ja kogemus annavad olulise panuse nõukogu töösse.“





LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1 100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 489 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 106 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 230 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.



