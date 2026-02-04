Smart Communications เปิดตัวนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรในแพลตฟอร์ม Conversation Cloud™

ลอนดอน, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications™ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่มุ่งช่วยองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลระดับสูงให้สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีความหมายมากขึ้น ประกาศเปิดตัวชุดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เชิงกลยุทธ์ในแพลตฟอร์ม Conversation Cloud ของบริษัท บริษัทกำลังนำเสนอชุดความสามารถที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งมอบคุณค่าที่มีความหมายให้แก่บริษัทต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยยึดตามปรัชญาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของบริษัทที่มุ่งส่งมอบนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนด
ลูกค้าของ Smart Communications กว่า 80% สามารถเข้าถึงความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เหล่านี้ได้โดยตรงภายในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใหม่นี้นำความชาญฉลาดที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้เข้าสู่กระบวนการทำงานหลัก ซึ่งเป็นจุดที่มีการสร้าง จัดการ จัดเก็บ และกำกับดูแลการสื่อสารกับลูกค้าและการเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัล:
ใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มการใช้งานให้กว้างขึ้น พร้อมลดความเสี่ยง
- SmartIQ™ Agent Infrastructure ช่วยให้สร้างประสบการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเชิงสนทนาที่อยู่ภายใต้การควบคุมได้บนทุกช่องทาง เซิร์ฟเวอร์ SmartIQ MCP เชื่อมต่อแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่เข้ากับระบบซอฟต์แวร์ขององค์กร ทำให้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ขององค์กรสามารถดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสอดคล้องตามข้อกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสมัคร การยืนยัน การเริ่มใช้งาน และการให้บริการด้วยตนเอง
- AI-Powered Form Migration เร่งการเปลี่ยนแปลงโดยแปลงไฟล์ PDF และเอกสารรุ่นเก่าให้กลายเป็นประสบการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบดิจิทัลของ SmartIQ พร้อมสร้าง "ฉบับร่างแรกที่ดีที่สุด" ได้ภายในไม่กี่นาที องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีอันทรงพลังนี้ไปใช้กับงานค้างที่ยังมีอยู่หลายร้อยหรือแม้แต่หลายพันกระบวนการที่อิงกับแบบฟอร์มซึ่งยังไม่ได้รับการปรับให้เป็นรูปแบบใหม่
สนับสนุนการสนทนาที่มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มุ่งเน้นด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- Knowledge Assistant มอบคำแนะนำในแอปฯ ด้วยภาษาธรรมชาติ ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุด และทำงานให้เสร็จสิ้นได้โดยตรงภายในแอปฯ ช่วยลดเวลาในการเริ่มใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ใช้ SmartCOMM และ SmartIQ ทุกระดับทักษะ
- Writing Assistant ปรับโทนภาษาให้เหมาะสมและรองรับการแปลตามเวลาจริงโดยยังคงรักษาความถูกต้อง เอกลักษณ์ของแบรนด์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้ SmartCOMM ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ พร้อมมอบความโปร่งใสในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม เพื่อรักษาที่มาของเนื้อหาและจัดทำบันทึกตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทุกครั้ง
- Design Assistant ช่วยเร่งกระบวนการสร้างแม่แบบใน SmartCOMM ด้วยการปรับแต่งภาษา น้ำเสียง และความอ่านง่ายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านพรอมต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า การผสานการทำงานผ่าน Amazon Bedrock มอบการเข้าถึงแบบฝังในระบบ
เสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการควบคุมด้วยนวัตกรรมด้านการจัดลำดับขั้นตอนและการเรียกค้นข้อมูล
- เมื่อการสรุปข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และประสบการณ์การให้บริการด้วยตนเองเริ่มขยายตัวในองค์กรต่าง ๆ SmartHUB™ พร้อมตอบรับแนวโน้มดังกล่าวด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการเรียกค้น ขณะที่ระบบรุ่นเก่ายังคงประสบปัญหาในการรองรับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของคำขอเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- เมื่อประสบการณ์รูปแบบใหม่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมบนหลายช่องทาง SmartPATH™ จะประสานประสบการณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนทุกช่องทาง เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มอัตราการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลในระหว่างกระบวนการ
การผสานนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เหล่านี้เข้ากับความสามารถในการย้ายระบบอันทรงพลังของ SmartCOMM ช่วยให้องค์กรสามารถยกเลิกการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารรุ่นเก่าที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Smart Communications ช่วยลดการทำงานด้วยตนเอง เร่งเวลาในการสร้างคุณค่า เพิ่มความชัดเจน ปรับปรุงการเข้าถึง และลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกการมีส่วนร่วมกับลูกค้า โดยทั้งหมดนี้ยังคงรักษาการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นในอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ความคิดเห็นต่อข่าวนี้
"ที่ Moter เราเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นประสบการณ์ได้อย่างรวดเร็วและในขนาดที่สามารถขยายได้ และเราต้องการพันธมิตรที่สามารถทำงานได้รวดเร็วเช่นเดียวกัน" Adrian Thompson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Moter Insurance Services กล่าว "เรามองว่านวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Smart Communications จะช่วยให้เราสร้างและส่งมอบประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
"แผนการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Smart Communications ทรงพลังอย่างมาก" Marc Francis หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการขายของ Three UK กล่าว "สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือแนวทางนี้มีโครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นระบบ ขณะที่เส้นทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากผู้จำหน่ายรายอื่นมักสร้างกระแสได้มาก แต่กลับขาดรายละเอียดมาสนับสนุนสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าสามารถทำได้ วิธีที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Smart Communications นั้นน่าประทับใจจริง ๆ เราจะสามารถสร้างความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยสิ่งนี้"
"ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะสร้างคุณค่าที่แท้จริงได้ ก็ต่อเมื่อทีมสามารถเชื่อมั่นได้ว่าระบบทำงานอย่างปลอดภัยและแม่นยำในช่วงเวลาที่มีความสำคัญที่สุด" Leigh Segall ประธานกรรมการบริหารของ Smart Communications กล่าว "ในตลาดที่เต็มไปด้วยการทดลองและกระแสโฆษณาเกินจริง เรามุ่งเน้นนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ส่งมอบผลลัพธ์ที่แท้จริง พร้อมความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่สภาพแวดล้อมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่กำหนด นี่เป็นก้าวต่อไปในแผนการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของเรา และตอกย้ำความเป็นผู้นำของเราในการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้ได้อย่างมีความรับผิดชอบและในขนาดที่ขยายได้"
"ระยะต่อไปของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ได้เกี่ยวกับการทดลอง แต่เป็นเรื่องของการนำไปปฏิบัติจริง" Heidi Johnson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Smart Communications กล่าว "เราให้ความสำคัญกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พร้อมใช้งานจริง ออกแบบโดยคำนึงถึงการกำกับดูแล และสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีความหมายในวงกว้าง"
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2026 ทาง Smart Communications จะจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อแสดงนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ล่าสุดของบริษัท พร้อมนำเสนอภาพรวมของสิ่งที่จะตามมา โดยอธิบายให้เห็นว่าอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลสามารถขยายการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างมั่นใจในปี 2026 และหลังจากนั้นอย่างไร
ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "Smart AI: Outcomes. Not Hype" แล้ว
เกี่ยวกับ Smart Communications:
Smart Communications คือตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งต้องการปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนให้ทันสมัย และเชื่อมต่อกับลูกค้าในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด แพลตฟอร์ม Conversation Cloud™ ของบริษัทช่วยขับเคลื่อนประสบการณ์ดิจิทัลที่ราบรื่น สอดคล้องตามข้อกำหนด มุ่งเน้นดิจิทัลเป็นอันดับแรก ผ่านการสื่อสารหลายช่องทาง การประสานงานอย่างชาญฉลาด การเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย และการจัดเก็บถาวรแบบดิจิทัล องค์กรมากกว่า 700 แห่งทั่วโลก รวมถึง Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group และ The Bancorp ต่างไว้วางใจ Smart Communications ในการลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ปัจจุบัน Smart Communications มีตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูปมากกว่า 30 รายการที่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบองค์กรที่เชื่อถือได้ เช่น Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan และ Pega พร้อมรองรับการสื่อสารกับลูกค้าที่มีความสำคัญต่อภารกิจมากกว่า 6 หมื่นล้านครั้งต่อปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.smartcommunications.com
หากสื่อมวลชนต้องการสอบถาม โปรดติดต่อ:
Red Lorry Yellow Lorry for Smart Communications