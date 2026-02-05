2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Võrreldes aasta alguse optimistlike prognoosidega kasvas Eesti majandus 2025. aastal tagasihoidlikult, esialgsete hinnangute kohaselt 1%. Toimus ehitusturu stabiliseerumine, mõningast elavnemist oli märgata aasta teises pooles ning seda nii hoonete kui ka rajatiste segmendis. Ehitushinnaindeks tõusis 2025. aastal võrrelduna 2024. aastaga 1,5%, mida aasta jooksul enim mõjutas materjalide hinnatõus.

Müügitulu vähenemist võrreldes 2024. aastaga mõjutas hoonete segmendi mahu vähenemine ligikaudu 10%. Rajatiste segmendi müügitulu kasvas 10%. 81% kogu kontserni müügitulust moodustab hoonete segment, segmentide vahelises müügitulu jaotuses ei ole võrreldes eelmise aastaga toimunud olulist muutust. Kontsern sõlmis aruandeperioodil märkimisväärses mahus uusi lepinguid, mis loob eelduse 2026. aastal tegevusmahtude kasvuks.

Kontserni brutokasumi määr oli 6,5% ning ärikasumlikkus 2,7%. Puhaskasumit mõjutas aruandeperioodil eelkõige Ukraina grivna nõrgenemisest euro suhtes saadud kursikahjum.

Aastases võrdluses, ehk võrreldes 31.12.2024, suurenes kontserni teostamata tööde portfell 30%. Portfelli kasv tugineb rajatiste segmendi ligikaudu kolmekordsele kasvule. Portfellist ligikaudu 69% moodustavad 2026. aastal teostatavad tööd ning ülejäänud maht jaotub aastatele 2027-2028.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 31.12.2025 31.12.2024 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 5 266 8 195 Lühiajalised finantsinvesteeringud 1 088 0 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 46 348 29 449 Ettemaksed 3 274 3 543 Varud 26 022 28 091 Käibevara kokku 81 998 69 278 Põhivara Pikaajalised finantsinvesteeringud 1 887 77 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 142 10 681 Kinnisvarainvesteeringud 5 517 5 517 Materiaalne põhivara 12 234 13 247 Immateriaalne põhivara 14 922 14 951 Põhivara kokku 44 702 44 473 VARA KOKKU 126 700 113 751 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 12 049 12 626 Võlad hankijatele 49 547 36 819 Muud võlad 9 993 10 260 Ettemaksed 15 249 12 472 Eraldised 1 125 1 333 Lühiajalised kohustused kokku 87 963 73 510 Pikaajalised kohustused Laenukohustused 5 708 5 720 Võlad hankijatele 1 605 5 091 Eraldised 2 424 2 826 Pikaajalised kohustused kokku 9 737 13 637 KOHUSTUSED KOKKU 97 700 87 147 OMAKAPITAL Aktsiakapital 14 379 14 379 Omaaktsiad -660 -660 Ülekurss 635 635 Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554 Realiseerumata kursivahed 4 522 4 034 Jaotamata kasum 6 185 4 746 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 27 615 25 688 Mittekontrolliv osalus 1 385 916 OMAKAPITAL KOKKU 29 000 26 604 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 126 700 113 751



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 IV kv 2025 12k 2025 IV kv 2024 12k 2024 Müügitulu 60 615 208 281 45 203 223 925 Müüdud toodangu, teenuste ja kaupade kulu -56 999 -194 746 -41 200 -207 155 Brutokasum 3 616 13 535 4 003 16 770 Turunduskulud -154 -433 -121 -422 Üldhalduskulud -2 056 -6 814 -2 867 -7 878 Muud äritulud 84 154 141 286 Muud ärikulud -595 -791 -67 -695 Ärikasum 895 5 651 1 089 8 061 Finantstulud 150 499 241 678 Finantskulud -947 -3 464 -386 -3 011 Finantstulud ja –kulud kokku -797 -2 965 -145 -2 333 Maksustamiseelne kasum 98 2 686 944 5 728 Tulumaks -141 -141 -326 -563 Perioodi puhaskasum (-kahjum) -43 2 545 618 5 165 Muu koondkasum (-kahjum):

Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse Realiseerumata kursivahed 93 488 -254 248 Kokku muu koondkasum (-kahjum) 93 488 -254 248 KOKKU KOONDKASUM 50 3 033 364 5 413 Puhaskasum (-kahjum): - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -299 1 439 454 3 827 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 256 1 106 164 1 338 Kokku puhaskasum (-kahjum) -43 2 545 618 5 165 Koondkasum (-kahjum): - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -206 1 927 200 4 075 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 256 1 106 164 1 338 Kokku koondkasum 50 3 033 364 5 413 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele: Tavapuhaskasum (- kahjum) aktsia kohta eurodes -0,01 0,05 0,01 0,12 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta eurodes -0,01 0,05 0,01 0,12



Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 12k 2025 12k 2024 Rahavood äritegevusest Laekumised ostjatelt 243 613 273 153 Maksed hankijatele -210 621 -242 605 Makstud käibemaks -8 583 -9 272 Maksed töötajatele ja töötajate eest -22 855 -19 964 Makstud tulumaks -350 -237 Netorahavoog äritegevusest 1 204 1 075 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -409 -328 Materiaalse põhivara müük 478 319 Antud laenud -60 -876 Antud laenude laekumised 10 5 Saadud dividendid 0 6 Saadud intressid 112 307 Raha paigutamine pikaajalistesse tähtajalistesse hoiustesse -2 898 0 Netorahavoog investeerimistegevusest -2 767 -567 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud 3 802 1 896 Saadud laenude tagasimaksed -1 571 -1 633 Rendimaksed -2 458 -2 220 Rendimaksetega seotud intressimaksed -256 -339 Makstud intressid -716 -651 Makstud dividendid 0 -1 347 Muud maksed 5 116 Netorahavoog finantseerimistegevusest -1 194 -4 178 Rahavoog kokku -2 757 -3 670 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 8 195 11 892 Valuutakursimuutused -172 -27 Raha jäägi muutus -2 757 -3 670 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 5 266 8 195



Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum oli 2025. aastal 13 535 tuhat eurot (2024: 16 770 tuhat eurot). Võrreldes 2024. aastaga on kontserni brutokasumlikkus ühe protsendipunkti võrra vähenenud, moodustades 6,5% (2024: 7,5%). IV kvartalis oli brutokasumi määr 5,9% (IV kvartal 2024: 9,0%). Kasumlikkust mõjutab jätkuvalt oluliselt hoonete segmendi tulemus, mis oli aruandeaastal 7,7% ning IV kvartalis 7,7% (2024: 8,9% ja IV kvartal 2024: 10,7%). Rajatiste segmendi kasumlikkus oli madalam, moodustades 2025. aastal 4,8% ja IV kvartalis 2,9%, kuid paranes võrreldes eelmise aastaga (2024: 4,0% ja IV kvartal 2024: -0,3%).

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2025. aastal 6 814 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on üldhalduskulud vähenenud 14% (2024: 7 878 tuhat eurot). Kulude vähenemine tuleneb tööjõukulude langusest, mille põhjuseks on majandustulemusest lähtuvalt väiksema tulemustasu reservi moodustamine võrreldes 2024. aastaga. Üldhalduskulude osakaal müügitulust moodustas 3,3% (2024: 3,5%).

Kontserni ärikasumiks kujunes 2025. aastal 5 651 tuhat eurot (2024: 8 061 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 8 250 tuhat eurot, EBITDA määr müügitulust oli 4,0% (2024: 11 025 tuhat eurot ja 4,9%).

Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel, eelkõige Ukraina grivna kursi muutus. 2025. aastal nõrgenes Ukraina grivna euro suhtes ligikaudu 12% ning kontserni Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest kohalikku valuutasse saadi vastavalt kursikahjumit 750 tuhat eurot (2024: kursikahjumid kokku 258 tuhat eurot).

Kontserni puhaskasumiks kujunes 2 545 tuhat eurot (2024: 5 165 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskasumi osa moodustas 1 439 tuhat eurot (2024: 3 827 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2025. aasta äritegevuse netorahavoog moodustas 1 204 tuhat eurot (2024: 1 075 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoogu mõjutas enim müügitulu langusest tingitud ostjatelt laekunud maksete ning hankijatele tehtud maksete vähenemine. Maksed töötajatele (sh. tööjõukulude maksud) on suurenenud 2024. aasta tulemustasude väljamaksete võrra.

Investeerimistegevuse rahavoog oli 2025. aastal -2 767 tuhat eurot (2024: -567 tuhat eurot). Põhivarasse investeeriti kokku 409 tuhat eurot (2024: 328 tuhat eurot) ning materiaalse põhivara müügist laekus 478 tuhat eurot (2024: 319 tuhat eurot). Antud laenud moodustasid 60 tuhat eurot (2024: 876 tuhat eurot) ning saadud intressid 112 tuhat eurot (2024: 307 tuhat eurot). 2025. aasta investeerimistegevuse rahavoogu mõjutas raha paigutamine garantiilimiitide tagatiseks pikaajalistesse hoiustesse summas 2 898 tuhat eurot.

Finantseerimistegevuse rahavoog oli 2025. aastal -1 194 tuhat eurot (2024: -4 178 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 3 802 tuhat eurot, mis koosneb arenduslaenude kasutamises (2024: 1 896 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 1 571 tuhat eurot (2024: 1 633 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega ning arvelduskrediidi muutusega. Rendimaksed moodustasid 2 458 tuhat eurot (2024: 2 220 tuhat eurot). Dividende maksti 2024. aastal 1 347 tuhat eurot, aruandeaastal dividendimaksed puudusid.

Seisuga 31.12.2025 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 5 266 tuhat eurot (31.12.2024: 8 195 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 2025 2024 2023 Müügitulu, tuhat eurot 208 281 223 925 186 464 Müügitulu muutus -7% 20,1% -15,4% Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot 2 545 5 165 -6 418 Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot 1 439 3 827 -942 Keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 Puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot 0,05 0,12 -0,03 Üldhalduskulude määr müügitulust 3,3% 3,5% 3,5% EBITDA, tuhat eurot 8 250 11 025 -412 EBITDA määr müügitulust 4,0% 4,9% -0,2% Brutokasumi määr müügitulust 6,5% 7,5% 2,0% Ärikasumi (-kahjumi) määr müügitulust 2,7% 3,6% -1,8% Ärikasumi (-kahjumi) määr ilma varamüügi kasumita 2,7% 3,5% -2,0% Puhaskasumi (kahjumi) määr müügitulust 1,2% 2,3% -3,4% Investeeritud kapitali tootlus 8,0% 15,6% 8,0% Omakapitali tootlus 9,2% 21,0% 8,3% Omakapitali osakaal 22,9% 23,4% 18,7% Vara tootlus 2,1% 4,4% 1,6% Finantsvõimendus 26,7% 22,6% 16,6% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,93 0,94 0,95 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 273 060 209 489 216 732



Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal moodustab teist aasta järjest ligikaudu 2%, mis koosneb kontserni Ukraina tegevusmahtudest. Olulise osa aruandeperioodi käibest Ukrainas moodustavad hoone rekonstrueerimine sisepõgenikele mõeldud korterelamuks Žõtomõri oblastis, Ovrutši linnas ning Kiievi teletorni administratiivhoone taastamine. Lisaks jätkub 2023. aastal sõlmitud lepingute alusel alajaamade rekonstrueerimine koos turvarajatiste rajamisega Poltava, Žõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites, kus tööde teostamine on esialgselt planeeritust pikaajalisem ning sõltub riigi energiasüsteemi tarbimisvajadusest. Müügitulu puudus Rootsis, kus aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut

2025 2024 2023 Eesti 98% 98% 97% Ukraina 2% 2% 2% Soome - - 1%



2025. aasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.

Kontserni 2025. aasta müügitulu moodustas 208 281 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga, mil vastav näitaja oli 223 925 tuhat eurot, vähenes müügitulu ligikaudu 7%. 2025. aastal oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 168 302 ja 39 902 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 187 573 ja 36 299 tuhat eurot. Hoonete segmendi müügitulu on võrreldes eelmise aastaga vähenenud ligikaudu 10%, rajatise segmendi müügitulu on samavõrra, 10%, suurenenud.

Tegevussegmendid 2025 2024 2023 Hooned 81% 84% 74% Rajatised 19% 16% 26%



Segmendisisene müügitulu

Hoonete ehituse segmendi müügitulu mõjutavad enim ühiskondlike- ja ärihoonete mahud, kus viimase osakaal on viimaste aastatega võrreldes suurim. Ärihoonete müügitulu on võrreldes eelmise aastaga kasvanud ligikaudu 71% ning ligikaudu 32% on vähenenud ühiskondlike hoonete mahud. Korterelamute segmendi maht koosneb aruandeperioodil olulises osas omaarenduste müügitulust.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi aruandeperioodi suuremad objektid olid: Tallinna lähistel Saku Gümnaasiumi uue õppe- ja spordihoone projekteerimine ja ehitamine, Tiskre kooli ehitamine Harku vallas, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse õppehoone projekteerimine ja ehitamine Tartus Raadi linnakus, Tallinnasse rajatava Loodusmaja ning Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja projekteerimine ja ehitamine.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid: Tallinnas Ahtri 6 valminud LEED Platinum keskkonnasertifikaadile vastava Golden Gate büroohoone, Tartus Väike-Turu 7 asuva ärihoone ehitamine ja LEED Gold keskkonnasertifikaadi kvaliteedinõuetele vastava Uusküla spaahotelli ehitamine Alutaguse vallas Peipsi järve põhjakaldal, Viljandis spaahotelli ja ujula ehitamine ning Viljandis ja Võru linnas asuvate Lidl kaupluste ehitamine.

Omaarenduste müügitulu, mis kajastub korterelamute segmendis, on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud, moodustades aruandeperioodil 9 750 tuhat eurot (2024: 7 685 tuhat eurot). Aruandeperioodi müügitulu koosneb peamiselt Pärnus asuva Seileri Kvartali I etapi ( https://seileri.ee ) ning Tartus, Tammelinnas asuva Tammepärja kodu ( https://tammelinn.ee ) müügist. Mõlemas arenduses jätkub järgmiste etappide ehituse ettevalmistus ja ehitus. Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Hoonete segment 2025 2024 2023 Ühiskondlikud hooned 52% 70% 37% Ärihooned 39% 21% 23% Korterelamud 8% 6% 27% Tööstus- ja laohooned 1% 3% 13%



Rajatiste segmendi käive koosneb jätkuvalt olulises osas teedeehituse- ja hoolduse alamsegmendi mahtudest, mis on võrreldes eelmise aastaga jäänud samale tasemele. Olulise osa alamsegmendi käibest moodustavad Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu III etapi Hagudi-Alu lõigu ning Pärnumaa I etapi Selja-Tootsi lõigu ehitamine. Märkimisväärne osa müügitulust moodustas asfaltbetooni müük ning Järva maakonna teehooldelepingu täitmine. Muude rajatisete alamsegmendi käive koosneb suures osas Tallinna Lennujaama E-klassi lennukite seisuplatside ehitusmahtudest.

Rajatiste segment 2025 2024 2023 Teedeehitus ja –hooldus 87% 90% 63% Muud rajatised 13% 10% 30% Keskkonnaehitus 0% 0% 7%



Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.12.2025 oli 273 060 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on teostamata tööde maht suurenenud ligikaudu 30%. 2025. aastal sõlmiti uusi lepinguid kokku 234 994 tuhande euro väärtuses, seal hulgas IV kvartalis 43 137 tuhat eurot, 2024. aastal vastavalt 181 437 ja 49 636 tuhat eurot.

Tööde portfelli jaotuse osas kahe põhisegmendi vahel on võrreldes eelmise aasta lõpuga toimunud rajatiste segmendi osakaalu suurenemine. Hoonete segmendi osakaal moodustab 58% teostamata tööde portfellist, rajatised moodustavad 42% (31.12.2024: vastavalt 82% ja 18%). Võrreldes seisuga 31.12.2024 on hoonete segmendi tööde portfell vähenenud 7% ning rajatise segmendi teostamata tööde portfell suurenenud ligikaudu kolm korda. Hoonete segmendi portfell koosneb valdavalt äri- ja ühiskondlike hoonete alamsegmentide lepingutest. Rajatiste segmendi mahu kasvu on eelkõige mõjutanud Rail Baltica suuremahulise lepingu sõlmine ning Transpordiametiga sõlmitud leping Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Päädeva-Orgita ning Haimre teelõigu ehitamiseks.

Rajatiste sektorit oluliselt elavdanud Rail Baltica hangetele on lisandunud Transpordiameti poolt Euroopa ühtekuuluvusfondi rahastusega teedeehituse hanked, mis paraku siiski ei kompenseeri täielikult teedeehituse alarahastust. Avaliku sektori investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on vähenenud, jätkuvalt toetab turgu riigikaitse sektor ning teatav aktiivsus on kohalikes omavalitsustes. Elavnemist on märgata ka erasektoris.

31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 Ehituslepingute teostamata tööde mahud, tuhat eurot 273 060 209 489 261 732



Suuremahulisemad 2025. aastal sõlmitud lepingud olid:

Viljandi spaahotelli ja ujula ehitamine, maksumusega ligikaudu 30 000 tuhat eurot.

Võru linna Punamütsikese lasteaia ehitamine, maksumusega ligikaudu 6 370 tuhat eurot.

Rail Baltica Pärnumaa põhitrassi raudteetaristu I etapi Selja-Tootsi lõigu ehitamine, maksumusega ligikaudu 62 300 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Tapal asuva kasarmu projekteerimine ja ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 300 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hoone projekteerimine ja ehitamine Harjumaal, maksumusega ligikaudu 3 700 tuhat eurot.

Tiskre kooli ehitamine Harku vallas, maksumusega ligikaudu 14 500 tuhat eurot.

Cristella tehnoloogilise lao projekteerimine ja ehitamine Võrus, maksumusega ligikaudu 4 000 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hoonete projekteerimine ja ehitamine, maksumusega ligikaudu 34 300 tuhat eurot.

Võru riigimaja rekonstrueerimine, maksumusega ligikaudu 4 700 tuhat eurot.

Kaubandushoone ehitamine Narvas, maksumusega ligikaudu 5 005 tuhat eurot.

Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla kilomeetrite 62,2-64,8 asuva Päädeva-Orgita teelõigu ning kilomeetrite 68,2-70,2 asuva Haimre teelõigu ja liiklussõlme ehitamine 2+2 sõidurajaga maanteeks, maksumused ligikaudu 27 780 tuhat eurot.

Allianssi hankemudelit järgiva lepinguga Võru eriettevalmistuse taristu projekteerimine ja ehitamine, maksumusega ligikaudu 8 050 tuhat eurot.

Tuginedes teostamata tööde portfelli mahule ning üldisele majanduse ja ehitusturu väljavaatele prognoosib kontserni juhtkond 2026. aastal tegevusmahtude kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine, tootlikkuse suurendamine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2025. aastal töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 431 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 274 inimest. Töötajate arv on võrreldes eelmise aastaga püsinud stabiilsena.

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

2025 2024 2023 ITP 274 283 374 Töölised 157 152 184 Keskmine kokku 431 435 558



Kontserni 2025. aasta tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 21 355 tuhat eurot, eelmise majandusaasta olid tööjõukulud kokku 24 145 tuhat eurot. Tööjõukulude vähenemine on tingitud väiksematest tulemustasudest võrrelduna 2024. aastaga.

Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestatud tasud

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2025. aastal 241 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 80 tuhat eurot (2024: vastavalt 199 tuhat eurot ja 66 tuhat eurot).

Aruandeperioodil oli moodustatud nõukogu liikmete tulemustasu reserv summas 34 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 11 tuhat eurot (2024: vastavalt 198 tuhat eurot ja 65 tuhat eurot). 2024. aastal moodustatud tulemustasu reservist maksti 2025. aastal välja 125 tuhat eurot, ülejäänud tulemustasu osa väljamaksmisele ei kuulu.

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2025. aastal 568 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 187 tuhat eurot (2024: vastavalt 527 tuhat eurot ja 174 tuhat eurot).

Aruandeperioodil oli moodustatud juhatuse liikmete tulemustasu reserv summas 123 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 40 tuhat eurot (2024: vastavalt 741 tuhat eurot ja 245 tuhat eurot). 2024. aastal moodustatud tulemustasu reservist maksti 2025. aastal välja 467 tuhat eurot, ülejäänud tulemustasu osa väljamaksmisele ei kuulu.

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

2025 2024 2023 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 483,2 514.3 499,3 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -6,0% 3,0% 1,8% Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 9,8 9,3 10,3 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 5,3% -9,7% -13,4%



Kontserni aruandeaasta töötajate nominaaltootlikkus vähenes võrreldes eelmise aastaga, vähenemise põhjuseks on müügitulu vähenemine. Tööjõukulude nominaaltootlikkuse suurenemise on tinginud tööjõukulude suurem langus võrreldes müügitulu langusega.

