Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 31 décembre 2025

ACCÉLÉRATION DE L'ACTIVITÉ, REBOND DU RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

ET DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE





Paris, le 4 février 2026,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mercredi 4 février pour arrêter les comptes de l’année 2025(1).

> Une accélération de l’activité avec dépassement du seuil de 150 Mds€ d’encours confiés par nos clients

Avec près de 96 000 nouveaux clients qui ont rejoint la banque en 2025, le taux de conquête brute et le stock de clients augmentent sur un an.

Porté par l’amélioration de la joignabilité de nos agences, et par la reprise du marché immobilier francilien, l’équipement de nos clients particuliers accélère, avec +44% d’ouvertures de contrats de banque au quotidien et +14% de souscriptions nettes d’assurances IARD.

Par ailleurs, la nouvelle organisation au service de nos clients entreprises fait progresser de +77% le nombre de nouvelles personnes morales en portefeuille.

Ce haut niveau d’activité se traduit par un encours de collecte en hausse de 5,6% sur un an, avec une dynamique marquée sur la collecte hors bilan, notamment grâce au conseil en assurance vie (+51% de collecte brute sur les supports Predica). Côté collecte de bilan, les Dépôts à Vue non rémunérés sont stabilisés et l’encours de Dépôts à Terme continue de progresser (+21%).

Les encours de crédit augmentent de 4,6% sur un an, en lien avec le rebond de la demande de crédit en Île-de-France, tant sur les particuliers (5,8 Mds€ de réalisations habitat en 2025 soit +40%) que sur les professionnels et les entreprises (6,7 Mds€ de production et +4,9% d’encours sur un an).

Ainsi, ce sont plus de 150 G€ d’encours crédit et collecte qui nous sont confiés par nos clients.

> Un RNPG en rebond de 23,1% grâce à la progression du PNB et à un coût du risque modéré

Le Produit Net Bancaire consolidé s’établit à 1 032,4 M€, en augmentation de 6,8%, grâce au redressement de la marge d’intermédiation liée à l’activité commerciale dans un contexte de repentification des taux favorable.

L’augmentation globale des frais généraux de 3,3% s’explique par les investissements réalisés dans les charges de personnel pour accompagner la dynamique commerciale, et par le volume d’activité impactant à la hausse les charges de fonctionnement.

Le coût du risque représente 13 bp des encours de crédit. Le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure sur un niveau bas de 1,2%.

Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises s’établit à 140%, illustration de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 236,2 M€, en progression de 23,1%, malgré une surtaxe d’IS estimée à 9,1 M€.

Le résultat social, à 240,1 M€, voit sa progression ralentie par un effet de base sur la plus-value de cession d’un immeuble qui avait impacté favorablement le PNB de l’exercice 2024 et par des retraitements fiscaux moins favorables que dans les normes IFRS.

> Des fondamentaux financiers solides

Il résulte de la progression de la collecte bilan par rapport aux crédits une situation de liquidité très maîtrisée. Par ailleurs, avec un ratio de fonds propres CET1 au 31 décembre 2025 de 23,0%(4), largement supérieur aux exigences réglementaires, la Caisse Régionale d’Île-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner les projets des franciliens et leurs transitions, dans un environnement économique à la visibilité encore limitée sur les trajectoires de croissance.

> Le Certificat Coopératif d’Investissement

Le CCI a clôturé à 127,00 € le 31 décembre 2025. Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale de verser un dividende de 2,59 € par CCI, stable par rapport à 2024 et représentant un rendement de 2,0% par rapport au dernier cours de l’année.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, moteur d’innovation et d’impact sociétal

Acteur du développement économique régional, le Crédit Agricole d’Ile-de-France lance le Fonds Commun de Placement à Risques CA Equity Ile-de-France. Avec un investissement minimum de 100€, cette solution innovante, réservée aux clients sociétaires vise à démocratiser le Private Equity, en leur permettant de diversifier leur patrimoine tout en soutenant directement les entreprises franciliennes, favorisant ainsi l’emploi et l’attractivité du territoire.

Dans un contexte où l’innovation constitue un levier essentiel pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux, la Caisse Régionale réaffirme son engagement auprès des startups avec le lancement de BLOOMUP by Crédit Agricole d’Ile-de-France. Cette banque de l’innovation accompagne les jeunes entreprises, à fort impact sociétal et environnemental, à chaque étape de leur développement.

Enfin, la banque mène de nombreuses actions en faveur de la jeunesse francilienne. Par exemple, avec la Semaine du sociétariat 2025, rendez-vous incontournable pour valoriser les valeurs mutualistes et le modèle coopératif, la Caisse Régionale a soutenu l’association Unis-Cité. Le financement va permettre d’accompagner des jeunes de 16 à 25 ans dans la réalisation de missions de service civique.

La dynamique mutualiste de la banque régionale se poursuit avec plus de 17 500 nouveaux sociétaires et 560 nouvelles actions en faveur des acteurs du territoire : retrouvez toute l’actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.



ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 31/12/2024 31/12/2025 Encours de collecte(2) 88,2 93,1 +5,6% Encours de crédit 56,1 58,7 +4,6% Total encours crédits + collecte 144,3 151,8 +5,2%





COMPTES CONSOLIDÉS (en millions d’euros) 12M 2024 12M 2025 Produit Net Bancaire 966,2 1 032,4 +6,8% Frais Généraux



646,0 667,2 +3,3% Résultat Brut d’Exploitation 320,3 365,2 +14,0% Résultat avant impôts 232,4 288,5 +24,2% RNPG/Résultat Net 191,9 236,2 +23,1% Coefficient d’exploitation 66,9% 64,6%





COMPTES INDIVIDUELS (en millions d’euros) 12M 2024 12M 2025 Produit Net Bancaire 975,9 1017,4 +4,3% Frais Généraux



638,8 659,4 +3,2% Résultat Brut d’Exploitation 337,1 358,0 +6,2% Résultat avant impôts 263,7 293,7 +11,4% RNPG/Résultat Net 239,1 240,1 +0,4% Coefficient d’exploitation 65,5% 64,8%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 31/12/2024 31/12/2025 Ratio de solvabilité(3) 23,6% 23,0%(4) Capitaux propres en M€ 8 199 8 944 +9.1% Total bilan en M€ 75 869 79 147 +4.3% Ratio Crédit Collecte 112,5% 111,2% Taux de créances dépréciées sur encours brut 1,0% 1,2%

(1) Comptes en cours de certification.

(2) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres de nos clients.

(3) Ratio fonds propres CET1 pour une exigence phasée de 11,47% depuis mars 2024.

(4) Estimation

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables. Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois.

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations réglementées

Contact communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

