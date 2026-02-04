Smart Communications, Conversation Cloud™ 전반에 걸쳐 엔터프라이즈급 AI 혁신 출시

런던, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications ™는 엄격한 규제를 받는 조직이 고객과 보다 의미 있는 소통을 할 수 있도록 지원하는 선도적 기술 기업으로, 자사의 Conversation Cloud 전반에 걸친 전략적 AI 기능 제품군을 오늘 발표했다. 관련성 있고 책임감 있으며 규정을 준수하는 혁신을 제공한다는 회사의 AI 철학을 기반으로, 현재 기업에 실질적인 가치를 제공하도록 설계된 다양한 목적별 AI 기능을 선보인다.

Smart Communications 고객의 80% 이상은 이러한 AI 기능을 현재 사용 중인 기존 환경 내에서 직접 활용할 수 있다. 이번에 도입된 AI 기능은 고객 커뮤니케이션과 디지털 데이터 수집이 생성·관리·저장·통제되는 핵심 워크플로우 전반에 일관되고 신뢰할 수 있는 지능형 기능을 제공한다.

기존 AI 투자를 활용해 도입률을 높이고 위험을 줄이다

SmartIQ™ Agent Infrastructure 는 모든 채널에서 대화형이면서도 통제된 에이전트 기반 데이터 수집 경험을 구현한다. SmartIQ MCP 서버는 생성형 AI 애플리케이션을 기업용 소프트웨어 시스템과 연결해, 기업용 AI 에이전트가 규정을 준수하는 데이터 수집을 수행하도록 지원함으로써 신청, 확인, 온보딩, 셀프서비스 경험을 간소화한다.

는 모든 채널에서 대화형이면서도 통제된 에이전트 기반 데이터 수집 경험을 구현한다. SmartIQ MCP 서버는 생성형 AI 애플리케이션을 기업용 소프트웨어 시스템과 연결해, 기업용 AI 에이전트가 규정을 준수하는 데이터 수집을 수행하도록 지원함으로써 신청, 확인, 온보딩, 셀프서비스 경험을 간소화한다. AI 기반 양식 전환(AI-Powered Form Migration)은 구식 PDF 및 레거시 문서를 SmartIQ 디지털 데이터 수집 경험으로 전환함으로써 디지털 전환을 가속화하고, 몇 분 만에 ‘최적의 초안’을 제공한다. 조직은 아직 전환되지 않은 수백, 수천 개의 양식 기반 프로세스 백로그에 이 기술을 적용할 수 있다.

규정 준수를 중심으로 한 AI 어시스턴트를 통해 신뢰 기반의 커뮤니케이션을 지원하다

Knowledge Assistant 는 자연어 기반의 인앱(in-app) 가이드를 제공해 사용자가 신속하게 답을 찾고, 모범 사례를 따르며, 앱 내에서 직접 업무를 완료할 수 있도록 돕는다. 이를 통해 온보딩 시간을 단축하고 SmartCOMM 및 SmartIQ 사용자 전반의 생산성을 향상시킨다.

는 자연어 기반의 인앱(in-app) 가이드를 제공해 사용자가 신속하게 답을 찾고, 모범 사례를 따르며, 앱 내에서 직접 업무를 완료할 수 있도록 돕는다. 이를 통해 온보딩 시간을 단축하고 SmartCOMM 및 SmartIQ 사용자 전반의 생산성을 향상시킨다. Writing Assistant 는 정확성, 브랜드 음성, 규정 준수를 유지하면서 어조를 최적화하고 실시간 번역을 지원한다. 업계 최고 수준의 투명성을 바탕으로 콘텐츠 출처를 보존하고 AI 지원 변경 사항에 대한 감사 추적을 제공함으로써 SmartCOMM 사용자에게 더 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 제공한다.

는 정확성, 브랜드 음성, 규정 준수를 유지하면서 어조를 최적화하고 실시간 번역을 지원한다. 업계 최고 수준의 투명성을 바탕으로 콘텐츠 출처를 보존하고 AI 지원 변경 사항에 대한 감사 추적을 제공함으로써 SmartCOMM 사용자에게 더 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 제공한다. Design Assistant는 사전 구축된 프롬프트를 활용해 언어, 어조, 가독성을 AI 기반으로 개선함으로써 SmartCOMM 템플릿 제작을 가속화한다. Amazon Bedrock과의 통합을 통해 내장형 접근을 지원한다.





오케스트레이션 및 검색 혁신을 통해 규정 준수와 통제를 강화하다

조직 내에서 AI 요약 및 셀프서비스 경험이 확산됨에 따라, SmartHUB™는 검색 최적화 아카이빙 기능을 통해 이러한 변화에 대응한다. 이는 AI 기반 문서 요청이 기하급수적으로 증가하는 상황에서 기존 레거시 시스템이 이를 따라가지 못하는 한계를 보완한다.

새로운 경험이 다양한 채널에서 참여를 확대함에 따라, SmartPATH™는 AI 지원 경험을 채널 전반에 걸쳐 오케스트레이션하여 원활한 전달을 보장하고, 완료율을 높이며, 진행 과정에서 발생하는 데이터 오류를 수정한다.

이러한 AI 혁신을 SmartCOMM의 강력한 마이그레이션 기능과 결합함으로써, 조직은 복잡하고 고위험의 레거시 커뮤니케이션 기술을 신속하게 퇴출할 수 있다. Smart Communications의 AI 혁신은 수작업을 줄이고, 가치 실현까지의 시간을 단축하며, 명확성을 높이고, 접근성을 개선하며, 모든 고객 접점에서의 규정 준수 위험을 낮춘다. 동시에 규제가 엄격한 산업에서 요구되는 거버넌스와 컴플라이언스를 유지한다.

뉴스에 대한 코멘트

Moter Insurance Services의 최고고객책임자(CCO) Adrian Thompson은 “Moter는 데이터를 빠르고 대규모로 경험으로 전환하며, 그만큼 빠르게 움직이는 파트너가 필요하다.”라고 밝히며 “Smart Communications의 AI 혁신을 통해 효과적인 옴니채널 고객 참여를 설계하고 제공할 수 있기를 기대한다.”고 말했다.



Three UK의 영업지원 총괄 Marc Francis는 “Smart Communications의 AI 로드맵은 매우 강력하다.”라고 강조하면서 “특히 구조가 명확하고 구체적이라는 점이 인상적이다. 다른 공급업체들의 AI 전략은 가능성만 크게 이야기하고 세부 내용이 부족한 경우가 많다. Smart Communications의 AI 활용방식은 매우 고무적이며 이를 통해 빠르게 성과를 낼 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다.

Smart Communications의 CEO Leigh Segall은 “AI는 가장 중요한 순간에 안전하고 정확하게 작동할 것이라는 신뢰가 있을 때 진정한 가치를 창출하게 된다.”라고 강조하면서 “실험과 과장이 난무하는 시장 환경 속에서, 우리는 규제 환경이 요구하는 투명성과 거버넌스를 갖춘 실제 성과 중심의 AI 혁신에 집중하고 있다. 이는 우리 AI 로드맵의 다음 단계이자, 기업들이 책임감 있고 확장 가능한 방식으로 AI를 도입하도록 지원하는 리더십을 강화하는 계기에 해당한다.”라고 말했다.

Smart Communications의 최고제품·기술책임자(CPTO) Heidi Johnson은 “AI의 다음 단계는 실험이 아니라 실행이다.”라고 밝히며 “우리는 실제 운영에 즉시 적용 가능하고, 설계 단계부터 거버넌스가 반영되며, 대규모로 의미 있는 고객 상호작용을 지원하도록 설계된 AI에 집중하고 있다.”라고 설명했다.

추가 자료

2026년 2월 10일, Smart Communications는 최신 AI 혁신과 향후 계획을 소개하는 웨비나를 개최 할 예정이다. 이번 웨비나에서는 규제 산업이 2026년 이후에도 고객 참여를 자신 있게 확장할 수 있는 방법을 설명한다.

“Smart AI: Outcomes. Not Hype” 웨비나 등록 이 현재 진행 중이다.

Smart Communications 소개

Smart Communications는 복잡한 프로세스를 현대화하고 가장 중요한 순간에 고객과 연결하고자 하는 규제 산업 기업들이 신뢰하는 선택지다. 자사의 Conversation Cloud™ 플랫폼은 옴니채널 커뮤니케이션, 지능형 오케스트레이션, 안전한 데이터 수집, 디지털 아카이빙을 통해 마찰 없는 규정 준수 기반의 디지털 우선 경험을 제공한다. Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group, The Bancorp를 포함해 전 세계 700개 이상의 기업이 Smart Communications를 통해 규정 준수 리스크를 줄이고, 운영 효율성을 높이며, 비용을 절감하고, 디지털 전환을 가속화하고 있다. 현재 30개 이상의 사전 구축 커넥터를 통해 Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan, Pega 등 주요 엔터프라이즈 시스템과 원활히 통합되며, 매년 600억 건이 넘는 핵심 고객 커뮤니케이션을 지원하고 있다. 자세한 내용은 www.smartcommunications.com에서 확인할 수 있다.

언론 문의 연락처 정보:

Red Lorry Yellow Lorry for Smart Communications