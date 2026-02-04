CC Pharma, filiale de Tilray, figure parmi le classement TOP 100 Innovator en Allemagne

DENSBORN, Allemagne, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, la division pharmaceutique de Tilray Brands, Inc. (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), a annoncé aujourd’hui que CC Pharma, son entreprise européenne de distribution pharmaceutique, a été nommée au TOP 100 Innovator en Allemagne, l’une des distinctions indépendantes les plus prestigieuses du pays en matière d’innovation parmi les petites et moyennes entreprises.

CC Pharma exploite un réseau national de distribution pharmaceutique desservant plus de 13 000 pharmacies à travers l’Allemagne, offrant un accès fiable à un vaste portefeuille de médicaments disponibles sur ordonnance et en vente libre. La société joue également un rôle clé dans la distribution de cannabis médical en Allemagne, en tirant parti de son infrastructure établie, de son expertise réglementaire et de ses relations de longue date au sein du système de santé pour faciliter l’accès des patients dans un marché hautement réglementé.

Depuis plus de 25 ans, le prix TOP 100 Innovator distingue les entreprises faisant preuve d’une capacité d’innovation exceptionnelle, d’une viabilité à long terme et de pratiques commerciales tournées vers l’avenir. Les lauréats sont sélectionnés à l’issue d’une évaluation rigoureuse avec volet scientifique qui porte sur la gestion de l’innovation, la stratégie prospective et la compétitivité durable, faisant du label TOP 100 un gage de confiance pour les clients, les fournisseurs, les institutions financières, les médias et les futurs employés.

Rajnish Ohri, président International de Tilray Brands, a déclaré : « Cette distinction souligne le rôle de CC Pharma en tant que partenaire fiable et visionnaire au sein de l’écosystème pharmaceutique allemand. L’innovation ne se limite pas à la technologie. Elle consiste à créer des systèmes résilients, à anticiper les besoins du marché et à fournir constamment de la valeur aux partenaires ainsi qu’aux patients. CC Pharma illustre parfaitement cette approche, et cette distinction renforce la solidité de notre plateforme pharmaceutique européenne ».

Mathias Bosse, directeur général de CC Pharma, a souligné : « Nous sommes fiers d’être reconnus comme entreprise d'innovation du classement TOP 100 Innovator en Allemagne. Ce prix récompense le travail de toute l’équipe ainsi que notre engagement en faveur de l’amélioration continue, de la numérisation et des partenariats inscrits dans le long terme. Il confirme que CC Pharma est bien positionné pour l’avenir et reste un partenaire fiable et innovant pour ses clients, ses fournisseurs et ses parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur pharmaceutique ».

La sélection de CC Pharma parmi le TOP 100 Innovator reflète sa stratégie d’innovation rigoureuse, son implantation régionale solide et son engagement en faveur de l’excellence opérationnelle dans un marché fortement réglementé. Ce prix confirme également la position de CC Pharma en tant qu’employeur attractif et contributeur majeur de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la santé en Allemagne.

À propos de CC Pharma

CC Pharma est un distributeur pharmaceutique de premier plan en Allemagne, fournissant aux pharmacies de tout le pays une large gamme de médicaments de marque et génériques. En tant que filiale de Tilray Brands, CC Pharma allie son expertise du marché local à l’envergure, à la rigueur et aux ressources stratégiques d’une entreprise mondiale.

Pour plus d’informations sur CC Pharma, consultez le site https://www.cc-pharma.de/en/

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical se consacre à transformer les vies et à respecter la dignité des patients ayant besoin de ces produits, en leur assurant un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de cannabis médical, à savoir Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios et Navcora. Après être devenue l’une des premières sociétés de production à obtenir le statut de producteur agréé de cannabis médical au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF en Europe, d’abord au Portugal, puis en Allemagne. Desservant 20 pays sur cinq continents, Tilray Medical est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de cannabis thérapeutique destiné aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements.

Pour plus d’informations sur Tilray Medical, consultez les sites Internet de Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australia-New Zealand.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est une société internationale de premier plan spécialisée dans les biens de consommation courante, exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui s’impose comme une force de transformation au carrefour du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, et qui améliore la qualité de vie grâce à des moments d’échanges. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour plus d’informations sur la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments d’échanges, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives-

Certaines déclarations exprimées dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, soumises aux dispositions dites « Safe Harbor » (ou « sphère de sécurité ») instituées par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives sont souvent caractérisées par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettrait », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projette », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions figurant dans les déclarations prospectives du présent communiqué, et ces hypothèses pourraient se révéler incorrectes. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés concernant nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à commercialiser des produits nouveaux et innovants à l’échelle mondiale. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes actuellement non connus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué. Les déclarationsprospectives figurant dans le présent communiqué comprennent également des déclarations concernant le positionnement de la Société sur le marché, sa capacité anticipée à répondre à la demande croissante en cannabis thérapeutique dans les environnements pharmaceutiques réglementés, et ses attentes quant à l’efficacité des partenariats stratégiques. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray (formulaire 10-K) (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC), déposés auprès de la SEC et disponible sur EDGAR. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de leur publication, et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouvelles informations, événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

