CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Dijon, le 04 février 2026

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ la société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 31 décembre 2025.

Date Nombre d’actions composant le capital social(1) Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables(2) 31 décembre 2025 52 252 028 62 715 977 62 649 288

(1) Pour mémoire 51 944 475 actions à fin novembre 2025

(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.

Au 31 décembre 2025 la société détenait 66 689 de ses propres actions et aucune action n'était enregistrée au titre du contrat de liquidité. 66 689 actions étaient donc privées de droits de vote.

