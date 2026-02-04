Déclaration du nombre de droits de vote

 | Source: AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE - KLM

                 
  

Déclaration du nombre de droits de vote

                

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

  

DateNombre d’actionsNombre total de droits de vote 

 
 

30/01/2026

 		262 769 869Nombre de droits de vote théoriques1:375 240 494


1 Les droits de vote théoriques intègrent l’ensemble des droits de vote, y compris les droits de vote doubles.

Pièce jointe


Attachments

Droitsdevote_30 janvier

Recommended Reading