Smart Communications 推出適用於企業的人工智能創新方案，全面覆蓋 Conversation Cloud™

倫敦, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖科技公司 Smart Communications ™ 向來專注協助受高度監管的機構開展更具意義的客戶對話，而今天則宣佈在其 Conversation Cloud 平台推出一系列策略性人工智能 (AI) 功能。 公司秉持貼合需求、可靠負責且確保合規的 AI 理念，現在推出一系列專門構建的功能，為企業客戶即時帶來實質價值。

目前，超過八成的 Smart Communications 客戶可直接在其現有系統環境中取用這些 AI 功能。 全新 AI 功能將穩定可靠的智能，融入客戶通訊與數碼資料收集的創建、管理、儲存及管治等核心工作流程中：

運用現有 AI 投資，廣拓應用之餘，更穩控風險

SmartIQ™ Agent Infrastructure 能跨渠道提供對話式代理資料收集體驗，全程可控。 SmartIQ MCP 伺服器連接生成式人工智能 (GenAI) 應用程式與企業軟件系統，讓企業 AI 代理得以執行合規的資料收集，從而簡化申請、確認、入職及自助服務體驗。

AI-Powered Form Migration 將過時的 PDF 及舊式文件快速轉換為 SmartIQ 數碼資料收集體驗，有助加快轉型，僅僅幾分鐘即可提供「最佳初稿」。 機構可運用此強大技術，處理積壓下來為數眾多尚未轉型的表格流程。

憑著聚焦合規的 AI 助理，支援高信任度對話

Knowledge Assistant 提供自然語言的應用程式內指引，協助 SmartCOMM 和 SmartIQ 用戶快速獲取答案、遵循最佳做法並直接於應用程式內完成任務，既縮短上手時間，亦能全面提升不同技能水平用戶的生產力。

Writing Assistant 精進行文語氣，配以即時翻譯，同時嚴守內容準確、品牌語調及合規底線。 這為 SmartCOMM 用戶帶來更迅速、更可靠的成果，並以領先業界的透明度來保存內容出處，為每次 AI 輔助的修改提供審核記錄。

Design Assistant 運用預設提示，透過由 AI 驅動的方式為語言及語調作出微調，使行文更加流暢易讀，加快 SmartCOMM 範本的建立。 透過 Amazon Bedrock 作整合，提供嵌入式無縫存取。



憑著流程編排及檢索創新，加強合規及監控

隨著 AI 摘要及自助服務體驗於企業內廣泛應用，SmartHUB™ 以檢索優化的存檔方案應運而生。反之，面對 AI 驅動的文件請求量爆炸性增長，舊式系統則難以應付。

煥新體驗驅動跨渠道互動之際，SmartPATH™ 能跨渠道智能編排 AI 輔助體驗，確保流程通達無阻、提升完成率，並沿途修正資料錯誤。

此等 AI 創新功能與 SmartCOMM 強大的遷移能力互相結合，協助企業迅速淘汰既複雜而又危機四伏的傳統通訊技術。 Smart Communications 的 AI 創新成果，致力減少人手工作、加速價值兌現、釐清流程脈絡、提高可存取性，並降低每次客戶互動的合規風險。以上種種，皆在堅守受監管行業嚴苛的管治與合規要求之下達成。

消息評論

Moter Insurance Services 客戶總監 Adrian Thompson 表示：「Moter 致力迅速地將數據大規模轉化為體驗，因此需要能夠同步並進的合作夥伴。我們期待 Smart Communications 的 AI 創新，能協助我們在全方位渠道建立和實現高效率的客戶互動。」



Three UK 銷售賦能主管 Marc Francis 表示：「Smart Communications 的 AI 發展線線圖相當強大。 最引人注目之處，在於架構清晰、條理分明。 我們看到其他供應商提出的不少 AI 發展路徑，往往空談宏圖，卻欠缺具體支援細節。 我們如何能善用 Smart Communications 的 AI，令人留下深刻印象。 我們能藉此迅速取得進展。」

Smart Communications 行政總裁 Leigh Segall 說道：「唯有當團隊深信 AI 能於關鍵時刻安全精準運作，才能彰顯 AI 的真正價值。 在現今市場充斥實驗與炒作附會之際，我們專注帶來實質成果，致力確保 AI 創新符合監管環境所需的透明度及管治標準。 此舉標誌著我們的 AI 發展路線圖踏入新階段，在協助企業以負責任方式大規模應用 AI 方面，鞏固我們的領導地位。」

Smart Communications 產品與技術總監 Heidi Johnson 表示：「AI 發展的新階段，重點不在實驗探索，而是在於切實執行。 我們重點發展的 AI，能夠直接投入生產，內含管治機制，而且專為支持以大規模形式，與客戶進行有意義的互動而設。」

額外資源

2026 年 2 月 10 日，Smart Communications 將 舉辦網上研討會 ，展示其最新 AI 創新成果及未來展望，闡述在 2026 年及以後，受監管行業如何以十足信心與客戶展開大規模互動。

「智能 AI：重實效，非炒作」(Smart AI: Outcomes. Not Hype) 網上研討會 現已開放報名。

關於 Smart Communications：

Smart Communications 乃受監管企業的可靠合作夥伴，助其革新繁複流程，並於關鍵時刻與客戶緊密相連。 公司的 Conversation Cloud™ 平台匯聚全方位渠道通訊、智能流程編排、安全數據擷取與數碼歸檔，締造流暢無阻、合規穩妥、數碼優先的出色體驗。 全球超過 700 間企業，包括 Zurich Insurance、Priority Health、The Pacific Financial Group 及 The Bancorp，均依賴 Smart Communications 來降低合規風險、提高營運效率、節省成本並加快數碼轉型。 如今，Smart Communications 擁有超過 30 個預建連接器，能與 Salesforce、AWS、Guidewire、DuckCreek、OneSpan 及 Pega 等可信賴的企業系統作無縫整合，每年更支援超過 600 億次關鍵的客戶對話。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.smartcommunications.com。

傳媒查詢請聯絡：

Red Lorry Yellow Lorry（Smart Communications 代表）