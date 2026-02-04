CC Pharma von Tilray als eines der 100 innovativsten Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet

DENSBORN, Deutschland, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, die Pharmasparte von Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), gab heute bekannt, dass CC Pharma, ihr europäischer Pharmahändler, zu einem der TOP 100 Innovatoren in Deutschland ernannt wurde. Hierbei handelt es sich um eine der renommiertesten und unabhängigsten Auszeichnungen für Innovation bei kleinen und mittleren Unternehmen des Landes.

CC Pharma betreibt ein landesweites Pharmadistributionsnetzwerk, das mehr als 13.000 Apotheken in ganz Deutschland beliefert und einen zuverlässigen Zugang zu einem breiten Sortiment an verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Arzneimitteln gewährleistet. Das Unternehmen spielt auch eine wichtige Rolle beim Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland. Es nutzt seine etablierte Infrastruktur, seine regulatorische Expertise und seine langjährigen Beziehungen innerhalb des Gesundheitssystems, um Patienten den Zugang in einem stark regulierten Markt zu erleichtern.

Seit mehr als 25 Jahren würdigt der TOP 100 Innovator Award Unternehmen, die sich durch außergewöhnliche Innovationskraft, langfristige Rentabilität und zukunftsorientierte Geschäftspraktiken auszeichnen. Die Gewinner werden anhand einer strengen, wissenschaftlich fundierten Bewertung ausgewählt, bei der Innovationsmanagement, zukunftsorientierte Strategie und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit beurteilt werden. Dadurch ist das TOP 100-Siegel ein vertrauenswürdiges Signal für Kunden, Lieferanten, Finanzinstitute, Medien und potenzielle Mitarbeiter.

Rajnish Ohri, Präsident International bei Tilray Brands, erklärte: „Diese Auszeichnung unterstreicht die Rolle von CC Pharma als zukunftsorientierter, zuverlässiger Partner innerhalb des pharmazeutischen Ökosystems in Deutschland. Bei Innovation geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um den Aufbau widerstandsfähiger Systeme, die Vorwegnahme von Marktbedürfnissen und die konsequente Schaffung von Mehrwert für Partner und Patienten. CC Pharma ist ein hervorragendes Beispiel für diesen Ansatz, und diese Auszeichnung unterstreicht die Stärke unserer europäischen Pharma-Plattform.“

Mathias Bossen, Managing Director von CC Pharma, erklärt: „Wir sind sehr stolz darauf, als einer der TOP 100 Innovatoren in Deutschland anerkannt zu werden. Diese Auszeichnung würdigt die Arbeit unseres gesamten Teams und unseren Fokus auf kontinuierliche Verbesserung, Digitalisierung und langfristige Partnerschaften. Dies bestätigt, dass CC Pharma für die Zukunft gut aufgestellt ist und weiterhin ein zuverlässiger, innovativer Partner für Kunden, Lieferanten und Stakeholder entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette bleibt.“

Die Auswahl von CC Pharma als einer der TOP 100 Innovatoren spiegelt die konsequente Innovationsstrategie, die starke regionale Präsenz und das Engagement für operative Exzellenz in einem stark regulierten Markt wider. Die Auszeichnung unterstreicht auch die Position von CC Pharma als attraktiver Arbeitgeber und wichtiger Akteur in der deutschen Gesundheitsversorgungskette.

Über CC Pharma

CC Pharma ist ein führender Pharmahändler in Deutschland, der Apotheken im ganzen Land mit einem breiten Sortiment an Marken- und Generika-Arzneimitteln beliefert. Als Teil von Tilray Brands vereint CC Pharma lokale Marktkenntnisse mit der Größe, Disziplin und den strategischen Ressourcen eines globalen Unternehmens.

Weitere Informationen zu CC Pharma finden Sie unter https://www.cc-pharma.de/en/.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray kann stetiges Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada und Tilray Medical Australia-New Zealand.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. („Tilray“) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen-

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), die von den „Safe Harbor“-Bestimmungen in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „Prognose“, „Zukunft“, „sollte“, „könnte“, „ermöglichen“, „potenziell“, „erwägen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“, „planen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „projizieren“, „werden“, „würden“ und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bei der Erstellung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen zugrunde gelegt, die sich als unrichtig erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenAussagen umfassen auch Aussagen zur Marktpositionierung des Unternehmens, zur erwarteten Fähigkeit, die steigende Nachfrage nach medizinischem Cannabis in regulierten pharmazeutischen Umgebungen zu bedienen, sowie zu den Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit strategischer Partnerschaften. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CC Pharma GmbH – In den Feldern 2 – 54570 Densborn – Deutschland

Verena Meiers: marketing@cc-pharma.de

Tilray Brands Medien: news@tilray.com

Investoren: investors@tilray.com