DIAGNOS et l'ÉTS annoncent un investissement fédéral de plus d'un million de dollars pour stimuler l'innovation dans le domaine de l'IA rétinienne de nouvelle génération

BROSSARD, Québec, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), une entreprise dédiée à la détection précoce de maladies critiques de l’œil en utilisant des techniques en intelligence artificielle (IA), et l'École de technologie supérieure (ÉTS) ont annoncé aujourd'hui un investissement fédéral majeur de plus d'un million de dollars canadiens pour accélérer le développement d'une intelligence artificielle de nouvelle génération pour l'analyse d'images rétiniennes.

Cette initiative souligne la force de l'écosystème de recherche canadien et la stratégie de DIAGNOS visant à faire progresser les solutions d'IA cliniquement significatives pour la santé oculaire. Le projet représente un engagement solide et pluriannuel de la part de l'écosystème canadien de l'innovation, combinant l'excellence scientifique, le développement des talents et la collaboration avec l'industrie :

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) s'est engagé à verser 725 734 $ sur cinq ans dans le cadre de son programme de subventions Alliance afin de soutenir les activités de recherche avancée et les coûts de base liés à la découverte.

s'est engagé à verser sur cinq ans dans le cadre de son programme de subventions Alliance afin de soutenir les activités de recherche avancée et les coûts de base liés à la découverte. Mitacs versera 293 331 $ pour financer des stages spécialisés Accélérer , renforçant ainsi la collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire.

versera pour financer des stages , renforçant ainsi la collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire. Développement des talents : le financement soutient huit (8) personnes hautement qualifiées (HQP), dont cinq étudiants diplômés et trois chercheurs postdoctoraux, qui développeront une expertise et des algorithmes de pointe à la croisée de l'intelligence artificielle et des soins de santé.



Contribution DIAGNOS

DIAGNOS apporte une contribution financière et en nature équivalente à la subvention NSERC-Mitacs Alliance, par la création d'une chaire de recherche industrielle à l'ÉTS. La contribution financière de l'entreprise s'élève à 500 000 $ sur cinq ans (équivalant à 100 000 $ par an), soutenant la mise en œuvre du programme de recherche et renforçant son engagement à long terme en faveur de l'innovation dans le domaine de l'IA rétinienne de nouvelle génération.

« Ce financement s'appuie sur nos investissements et notre expérience, débloquant huit (8) ressources supplémentaires qui élargissent notre capacité de recherche et développement », a déclaré André Larente, président et chef de la direction de DIAGNOS. « En combinant les investissements fédéraux avec notre expertise interne, nos ensembles de données exclusifs et nos partenariats cliniques, nous créons un puissant moteur d'accélération pour l'IA rétinienne de nouvelle génération qui se traduira par un impact clinique et commercial réel. »

Le programme de recherche, intitulé « Vers la prochaine génération d'algorithmes d'apprentissage profond pour l'analyse des images rétiniennes », vise à faire progresser les méthodologies d'IA de pointe afin d'améliorer la précision, la robustesse et la pertinence clinique dans la détection des maladies rétiniennes.

« Le programme Alliance du CRSNG repose sur un processus d'évaluation rigoureux, évalué par des pairs, et sur un niveau élevé de compétitivité nationale », a déclaré le professeur Ismail Ben Ayed, titulaire de la chaire de recherche à l'ÉTS. « Le fait d'avoir été sélectionnés dans le cadre de ce processus constitue une reconnaissance importante de la qualité scientifique et de la pertinence translationnelle de nos travaux. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance, qui nous permet de poursuivre des recherches ambitieuses et de renforcer encore davantage le leadership de DIAGNOS dans le domaine de l'intelligence artificielle médicale. »

Le projet, qui entame actuellement son deuxième semestre, a atteint un stade avancé de recrutement, l'intégration des chercheurs étant presque terminée. L'ÉTS collabore activement avec DIAGNOS afin de traduire ces avancées académiques en algorithmes d'IA de nouvelle génération conçus pour être déployés dans le monde clinique réel.

Cette collaboration renforce la stratégie à long terme de DIAGNOS visant à tirer parti de la recherche universitaire de calibre mondial pour accélérer l'innovation dans le domaine des solutions de santé rétinienne basées sur l'IA, afin de faciliter le dépistage précoce des maladies et d'améliorer les résultats pour les patients.

À propos du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Le CRSNG est le principal organisme fédéral canadien chargé de promouvoir et de soutenir la recherche et la formation postsecondaires en sciences naturelles et en génie. Grâce à ses subventions d'alliance, le CRSNG favorise les collaborations entre le milieu universitaire et l'industrie qui accélèrent la transformation de la recherche en avantages économiques et sociaux pour les Canadiens.

À propos de Mitacs

Mitacs est un organisme national sans but lucratif qui stimule l'innovation en établissant des liens entre le milieu universitaire, l'industrie, le gouvernement et les partenaires communautaires. Son programme phare, Accélérer, soutient des stages axés sur la recherche qui permettent aux étudiants diplômés et aux stagiaires postdoctoraux de mettre leur expertise au service de défis concrets tout en acquérant une expérience professionnelle précieuse.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

