Sodexo - Déclaration mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 janvier 2026

Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, le 4 février 2026

Sodexo : Déclaration mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Dénomination sociale de l’émetteur : SODEXO

255, quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Date d’arrêté
des informations		Nombre total d’actions composant le capital socialNombre de
droits de vote
exerçables *		Nombre de droits de vote théoriques **


31 janvier 2026



147 454 887

216 445 255

218 064 700

* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l’exception des actions auto-détenues qui sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis quatre ans au moins qui bénéficient de droits de vote doubles.

** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions temporairement privées de droits de vote (actions auto-détenues).

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés de Sodexo

  • 24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
    pour l’exercice 2025
  • 426 000 collaborateurs au 31 août 2025
    • 2e employeur privé français dans le monde
  • 43 pays
  • 80 millions de consommateurs au quotidien
    • 6,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 7 janvier 2026)

Contacts

Relations investisseursJuridique Corporate
Juliette KLEIN
+33 1 57 75 80 27
juliette.klein@sodexo.com		Olivia GUILLAUME
+33 6 15 20 99 48
olivia.guillaume@sodexo.com


