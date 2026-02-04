Communiqué de Presse

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CROSSJECT

Dijon, le 04 février 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CROSSJECT à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

158 517 €

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 4,299 1,367,181 2,544,852.99 Vente 3,553 1,426,547 2,638,237.91

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre au 1er juillet 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

59 366 Titres

65 132 €

Pièce jointe