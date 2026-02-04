Smart Communications führt unternehmensgerechte KI-Innovationen für die Conversation Cloud™ ein

LONDON, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications ™, ein führendes Technologieunternehmen, das stark regulierte Organisationen dabei unterstützt, sinnvollere und effektivere Kundengespräche zu führen, hat heute eine Reihe strategischer KI-Funktionen für seine Conversation Cloud angekündigt. Basierend auf der KI-Philosophie des Unternehmens, relevante, verantwortungsvolle und konforme Innovationen bereitzustellen, führt Smart Communications eine Reihe speziell entwickelter Funktionen ein, die Unternehmen bereits heute einen messbaren Mehrwert bieten.

Mehr als 80 % der Kunden von Smart Communications können diese KI-Funktionen bereits jetzt direkt in ihrer bestehenden Umgebung nutzen. Die neuen KI-Funktionen bringen konsistente und vertrauenswürdige Intelligenz in die zentralen Workflows ein, in denen Kundenkommunikation und digitale Datenerfassung erstellt, verwaltet, gespeichert und gesteuert werden:

Nutzung bestehender KI-Investitionen zur Steigerung der Akzeptanz bei gleichzeitiger Risikominimierung

SmartIQ™ Agent Infrastructure ermöglicht dialogorientierte und kontrollierte agentenbasierte Datenerfassungsprozesse über sämtliche Kanäle hinweg. SmartIQ MCP-Server verbinden GenAI-Anwendungen mit Unternehmenssoftwaresystemen und versetzen unternehmensweite KI-Agenten in die Lage, konforme Datenerfassung bereitzustellen, um Antrags-, Bestätigungs-, Onboarding- und Self-Service-Prozesse zu optimieren.

KI-gestützte Formularmigration beschleunigt die digitale Transformation, indem veraltete PDFs und Legacy-Dokumente in digitale Datenerfassungserlebnisse von SmartIQ überführt werden und innerhalb weniger Minuten ein „bestmöglicher erster Entwurf" entsteht. Unternehmen können diese leistungsstarke Technologie auf Rückstände anwenden, die noch Hunderte oder sogar Tausende nicht transformierter formularbasierter Prozesse umfassen.

Unterstützung vertrauenswürdiger Gespräche durch Compliance-orientierte KI-Assistenten

Knowledge Assistant bietet eine natürliche, in die Anwendung integrierte Sprachunterstützung, die Nutzern dabei hilft, schnell Antworten zu finden, Best Practices einzuhalten und Aufgaben direkt innerhalb der Anwendung zu erledigen. Dadurch werden Einarbeitungszeiten verkürzt und die Produktivität von SmartCOMM- und SmartIQ-Nutzern aller Erfahrungsstufen gesteigert.

Writing Assistant optimiert den Tonfall und unterstützt Echtzeitübersetzungen unter Wahrung von Genauigkeit, Markenstimme und Compliance. Er ermöglicht SmartCOMM-Nutzern schnellere und verlässliche Ergebnisse bei branchenführender Transparenz, indem die Herkunft der Inhalte nachvollziehbar bleibt und für jede KI-gestützte Änderung vollständige Prüfpfade bereitgestellt werden.

optimiert den Tonfall und unterstützt Echtzeitübersetzungen unter Wahrung von Genauigkeit, Markenstimme und Compliance. Er ermöglicht SmartCOMM-Nutzern schnellere und verlässliche Ergebnisse bei branchenführender Transparenz, indem die Herkunft der Inhalte nachvollziehbar bleibt und für jede KI-gestützte Änderung vollständige Prüfpfade bereitgestellt werden. Design Assistant beschleunigt die Erstellung von SmartCOMM-Vorlagen durch KI-gestützte Optimierung von Sprache, Tonalität und Lesbarkeit mithilfe vorgefertigter Prompts. Die Integration über Amazon Bedrock ermöglicht einen eingebetteten Zugriff.



Compliance und Kontrolle durch Innovationen in den Bereichen Orchestrierung und Retrieval

Während KI-gestützte Zusammenfassungen und Self-Service-Erlebnisse in Unternehmen zunehmend skaliert werden, begegnet SmartHUB™ diesen Anforderungen mit retrieval-optimierter Archivierung – während Legacy-Systeme Schwierigkeiten haben, mit dem exponentiellen Anstieg KI-gestützter Dokumentenanfragen Schritt zu halten.

Da neue Erlebnisse das Engagement kanalübergreifend fördern, orchestriert SmartPATH™ KI-gestützte Erlebnisse über alle Kanäle hinweg, um die Zustellung sicherzustellen, Abschlussquoten zu erhöhen und Datenfehler entlang des Prozesses zu korrigieren.

Durch die Kombination dieser KI-Innovationen mit den leistungsstarken Migrationsfunktionen von SmartCOMM können Unternehmen komplexe, risikoreiche Legacy-Kommunikationstechnologien schnell ausmustern. Die KI-Innovationen von Smart Communications reduzieren den manuellen Aufwand, verkürzen die Time-to-Value, schaffen Transparenz, verbessern die Barrierefreiheit und senken Compliance-Risiken über sämtliche Kundeninteraktionen hinweg – bei gleichzeitiger Wahrung der in regulierten Branchen geforderten Governance und Compliance.

Stimmen zur Ankündigung

„Bei Moter verwandeln wir Daten mit hoher Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in Erlebnisse, und wir benötigen einen Partner, der genauso schnell agiert“, so Adrian Thompson, Chief Customer Officer bei Moter Insurance Services. „Wir setzen auf die KI-Innovationen von Smart Communications, um wirkungsvolle Omnichannel-Kundenerlebnisse zu gestalten und bereitzustellen.“



„Die KI-Roadmap von Smart Communications ist äußerst leistungsstark“, erklärt Marc Francis, Head of Sales Enablement bei Three UK. „Besonders hervorzuheben ist ihre klare und strukturierte Ausgestaltung. Viele der KI-Ansätze, die wir von anderen Anbietern sehen, versprechen viel, ohne dass dies durch Details untermauert wird. Die Art und Weise, wie wir die KI von Smart Communications nutzen können, ist wirklich beeindruckend. Damit werden wir schnelle Fortschritte erzielen können.“

„KI schafft echten Mehrwert, wenn Teams darauf vertrauen können, dass sie in den entscheidenden Momenten sicher und präzise funktioniert“, sagt Leigh Segall, CEO von Smart Communications. „In einem Markt, der von Experimenten und Hype geprägt ist, konzentrieren wir uns auf KI-Innovationen, die echte Ergebnisse liefern und gleichzeitig die Transparenz und Governance bieten, die regulierte Umgebungen erfordern. Dies markiert die nächste Phase unserer KI-Roadmap und stärkt unsere Führungsposition bei der Unterstützung von Unternehmen bei der verantwortungsvollen Einführung von KI in großem Maßstab.“

„In der nächsten Phase der KI geht es nicht mehr um Experimente, sondern um die Umsetzung“, erklärt Heidi Johnson, Chief Product and Technology Officer bei Smart Communications. „Unser Fokus liegt auf KI, die produktionsreif ist, durch Design geregelt wird und speziell dafür entwickelt wurde, sinnvolle Kundeninteraktionen in großem Maßstab zu unterstützen.“

Weitere Ressourcen

Am 10. Februar 2026 veranstaltet Smart Communications ein Webinar , in dem die neuesten KI-Innovationen vorgestellt und ein Ausblick auf kommende Entwicklungen gegeben wird. Zudem wird aufgezeigt, wie regulierte Branchen im Jahr 2026 und darüber hinaus die Kundenbindung mit Zuversicht skalieren können.

Die Anmeldung für das Webinar „Smart AI: Outcomes. Not Hype“ ist ab sofort geöffnet.

Über Smart Communications:

Smart Communications ist der vertrauenswürdige Partner für regulierte Unternehmen, die komplexe Prozesse modernisieren und mit Kunden in den entscheidenden Momenten in Kontakt treten möchten. Seine Conversation Cloud™-Plattform ermöglicht reibungslose, rechtskonforme und digital ausgerichtete Erlebnisse durch Omnichannel-Kommunikation, intelligente Orchestrierung, sichere Datenerfassung und digitale Archivierung. Mehr als 700 Unternehmen weltweit – darunter Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group und The Bancorp – vertrauen auf Smart Communications, um Compliance-Risiken zu reduzieren, die operative Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die digitale Transformation zu beschleunigen. Mit heute über 30 vordefinierten Konnektoren lässt sich Smart Communications nahtlos in bewährte Unternehmenssysteme wie Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan und Pega integrieren und unterstützt jährlich mehr als 60 Milliarden geschäftskritische Kundeninteraktionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.smartcommunications.com.

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Red Lorry Yellow Lorry for Smart Communications