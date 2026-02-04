SAFE - Croissance de 6,5 % du chiffre d’affaires 2025 - Confirmation de la feuille de route

Croissance de 6,5 % du chiffre d’affaires 2025

Confirmation de la feuille de route

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 4 février 2026 à 18h. Safe Group publie son chiffre d’affaires annuel consolidé pour l'exercice 2025, qui s'établit à 5,4 millions d'euros, en hausse de 6,5 % par rapport à 2024.

En K€ 2025(1) 2024(2) Variation en % Chiffre d’affaires 5 372 5 041 + 6,5 %

(1) Chiffre d’affaires 2025 non audité

(2) Source : Rapport Financier Annuel 2024

Une croissance portée par l'international

Safe Group enregistre un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros en France, en progression de 6 %, confirmant ainsi la solidité du marché. L’activité à l’export est en hausse de + 35 %, reflet d’une forte dynamique à l’international, avec un chiffre d’affaires qui se porte désormais à 1 million d’euros. Sur la zone économique européenne, le groupe enregistre un léger recul avec un chiffre d’affaires à 0,9 million d’euros.

Transformation du mix d'activités et perspectives

L'année 2025 marque une évolution significative de la structure des revenus du Groupe. Les premiers efforts ont notamment été portés sur l’amélioration de la capacité industrielle, et sur la refonte profonde de l’organisation commerciale, garantissant au Groupe un nouveau maillage plus fin et plus dynamique.

Ce nouveau mix d’activités reflète la vision stratégique impulsée il y a 2 ans, articulant développement à l'international et le renforcement de l’activité de production. Pas à pas, le Groupe poursuit ainsi sa transformation et son déploiement pour consolider sa croissance rentable.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des solutions prêtes à l'emploi pour la chirurgie de la colonne vertébrale, et Safe Medical, spécialiste de la sous-traitance de dispositifs médicaux orthopédiques. Fort d'environ 90 collaborateurs et de sites de production en France et en Tunisie, le groupe développe des technologies mini-invasives protégées par 14 familles de brevets (homologations CE et approbation de la FDA). Safe Group est présent à travers ses filiales de distribution en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en Amérique du Sud.

www.safeorthopaedics.com | www.safemedical.fr

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safeorthopaedics.com safe@aelyonadvisors.fr

Pièce jointe