KH Group Oyj

Sisäpiiritieto 4.2.2026 klo 16.50



Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: KH Groupin liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ennakoitua suurempia. Yhtiö julkaisee ennakkotietoja vuoden 2025 tuloksesta.

KH Group Oyj antaa ennakkotietoja vuoden 2025 liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liikevoitosta, jotka ylittävät aiemman 19.9.2025 annetun ohjeistuksen.

Alustavan ja tilintarkastamattoman ennakkotiedon mukaan KH Groupin vuoden 2025 liikevaihto on 205 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 6,4 milj. euroa. Sekä Nordic Rescue Group että KH-Koneet onnistuivat vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä yli odotusten. Nordic Rescue Groupin liikevoitto kasvoi ennakoitua enemmän Ruotsin liiketoiminnoissa ja Suomessa yhtiö onnistui ylittämään tuotantosuunnitelmansa, mikä kasvatti vuoden 2025 liikevaihtoa ja -voittoa. KH-Koneissa loppuvuoden ponnistelut konemyynnin kasvattamiseksi ja vuokraliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi onnistuivat hieman paremmin kuin ennalta arvioitiin.

KH Group arvioi aiemmin 19.9.2025 annetun ohjeistuksen mukaan jatkuvien toimintojen vuoden 2025 liikevaihdoksi 190–200 milj. euroa ja vertailukelpoiseksi liikevoitoksi 5–6 milj. euroa.

Yhtiö julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 20.3.2026.

KH GROUP OYJ





Carl Haglund

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898

KH Group lyhyesti:

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.