Smart Communications introduit des innovations d’IA pensées pour un usage professionnel au sein de sa plateforme Conversation Cloud™

LONDRES, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications ™, acteur technologique de référence spécialisé dans l’accompagnement axé sur l’amélioration de la qualité des échanges clients des entreprises exerçant dans des environnements réglementaires contraints, annonce ce jour l’intégration d’une nouvelle série de fonctionnalités IA à sa plateforme Conversation Cloud. Reposant sur une approche utile, responsable et conforme, ces innovations s’inscrivent dans la philosophie de l’entreprise en matière d’IA et entendent apporter une valeur ajoutée concrète aux entreprises d’aujourd’hui.

Plus de 80 % des clients de Smart Communications peuvent déjà profiter de ces fonctionnalités directement depuis leur environnement actuel. Ces nouveautés IA enrichissent les modèles de création, gestion, stockage et gouvernance des communications clients et la collecte de données numériques d’une intelligence fiable et cohérente:

Une stratégie qui capitalise sur les investissements en IA déjà réalisés pour encourager son adoption en nuançant les risques

Parmi les nouveautés figure SmartIQ™ Agent Infrastructure , un module supposant une expérience conversationnelle de collecte de données pilotée par des agents IA et encadrée depuis n’importe quel canal. Les serveurs SmartIQ MCP assurent la connexion entre les applications d’IA générative et les systèmes d’information des entreprises, et permettent aux agents IA de recueillir des données en toute conformité pour simplifier les parcours d’enregistrement, validation et intégration des clients et réciproquement en self-service.

, un module supposant une expérience conversationnelle de collecte de données pilotée par des agents IA et encadrée depuis n’importe quel canal. Les serveurs SmartIQ MCP assurent la connexion entre les applications d’IA générative et les systèmes d’information des entreprises, et permettent aux agents IA de recueillir des données en toute conformité pour simplifier les parcours d’enregistrement, validation et intégration des clients et réciproquement en self-service. Pour sa part, la fonctionnalité AI-Powered Form Migration vise à donner un coup d’accélérateur à la transformation numérique en convertissant des PDF obsolètes et des documents issus de précédentes collectes de données numériques en un répertoire de données SmartIQ mieux exploitables en quelques minutes. Autrement dit, les utilisateurs peuvent se reposer sur cette technologie pour traiter des arriérés comptant encore des centaines, voire des milliers de dossiers renseignés sous d’anciens formulaires.

Induire des échanges clients de confiance à l’appui d’assistants IA axés sur la conformité réglementaire

Knowledge Assistant prend la forme d’une aide au langage naturel directement intégrée aux applications permettant aux utilisateurs de trouver rapidement des réponses, de respecter les bonnes pratiques et de réaliser leurs tâches de manière plus efficace. Cette approche entend réduire le temps nécessaire pour se familiariser avec l’outil et rendre les utilisateurs SmartCOMM et SmartIQ de tout niveau plus productifs.

prend la forme d’une aide au langage naturel directement intégrée aux applications permettant aux utilisateurs de trouver rapidement des réponses, de respecter les bonnes pratiques et de réaliser leurs tâches de manière plus efficace. Cette approche entend réduire le temps nécessaire pour se familiariser avec l’outil et rendre les utilisateurs SmartCOMM et SmartIQ de tout niveau plus productifs. Le module Writing Assistant sert à optimiser le style des contenus rédigés et délivre des traductions instantanées, fidèles aux données d’origine, à l’image de la marque et aux exigences réglementaires. Il apporte aux utilisateurs de SmartCOMM des résultats à la fois plus rapides et plus fiables et en toute transparence pour garantir l’origine et la traçabilité des contenus assistés par l’IA.

sert à optimiser le style des contenus rédigés et délivre des traductions instantanées, fidèles aux données d’origine, à l’image de la marque et aux exigences réglementaires. Il apporte aux utilisateurs de SmartCOMM des résultats à la fois plus rapides et plus fiables et en toute transparence pour garantir l’origine et la traçabilité des contenus assistés par l’IA. Design Assistant vient compléter cet ensemble en appuyant la création de modèles SmartCOMM par une optimisation automatisée de la langue, du registre et de la qualité rédactionnelle à partir de prompts prédéfinis. Un accès direct à la plateforme grâce à l’intégration d’Amazon Bedrock.



Assurer conformité et maîtrise grâce à des innovations de pilotage et de récupération des données

À l’heure où le recours aux synthèses produites par IA et réalisées en mode self-service se multiplie au sein des entreprises, SmartHUB™ répond au boom de la demande grâce à une approche d’archivage optimisée pour la recherche, là où les plus anciens systèmes peinent à suivre la cadence.

En parallèle, SmartPATH™ propose des parcours assistés par l’IA sur tous les canaux en vue de garantir la bonne diffusion des communications, d’améliorer les taux de réussite et de corriger les erreurs de données susceptibles de se produire en cours de route.

Conjuguées aux outils de migration de SmartCOMM, ces innovations permettent aux entreprises d’abandonner plus rapidement leurs anciens logiciels de communication, souvent complexes à utiliser et adossés d’un niveau de risque élevé. Selon Smart Communications, ces avancées IA viennent réduire les tâches manuelles et accentuer les retours sur investissement, tout en gagnant en clarté et en accessibilité dans les échanges. Elles participent en outre d’une réduction des risques de non-conformité et d’un respect des strictes normes de gouvernance propres aux secteurs réglementés.

Témoignages presse

« Chez Moter, où nous transformons les données en expériences à grande échelle et à un rythme soutenu, nous avons besoin de nous reposer sur un partenaire capable d’évoluer à notre rythme » explique Adrian Thompson, directeur expérience client chez Moter Insurance Services. « Nous comptons sur les innovations IA de Smart Communications pour nous aider à concevoir et proposer des expériences clients omnicanales pertinentes. »



« La feuille de route IA de Smart Communications nous semble particulièrement solide » observe quant à lui Marc Francis, responsable du développement commercial chez Three UK. « Elle est à la fois structurée et claire. De nombreux fournisseurs font de nombreuses promesses sans vraiment les tenir. En revanche, la manière dont l’IA peut être concrètement exploitée est très impressionnante chez Smart Communications, et nous allons pouvoir profiter rapidement de tous ses avantages. »

Pour Leigh Segall, directeur général de Smart Communications, « L’IA apporte une réelle valeur ajoutée lorsque les utilisateurs peuvent compter en toute confiance sur un fonctionnement précis et sécurisé d’une solution, même aux moments les plus critiques ». « Dans un marché saturé d’expérimentations et d’effets d’annonce, nous privilégions une IA capable de dégager des résultats tangibles dans le respect des normes de transparence et de gouvernance propres aux marchés réglementés. Ces avancées nous font franchir un nouveau cap de développement et renforcent notre leadership en matière d’adoption responsable de l’IA à grande échelle. »

« Le prochain âge de l’IA dépassera la phase d’expérimentation pour privilégier l’exécution », ajoute Heidi Johnson, directrice produits et technologies chez Smart Communications. « Notre priorité consiste à proposer une maturité d’IA propre à la production, gouvernée dès sa conception et spécifiquement conçue pour appuyer des interactions clients de sens et à grande échelle. »

Ressources complémentaires :

Le 10 février 2026, Smart Communications propose l’organisation d’un webinaire consacré à la présentation de ses dernières innovations en matière d’IA et de ses prochains axes de développement. L’événement reviendra sur la manière dont les acteurs des marchés réglementés peuvent relever l’engagement client en toute confiance en 2026 et dans les années à venir.

Les inscriptions au webinaire intitulé « Smart AI: Outcomes. Not Hype » sont désormais ouvertes.

