Smart Communications 在其 Conversation Cloud™ 平台推出面向企业的 AI 创新功能

伦敦, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于帮助受高度监管机构开展更深层客户对话的领先科技公司 Smart Communications ™，今日宣布在其 Conversation Cloud 平台上推出一系列战略性 AI 功能。 基于公司“提供贴合需求、可追溯、合规化创新”的 AI 理念，此次推出的系列专用功能旨在为当下企业创造实质价值。

目前，超过 80% 的 Smart Communications 客户可在现有环境中直接使用这些 AI 功能。 全新 AI 功能将一致、可信的智能融入到客户沟通与数字数据采集的核心工作流中，覆盖创建、管理、存储与治理全环节：

借助现有 AI 投入提升应用率，同时降低风险

SmartIQ™ Agent Infrastructure 支持在任何渠道实现对话式、可控的智能体数据采集体验。 SmartIQ MCP 服务器将生成式 AI 应用与企业软件系统连接，使企业 AI 智能体能够提供合规的数据采集，从而优化业务申请、信息确认、用户入驻及自助服务等体验。

通过聚焦合规的 AI 助手，支撑高信任度对话

Knowledge Assistant 提供自然语言的应用内指引，帮助用户快速查找答案、遵循最佳实践并直接在应用内完成任务，从而缩短 SmartCOMM 和 SmartIQ 用户的上手时间，提升不同技能水平员工的工作效率。

以编排与检索创新，赋能合规与管控

当 AI 摘要与自助服务体验在组织内部规模化应用时，SmartHUB™ 以检索优化的归档能力应对需求——而传统系统难以跟上 AI 驱动文档请求的指数级增长。

随着新体验推动跨渠道互动，SmartPATH™ 跨渠道编排 AI 辅助体验，确保信息送达、提升完成率并沿途修正数据错误。

将这些 AI 创新与 SmartCOMM 强大的迁移能力相结合，组织能够快速淘汰复杂、高风险的传统通信技术。 Smart Communications 的 AI 创新减少了人工投入、加速价值实现、提升信息清晰度与可访问性，并在每一次客户互动中降低合规风险——同时坚守受监管行业所要求的治理与合规标准。

新闻点评

Moter Insurance Services 首席客户官 Adrian Thompson 表示：“在 Moter，我们将数据快速、大规模转化为客户体验，因此我们需要一个能同样高效协作的合作伙伴。我们期待 Smart Communications 的 AI 创新能帮助我们打造并交付有效的全渠道客户互动体验。”



Three UK 销售赋能负责人 Marc Francis 指出：“Smart Communications 的 AI 路线图非常强大， 其中最突出的一点是其结构清晰、路径明确。 许多其他供应商的 AI 方案宣传声势很大，却缺乏扎实的细节支撑。 Smart Communications 的 AI 如何为我们所用，这一点令人印象深刻。 我们将能借助它快速取得进展。”

Smart Communications 首席执行官 Leigh Segall 表示：“如果团队能信任 AI 在关键时刻安全、准确地工作，那么 AI 就能创造真实价值。 在一个充满试验与炒作的市场中，我们专注于提供能带来真实成果的 AI 创新，并满足受监管环境所要求的透明度与治理标准。 这标志着我们 AI 路线图的新阶段，也巩固了我们在帮助企业以负责任的方式规模化地应用 AI 方面的领导地位。”

Smart Communications 首席产品与技术官 Heidi Johnson 表示：“AI 的下一个阶段不再是试验，而是落地执行。 我们的重心是提供可用于生产环境、内置治理机制、并专为规模化且有意义的客户互动而打造的 AI。”

其他资源

Smart Communications 将于 2026 年 2 月 10 日 举办一场网络研讨会 ，展示其最新的 AI 创新成果并预告未来发展方向，阐述受监管行业如何在 2026 年及未来充满信心地规模化拓展客户互动。

“Smart AI：重实效，拒炒作” (Smart AI: Outcomes. Not Hype) 网络研讨会现已开放 报名 。

关于 Smart Communications：

Smart Communications 是受监管企业在追求复杂流程现代化、并于关键时刻与客户建立联系时的可信伙伴。 其 Conversation Cloud™ 平台通过全渠道沟通、智能编排、安全数据采集及数字归档，提供无缝、合规、以数字为先的卓越体验。 全球超过 700 家企业——包括 Zurich Insurance、Priority Health、The Pacific Financial Group 和 The Bancorp——依托 Smart Communications 降低合规风险、提升运营效率、节约成本，并加速数字化转型。 目前，Smart Communications 拥有 30 多个预置连接器，可与 Salesforce、AWS、Guidewire、Duck Creek、OneSpan 及 Pega 等可信企业系统无缝集成，每年支持超过 600 亿次任务关键型客户对话。 如需了解更多信息，请访问 www.smartcommunications.com。

媒体垂询请联系：

Smart Communications 代表 Red Lorry Yellow Lorry