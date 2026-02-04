Tilkynning um útboð ríkisbréfa - RIKB 35 0917 - RIKS 29 0917

FlokkurRIKB 35 0917RIKS 29 0917
ISINIS0000035574IS0000037711
Gjalddagi17.09.203517.09.2029
Útboðsdagur06.02.202606.02.2026
Uppgjörsdagur11.02.202611.02.2026
10% viðbót10.02.202610.02.2026

Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisbréfum í þeim flokkum, með þeim ISIN númerum og með þeim gjalddögum sem fram koma í töflunni hér að ofan. Greiðslur fyrir ríkisbréfin þurfa að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi og verða bréfin afhent rafrænt sama dag. Um 10% viðbótarkaupréttinn gildir 6. gr. í almennum útboðsskilmálum ríkisbréfa.

Að öðru leyti er vísað til lýsingar skuldabréfaflokksins og almennra útboðsskilmála ríkisbréfa á heimasíðu Lánamála ríkisins.

Nánari upplýsingar veitir Oddgeir Gunnarsson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9635.


