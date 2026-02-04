1. halvår 2025/26 - Organisk vækst trods udfordringer på det nordamerikanske marked

MEDDELELSE NR. 299

4. februar 2026





Delårsrapport for første halvår 2025/26

Organisk vækst trods udfordringer på det nordamerikanske marked

Martin Helbo Behrens, CEO: I 1. halvår steg vores omsætning målt i lokale valutaer med 3%, mens den i danske kroner var på DKK 249,0 mio., svarende til et fald på 1% i forhold til samme periode sidste år. Trods dette viste driftsresultatet (EBITDA) og EBITDA-marginen en mindre stigning. Omsætningen var påvirket af en brat opbremsning i efterspørgslen i USA. Det skyldes, at mange af vores amerikanske kunder var væsentligt påvirket af den historisk lange nedlukning af statsapparatet i USA i 2. kvartal af 2025/26. I november lå vores omsætning således helt ekstraordinært ca. DKK 20 mio. lavere end i november året før. På trods heraf er vi tilfredse med salget af XcytoMatic-instrumenter, der i halvåret viste en organisk vækst på 60% i forhold til samme periode sidste år.

På den korte bane er der fortsat usikkerhed omkring markedsudviklingen i USA, men især de større spillere på markedet investerer betydeligt inden for celle- og genterapi, og vi ser derfor et attraktivt potentiale især inden for celle- og genterapi i USA.

For at sikre den fremtidige vækst har vi i hele 2025 intensiveret arbejdet med at etablere nye partnerskaber, der skal bane vejen for at kunne tilbyde vores kunder bredere løsninger til automatisering af deres workflows. Vores fokus har især været rettet mod partnerskaber med europæiske selskaber med kunder inden for bioprocessing i særligt Europa og Asien.

Vi er optimistiske omkring potentialet for vores nye og kommende produkter. Feedback på produkterne er særdeles positiv – blandt andet hvad angår præcision, brugervenlighed, vedligehold samt ikke mindst muligheden for at integrere ChemoMetecs produkter i et automatisk workflow. Vi er meget opmærksomme på, at overgangen til automatiserede processer tager tid hos kunderne, men transformationen er i fuld gang, og vi vurderer, at vores produkter er særdeles konkurrencedygtige.

2025/26 2. kvartal 1. kvartal 1. halvår DKK mio. Ændring, % DKK mio. Ændring, % DKK mio. Ændring, % Omsætning 124,4 -8 124,6 +8 249,0 -1 EBITDA 67,4 -8 68,8 +11 136,2 +1

Hovedpunkter

Omsætningen faldt i 2. kvartal 2025/26 med 8% til DKK 124,4 mio. fra DKK 135,9 mio. i samme periode sidste år. I 1. halvår 2025/26 faldt omsætningen med 1% til DKK 249,0 mio. fra DKK 251,5 mio. i samme periode sidste år. Ved faste valutakurser steg omsætningen med 3% i 1. halvår.

Salget af instrumenter faldt i 1. halvår 2025/26 med 12% til DKK 77,0 mio. fra DKK 87,5 mio. i samme periode sidste år. Der har i halvåret været en positiv feedback vedrørende XcytoMatic-platformen, og antallet af nye valideringer er fortsat stærkt stigende. På trods af den amerikanske nedlukning steg salget af XcytoMatic-instrumenter organisk med 60% i forhold til samme periode sidste år og udgjorde DKK 30,8 mio.

I 1. halvår steg omsætningen af forbrugsvarer og serviceydelser med henholdsvis 6% og 3% i forhold til samme periode sidste år. I halvåret udgjorde salget af forbrugsvarer og serviceydelser henholdsvis 45% og 23% af den samlede omsætning mod 42% og 22% i samme periode sidste år.

Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, LCB (Life science research, Celle- og genterapi og Bioprocessing), steg i 1. halvår med 1%. Omsætningen på LCB-markedet udgjorde i 1. halvår 95% af den samlede omsætning.

Driftsresultatet (EBITDA) steg i 1. halvår med 1% til DKK 136,2 mio., og EBITDA-marginen var på 55% mod 54% i samme periode sidste år.

Forventningerne til omsætning og EBITDA i 2025/26 er uændrede. Der forventes således en omsætning i 2025/26 på DKK 565-580 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 320-335 mio.





Yderligere oplysninger

Martin Helbo Behrens, CEO

Telefon: (+45) 48 13 10 20



Kim Nicolajsen, CFO

Telefon (+45) 48 13 10 20









Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com

