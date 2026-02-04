Les États financiers annuels et la Notice annuelle de 2025 du CN sont accessibles sur le site Web de la Compagnie

MONTRÉAL, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que les États financiers annuels, les Notes afférentes et le Rapport de gestion de 2025 de la Compagnie ainsi que sa Notice annuelle de 2025 et le formulaire 40-F, ont été déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis, et ils sont maintenant disponibles dans la section « Investisseurs » de son site Web, à l’adresse www.cn.ca/fr/investisseurs .

De plus, les actionnaires pourront se procurer sans frais un exemplaire imprimé des États financiers annuels, des Notes afférentes et du Rapport de gestion de 2025 du CN, sur demande.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golf des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources:

Médias Investisseurs Ashley Michnowski Jamie Lockwood Directrice principale Vice-président Relations avec les médias

Relations avec les investisseurs et Projets spéciaux 438 596-4329 514 399-0052 media@cn.ca

investor.relations@cn.ca



