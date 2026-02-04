Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
|Date
|Nombre d’actions
|Nombre total de droits de vote
|
|
30/01/2026
|262 769 869
|Nombre de droits de vote théoriques1:
|375 240 494
1 Les droits de vote théoriques intègrent l’ensemble des droits de vote, y compris les droits de vote doubles.
Pièce jointe