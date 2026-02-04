Kerry étend l'utilisation d'ISNetworld® afin de normaliser davantage la gestion des entrepreneurs et d'améliorer la sécurité dans l'ensemble de ses activités au Canada

DALLAS, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN, leader mondial des services de gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, a annoncé que Kerry , une entreprise alimentaire et de boissons d'envergure mondiale, étendait l'utilisation d'ISNetworld à son site de Laval, au Québec. Ce partenariat a aidé le site de Kerry à Laval à rationaliser ses processus de gestion des entrepreneurs, à améliorer ses pratiques en matière de santé et de sécurité et à s'aligner sur les initiatives de l'entreprise en Amérique du Nord.

« La mise en œuvre d'ISN à Laval représente une étape importante vers la normalisation des processus de gestion des entrepreneurs tout en renforçant l'engagement de Kerry en matière de santé et de sécurité », a déclaré Martin Lesperance, directeur de l'ingénierie et de la production chez Kerry. « Cette expansion contribue à harmoniser la stratégie de gestion des entrepreneurs de Kerry à travers l'Amérique du Nord et favorise une approche plus cohérente et proactive en matière de conformité des entrepreneurs. »

Kerry a initialement mis en œuvre ISNetworld aux États-Unis. Le site de Laval a été acquis par Kerry en 2020 et est le troisième site de Kerry au Québec à mettre en œuvre ISNetworld. La mise en œuvre d'ISNetworld à Laval a contribué à renforcer la cohérence des opérations de Kerry et à améliorer la sécurité des travailleurs. Kerry continue de tirer parti des outils et des services d'ISNetworld sur le site de Laval, au Québec, notamment l'outil de formation en ligne pour dispenser des formations spécifiques au site en matière de sécurité.

« Kerry étend les meilleures pratiques en matière de gestion des entrepreneurs à l'ensemble de ses opérations, avec l'intention claire d'améliorer le processus de qualification des entrepreneurs en Amérique du Nord », a déclaré Kim Ritchie, vice-présidente exécutive des opérations canadiennes chez ISN. « ISN est fière de soutenir l'équipe de Laval, au Québec, dans ses efforts pour se conformer aux normes de l'entreprise tout en respectant les exigences spécifiques au site et à la région. »

Pour plus d'informations sur les logiciels et services de pointe d'ISN, rendez-vous sur isn.com.

À propos d'ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs. Fort de 25 ans d'expérience, ISN met en relation 900 clients dans des secteurs à forte intensité de capital avec 90 000 entrepreneurs et fournisseurs actifs afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d'ISN comprennent ISNetworld®, une plateforme mondiale de gestion en ligne des entrepreneurs et des fournisseurs, Transparency-One®, une plateforme d'approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, et Empower®, une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à aller de l'avant.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde qui fournissent une assistance et des formations primées à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fière de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, de servir de forum de classe mondiale pour partager les meilleures pratiques du secteur, comparer les performances, fournir des informations sur les données à ses membres et aider les décideurs, y compris les membres du conseil d'administration, à garantir l'évaluation et la surveillance des risques liés aux entrepreneurs et fournisseurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur isn.com.

À propos de Kerry

Kerry est un partenaire mondial de premier plan dans le domaine du goût et nutrition pour les marchés de l'alimentation, des boissons et des produits pharmaceutiques. Kerry innove avec ses clients pour créer des produits savoureux, avec une nutrition et une fonctionnalité améliorée, tout en garantissant un meilleur impact pour la planète. Grâce à ses connaissances approfondies des consommateurs, à son équipe mondiale de RD&A composée de plus de 1 100 scientifiques spécialisés dans l'alimentation et à sa présence mondiale étendue, l'entreprise est en mesure de résoudre les défis complexes de ses clients avec des solutions différenciées. Kerry a pour ambition d'être le partenaire le plus estimé de ses clients, en créant un monde de nutrition durable, et atteindra plus de deux milliards de consommateurs avec des solutions nutritionnelles durables d'ici 2030. Pour plus d'informations, rendez-vous sur kerrygroup.com .