Inventiva présentera au Guggenheim Emerging Outlook : Biotech Summit 2026

Daix (France), New York (États-Unis), le 4 février 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui que son Directeur général, Andrew Obenshain, a été invité à participer à un « fireside chat » lors du prochain Guggenheim Emerging Outlook: Biotech Summit 2026. La conférence se tiendra les 11 et 12 février 2026 au Lotte New York Palace à New York. La direction d’Inventiva tiendra également des réunions individuelles lors de la conférence.



Les détails du « fireside chat » sont les suivants :

Date : Mercredi 11 février 2026

Heure : 19h00 (CET) - 13h00 (ET)

Lieu : Lotte New York Palace, New York City

Lien webcast : https://inventivapharma.com/fr/investisseurs/presentations/

A propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). http://www.inventivapharma.com

