スマートコミュニケーションズ (Smart Communications)、カンバセーションクラウド (Conversation Cloud™) 全体で企業向けAIイノベーションを展開

ロンドン発, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 厳格な規制下にある組織の、より有意義な顧客対話を支援することに注力する大手テクノロジー企業、 スマートコミュニケーションズ (Smart Communications) ™ は本日、同社のカンバセーションクラウド (Conversation Cloud™) 全体に戦略的なAI機能群を導入すると発表した。関連性が高く、説明責任を果たし、コンプライアンスに準拠したイノベーションを提供するという同社のAI理念に基づき、現代の企業に有意義な価値をもたらすよう特別に設計された機能群を導入する。

スマートコミュニケーションズの顧客の80%以上が、今日の既存環境内でこれらのAI機能に直接アクセスすることができる。新たなAI機能は、顧客とのコミュニケーションとデジタルデータ収集が作成、管理、保存、統制される中心的ワークフローに、一貫性と信頼性を備えたインテリジェンスをもたらす：

既存のAI投資を活用し、リスクを低減しながら導入を促進する

スマートIQエージェントインフラストラクチャ (SmartIQ™ Agent Infrastructure) は、対話型かつコントロールされたエージェント型データ収集体験を、あらゆるチャネルで実現する。スマートIQ MCP (SmartIQ MCP) サーバーは、生成AIアプリケーションとエンタープライズソフトウェアシステムを接続し、エンタープライズAIエージェントがコンプライアンスに準拠したデータ収集を実行できるようにすることで、申請、確認、オンボーディング、セルフサービス体験を効率化する。

コンプライアンス重視のAIアシスタントによる高信頼性対話をサポート

ナレッジアシスタント (Knowledge Assistant) は、アプリ内で自然言語によるガイダンスを提供し、ユーザーが迅速に回答を見つけ、ベストプラクティスに従い、タスクを直接アプリ内で完了することを支援する。これにより、スマートコム (SmartCOMM) およびスマートIQユーザーのオンボーディング時間を短縮し、全スキルレベルで生産性を向上させる。

デザインアシスタント (Design Assistant) は、事前構築されたプロンプトを活用し、言語、語調、読みやすさをAI駆動で洗練させることで、スマートコムのテンプレート作成を加速させる。アマゾン・ベッドロック (Amazon Bedrock) 経由の統合により、組み込み型アクセスを実現する。



オーケストレーションと検索の革新でコンプライアンスとコントロールを実現

組織内でAI要約とセルフサービス体験が拡大する中、スマートハブ (SmartHUB™) は検索最適化アーカイブでこの局面に対応する。一方、従来型システムはAI主導の文書リクエストの急増に追いつくのに苦労している。

新たな体験がチャネル横断的なエンゲージメントを促進する中、スマートパス (SmartPATH™) はチャネル全体でAI支援体験をオーケストレーションし、配信の確実性、完了率の向上、処理中のデータエラー修正を実現する。

これらのAIイノベーションとスマートコムの強力な移行機能を組み合わせることで、組織は複雑でリスクの高い従来型通信技術を迅速に廃止することができる。スマートコミュニケーションのAIイノベーションは、規制下にある産業で求められるガバナンスとコンプライアンスを維持しつつ、あらゆる顧客エンゲージメントにおいて手作業を削減し、価値実現までの時間を短縮し、明確性を高め、アクセシビリティを改善し、コンプライアンスリスクを低減する。

このニュースに関するコメント

モーター・インシュアランス・サービス (Moter Insurance Services) の最高顧客責任者であるエイドリアン・トンプソン (Adrian Thompson) は、次のように述べている。「モーター (Moter) では、データを迅速かつ大規模に体験へと変換していますが、同じスピードで動いてくれるパートナーが必要です。効果的なオムニチャネルでのカスタマーエンゲージメントの創出と提供において、スマートコミュニケーションズのAIイノベーションを活用しています。」



スリーUK (Three UK) の営業イネーブルメント責任者であるマーク・フランシス (Marc Franci) は次のように述べている。「スマートコミュニケーションズのAIロードマップはかなり強力です。最も印象的なのは、その構造化と明確さです。他のベンダーのAIソリューションの多くは、詳細な裏付けなく、何ができるのかを大々的に宣伝しています。スマートコミュニケーションズのAIを活用する方法には、本当に感銘を受けています。これで迅速な進展が可能になります。」

スマートコミュニケーションズのCEO、リー・セガル (Leigh Segall) は次のように述べている。「チームが、最も重要な局面でAIが安全かつ正確に機能すると信頼できれば、AIは真の価値を生み出します。当社では、実験と誇大主張が氾濫する市場において、規制下の環境で求められている透明性とガバナンスを備え、真の結果をもたらすAIイノベーションに注力しています。これは当社のAIロードマップの次段階を示すものであり、企業が責任を持って大規模にAIを導入するよう支援するにあたり、当社のリーダーシップを強化するものです。」

スマートコミュニケーションズの最高製品技術責任者であるハイディ・ジョンソン (Heidi Johnson) は次のように述べている。「AIの次段階は、実験ではなく、実行です。当社の焦点は、生産環境で即戦力となり、設計によって管理され、大規模な状況でお客さまとの有意義な対話を支援するために、特別に構築されたAIにあります。」

その他のリソース

2026年2月10日、スマートコミュニケーションズは、最新のAIイノベーションと今後の展望を紹介する ウェビナーを開催する 。ここでは、規制下にある産業が2026年以降、確信を持って顧客エンゲージメントを拡大できる方法を紹介する。

「スマートAI：誇大主張ではなく、成果」ウェビナーの 登録 受付を開始した。

スマートコミュニケーションズについて：

スマートコミュニケーションズは、複雑なプロセスの近代化を図り、最も重要な瞬間に顧客とつながることを求める規制の厳しい業界の企業にとって、信頼される選択肢である。同社のカンバセーションクラウド (Conversation Cloud™) プラットフォームは、オムニチャネル通信、インテリジェントなオーケストレーション、安全なデータキャプチャ、デジタルアーカイブを通じて、シームレスかつコンプライアンスに準拠したデジタルファーストのエクスペリエンスを実現する。チューリッヒ保険 (Zurich Insurance)、プライオリティ・ヘルス (Priority Health)、パシフィック・フィナンシャルグループ(The Pacific Financial Group)、バンコープ (The Bancorp) など、世界中で700社以上の企業が、コンプライアンスリスクの軽減、業務効率の向上、コスト削減、そしてデジタル変革の加速のためにスマートコミュニケーションズを信頼し、活用している。現在、30以上の構築済みコネクタを備えたスマートコミュニケーションズは、セールスフォース (Salesforce)、AWS、ガイドワイア (Guidewire)、ダッククリーク (DuckCreek)、ワンスパン (OneSpan)、ペガ (Pega) などの信頼性の高いエンタープライズシステムとシームレスに統合し、年間600億件を超えるミッションクリティカルな顧客コミュニケーションを支えている。詳しくは、www.smartcommunications.comを参照されたい。

報道関係者向け問い合わせ先：

スマートコミュニケーションズ広報代理、レッド・ローリー・イエロー・ローリー (Red Lorry Yellow Lorry)