Smart Communications Meluncurkan Inovasi AI Siap Pakai untuk Perusahaan di Seluruh Conversation Cloud™

LONDON, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications ™, perusahaan teknologi terkemuka yang berfokus membantu organisasi dengan regulasi ketat untuk terlibat dalam percakapan pelanggan yang lebih bermakna, hari ini mengumumkan rangkaian kemampuan AI strategis di seluruh platform Conversation Cloud-nya. Berlandaskan filosofi AI perusahaan yang menghadirkan inovasi yang relevan, dapat dipertanggungjawabkan, dan patuh terhadap regulasi, perusahaan ini memperkenalkan berbagai kemampuan yang dirancang khusus untuk menghadirkan nilai yang bermakna bagi perusahaan saat ini.

Lebih dari 80% pelanggan Smart Communications dapat mengakses kemampuan AI ini secara langsung di dalam lingkungan kerja mereka yang sudah ada saat ini. Kemampuan AI terbaru ini menghadirkan kecerdasan yang konsisten dan tepercaya ke dalam alur kerja inti tempat komunikasi pelanggan dan pengumpulan data digital dibuat, dikelola, disimpan, serta dikelola:

Memanfaatkan investasi AI yang telah ada untuk meningkatkan adopsi sekaligus mengurangi risiko

SmartIQ™ Agent Infrastructure memungkinkan pengalaman pengumpulan data berbasis agen interaktif dan terkendali di berbagai saluran. Server SmartIQ MCP menghubungkan aplikasi GenAI dengan sistem perangkat lunak perusahaan. Dengan demikian, agen AI perusahaan dapat menghadirkan pengumpulan data yang patuh terhadap regulasi untuk menyederhanakan proses pengajuan, konfirmasi, onboarding, serta pengalaman layanan mandiri.

AI-Powered Form Migration mempercepat transformasi dengan mengonversi PDF usang dan dokumen lama menjadi pengalaman pengumpulan data digital SmartIQ, serta menghasilkan "draf awal terbaik" hanya dalam hitungan menit. Organisasi dapat menerapkan teknologi canggih ini pada pekerjaan yang belum diselesaikan di mana masih terdapat ratusan, bahkan ribuan, proses berbasis formulir yang belum ditransformasi.

Mendukung percakapan yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi dengan asisten AI yang berfokus pada kepatuhan

Knowledge Assistant menyediakan panduan berbasis bahasa alami langsung di dalam aplikasi yang membantu pengguna dengan cepat menemukan jawaban, mengikuti praktik terbaik, serta menyelesaikan tugas secara langsung di aplikasi. Solusi ini mengurangi waktu onboarding dan meningkatkan produktivitas di seluruh tingkat keahlian bagi pengguna SmartCOMM dan SmartIQ.

Writing Assistant mengoptimalkan nada bahasa dan mendukung penerjemahan secara real-time sekaligus menjaga akurasi, suara merek, dan kepatuhan. Solusi ini menghadirkan hasil yang lebih cepat dan andal bagi pengguna SmartCOMM, dengan transparansi terdepan di industri untuk menjaga asal-usul konten serta menyediakan jejak audit untuk setiap perubahan yang didukung oleh AI.

Design Assistant mempercepat pembuatan templat SmartCOMM dengan penyempurnaan berbasis AI terhadap bahasa, nada, dan keterbacaan menggunakan prompt yang sudah dibangun sebelumnya. Integrasi melalui Amazon Bedrock menyediakan akses tersemat.



Memungkinkan kepatuhan dan kendali dengan inovasi orkestrasi dan pengambilan data

Seiring berkembangnya peringkasan AI dan pengalaman layanan mandiri di dalam organisasi, SmartHUB™ hadir menjawab kebutuhan tersebut melalui pengarsipan dengan pengambilan data yang dioptimalkan – di saat sistem yang lama mengalami kesulitan mengimbangi peningkatan eksponensial permintaan dokumen yang didorong oleh AI.

Seiring dengan pengalaman baru mendorong keterlibatan di berbagai saluran, SmartPATH™ mengoordinasikan pengalaman yang didukung AI di berbagai saluran untuk memastikan penyampaian, meningkatkan tingkat penyelesaian, dan memperbaiki kesalahan data sepanjang proses.

Dengan menggabungkan inovasi AI ini dengan kemampuan migrasi yang kuat dari SmartCOMM, organisasi dapat dengan cepat mengganti teknologi komunikasi lama yang kompleks dan berisiko tinggi. Inovasi AI Smart Communications mengurangi upaya manual, mempercepat waktu untuk mencapai nilai, memberikan kejelasan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengurangi risiko kepatuhan di setiap interaksi pelanggan, sambil tetap menjaga tata kelola dan kepatuhan yang dituntut dalam industri teregulasi.

Komentar Berita

“Di Moter Insurance Services, kami mengubah data menjadi pengalaman secara cepat dan berskala besar, dan kami membutuhkan mitra yang mampu bergerak secepat itu,” ujar Adrian Thompson, Chief Customer Officer di Moter Insurance Services. “Kami mengandalkan inovasi AI Smart Communications untuk membantu kami menciptakan dan menyajikan pengalaman pelanggan yang efektif melalui omnichannel.”



“Peta jalan AI Smart Communications sangat kuat,” ujar Marc Francis, Head of Sales Enablement di Three UK. “Yang paling menonjol adalah strukturnya yang rapi dan jelas. Cukup banyak jalur pengembangan AI yang kami lihat dari vendor lain terdengar sangat bombastis tentang apa yang akan dapat dilakukan, namun tanpa detail yang benar-benar mendukungnya. Cara kami dapat memanfaatkan AI dari Smart Communications sungguh mengesankan. Kami akan mampu membuat kemajuan yang pesat dengan solusi ini.”

“AI menciptakan nilai nyata jika tim dapat memercayainya untuk bekerja secara aman dan akurat pada momen-momen yang paling krusial,” ujar Leigh Segall, CEO di Smart Communications. “Di pasar yang dipenuhi eksperimen dan sensasi berlebihan, kami berfokus pada inovasi AI yang benar-benar menghasilkan dampak nyata, dengan transparansi dan tata kelola yang dituntut oleh lingkungan teregulasi. Hal ini menandai fase berikutnya dari peta jalan AI kami dan semakin menegaskan kepemimpinan kami dalam membantu perusahaan mengadopsi AI secara bertanggung jawab dan dalam skala besar.”

“Fase berikutnya dari AI bukan lagi soal eksperimen, melainkan soal eksekusi,” ujar Heidi Johnson, Chief Product and Technology Officer di Smart Communications. “Fokus kami adalah AI yang siap digunakan untuk produksi, memiliki tata kelola yang tertanam sejak perancangan, dan dibuat khusus untuk mendukung interaksi pelanggan yang bermakna dalam skala besar.”

Referensi Tambahan

Pada 10 Februari 2026, Smart Communications akan menyelenggarakan sebuah webinar yang menampilkan inovasi AI terbarunya serta pratinjau langkah selanjutnya. Webinar ini akan memperlihatkan bagaimana industri teregulasi dapat meningkatkan skala keterlibatan pelanggan dengan penuh kepercayaan diri pada tahun 2026 dan seterusnya.

Pendaftaran untuk “Smart AI: Outcomes. Not Hype” kini telah dibuka.

Tentang Smart Communications:

Smart Communications merupakan pilihan tepercaya bagi perusahaan dengan regulasi ketat yang ingin memodernisasi proses yang kompleks serta terhubung dengan pelanggan pada momen-momen yang paling penting. Platform Conversation Cloud™ miliknya menghadirkan pengalaman berorientasi digital yang tanpa hambatan dan patuh terhadap regulasi melalui komunikasi omnichannel, orkestrasi cerdas, pengambilan data yang aman, serta pengarsipan digital. Lebih dari 700 perusahaan di seluruh dunia, termasuk Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group, dan The Bancorp, mengandalkan Smart Communications untuk mengurangi risiko kepatuhan, meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, serta mempercepat transformasi digital. Saat ini, dengan lebih dari 30 konektor siap pakai, Smart Communications terintegrasi secara mulus dengan sistem perusahaan tepercaya, termasuk Salesforce, AWS, Guidewire, Duck Creek, OneSpan, dan Pega, serta mendukung lebih dari 60 miliar percakapan pelanggan yang bersifat vital bagi kelangsungan bisnis perusahaan setiap tahunnya. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.smartcommunications.com.

Untuk pertanyaan media, hubungi:

Red Lorry Yellow Lorry untuk Smart Communications