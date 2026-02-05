2025. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2025. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 69 miljonit eurot ja puhaskasum 3,2 miljonit eurot, kogu aasta müügitulu oli 311 miljonit eurot ja puhaskasum 39,9 miljonit eurot. Kooskõlastatult nõukoguga teeb Merko Ehituse juhatus ettepaneku maksta dividendiks 1,25 eurot aktsia kohta.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul olid 2024. aastal tulemused silmatorkavalt head nii käibe kui kasumi osas, kuna lõpule jõudsid mõni aasta tagasi turbulentsetes turutingimustes sõlmitud lepingud ning valmisid erinevad mastaapsed objektid. 2025. aastal naasti tavapärasemate mahtude ning käibestruktuuri juurde, kus kinnisvaraarenduse osakaal tulemustes on kasvanud. Kontserni finantspositsioon on endiselt tugev ja netovõlg negatiivne.

2025. aastal lõpetas Merko kahe ajaloo suurima objekti ehituse: Arteri kvartal Tallinnas ning Pabradė kaitselinnak Leedus. Tasapisi paranenud tarbijakindlus ja mitmendat kvartalit järjest kirja saadud majanduskasv peegelduvad eeskätt kinnisvaraturul kasvavas nõudluses. Ehitusteenuste eratellijad on äraootaval positsioonil ning hangetes on eeskätt avaliku sektori poolt tellitavad mahukad kaitserajatised. Kuna turg on äärmiselt kontsentreeritud, siis on ka konkurents hangetel tugev ja marginaalid äärmiselt madalateks lihvitud.

2025. aastal sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 363 miljoni euro väärtuses, millest suurimad olid Rail Baltica Ülemiste reisiterminali ja Tallinn-Pärnu põhitrassi, Pärnus hotelli ja sündmuskeskuse, Tallinnas Viktor Masingu nimelise büroohoone ning Lätis Augstkalni tuulepargi vundamentide rajamise lepingud. Ehitusteenuste tellijatele teostamata tööde jääk oli 2025. aasta lõpu seisuga 467 miljonit eurot. 2025. aastal sõlmiti uusi ehituslepinguid veidi rohkemas mahus kui 2024. aastal. Merko Leedu kolleegide pikaajalise ja põhjaliku ettevalmistustöö tulemusel sõlmiti 2026. aasta esimestel päevadel Merko suurimad lepingud Rūdninkai kaitselinnaku kahe etapi rajamiseks, mis on tänaseks tõstnud välistele tellijatele lõpetamata tööde portfelli ajalooliselt kõrgeimale tasemele ehk üle 800 miljoni euro.

2025. aasta tulemustesse panustasid tugevalt ka Connecto kaubamärgi all tegutsevad ettevõtted, kus Merko omab osalust finantsinvesteeringuna. Connecto töömahud on viimasel paaril aastal olnud kõrged, ent tuleviku väljavaade on märksa tagasihoidlikum tulenevalt paljude mastaapsete projektide valmimisest 2025. aastal ning järk-järgult vähenevatest investeeringutest energiataristusse.

Elukondliku kinnisvara turg on võtnud suuna üles kõigil Merko koduturgudel. Võrreldes 2024. aastaga anti 2025. aastal ostjatele üle rohkem kortereid, sõlmiti ehituses olevates arendusalades oluliselt rohkem eellepinguid ning käivitati üle kolme korra rohkemate korterite ehitus, nendest lõviosa aktiivseima turuga Vilniuses. 2025. aastal andis Merko Eestis, Lätis ja Leedus ostjatele üle 358 korterit ja 3 äripinda ning alustas 894 korteri ja 21 äripinna ehitust, millest on eellepingutega kaetud 26%. Suuremad töös olevad arendusprojektid olid 2025. aastal Uus-Veerenni, Noblessner ja Lahekalda Tallinnas, Õielehe Jüri alevikus ning Erminurme ja Leedri Tartus; Lucavsala, Arena Garden Towers ja Mežpilsēta Riias ning Vilnelės Skverai ja Šnipiškių Urban Vilniuses.

2025. aasta neljandas kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Huvikeskus Kullo ja büroohoone City Plaza 2 Tallinnas, Riigikaitsemaja Tartus ning hotell ja sündmuskeskus Pärnus, Rail Baltica Ülemiste reisiterminal ning Rail Baltica põhitrassi Tallinn-Pärnu lõik ja neljas etapp Harjumaal. Leedus olid suuremad ehitusobjektid tuuleparkide taristurajatised Pagėgiai, Telšiai ja Pasvalys rajoonides ning erinevad riigikaitselised hooned ja taristud. Lätis oli ehituses tudengihotell Riias ja taristurajatised Augstkalni tuulepargis.

KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2025. aasta 12 kuu kasum enne makse oli 44,8 mln eurot ja IV kvartalis 4,6 mln eurot (12 kuud 2024: 76,4 mln eurot ja IV kvartalis 26,8 mln eurot), mis andis 12 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 14,4% (12 kuud 2024: 14,2%).

2025. aasta 12 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 39,9 mln eurot (12 kuud 2024: 64,7 mln eurot) ja IV kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 3,2 mln eurot (IV kvartal 2024: 19,9 mln eurot). 12 kuu puhaskasumi marginaal oli 12,8% (12 kuud 2024: 12,0%).

MÜÜGITULU

2025. aasta IV kvartali müügitulu oli 69,1 mln eurot (IV kvartal 2024: 160,4 mln eurot) ning 12 kuu müügitulu oli 310,9 mln eurot (12 kuud 2024: 539,0 mln eurot). 12 kuu müügitulu vähenes 42,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 12 kuu müügitulu osakaal oli 45,1% (12 kuud 2024: 58,3%).

LEPINGUTE PORTFELL

31. detsember 2025 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 466,9 mln eurot (31. detsember 2024: 340,6 mln eurot). 2025. aasta 12 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 362,8 mln eurot (12 kuud 2024: 338,0 mln eurot). IV kvartali uute lepingute maht oli 40,1 mln eurot (IV kvartal 2024: 45,9 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2025. aasta 12 kuuga müüs kontsern 358 korterit, 2024. aasta 12 kuuga 323 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2025. aasta 12 kuuga 67,8 mln eurot ning 2024. aasta samal perioodil 58,9 mln eurot. 2025. aasta IV kvartalis müüdi 43 korterit, võrreldes 2024. aasta IV kvartalis müüdud 129 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 8,1 mln eurot (IV kvartal 2024: 22,9 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 41,4 mln eurot ning omakapital 260,6 mln eurot (62,8% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2024. aasta 31. detsember seisuga olid vastavalt 91,9 mln eurot ning 254,3 mln eurot (56,9% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2025 oli kontserni netovõlg negatiivne 8,3 mln eurot (31. detsember 2024: negatiivne 58,5 mln eurot).

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS

Juhatus teeb nõukogule ettepaneku maksta aktsionäridele 2026. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 22,1 mln eurot (1,25 eurot ühe aktsia kohta), mis annab 2025. aasta dividendimääraks 55%.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

2025.a.

12 kuud 2024.a.

12 kuud 2025.a.

IV kvartal 2024.a.

IV kvartal Müügitulu 310 941 539 049 69 142 160 373 Müüdud toodangu kulu (255 081) (443 162) (60 332) (127 565) Brutokasum 55 860 95 887 8 810 32 808 Turustuskulud (5 823) (5 030) (2 070) (1 664) Üldhalduskulud (17 478) (21 908) (4 480) (6 793) Muud äritulud 2 285 5 724 688 759 Muud ärikulud (501) (2 190) (230) 322 Ärikasum 34 343 72 483 2 718 25 432 Finantstulud (-kulud) 10 425 3 931 1 894 1 407 sh kasum (kahjum) investeeringutelt tütarettevõttesse - (5 087) - (1 968) kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 10 381 9 951 1 895 3 317 intressikulud (836) (1 823) (225) (354) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (18) (948) (37) (17) muud finantstulud (-kulud) 898 1 838 261 429 Kasum enne maksustamist 44 768 76 414 4 612 26 839 Tulumaksukulu (4 850) (11 820) (1 378) (6 953) Perioodi puhaskasum 39 918 64 594 3 234 19 886 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 39 918 64 668 3 234 19 887 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist - (74) - (1) Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 20 105 31 (24) Perioodi koondkasum 39 938 64 699 3 265 19 862 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 39 938 64 764 3 265 19 862 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist - (65) - - Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 2,26 3,65 0,18 1,12

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

31.12.2025 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 41 424 91 879 Lühiajalised deposiidid 18 000 10 000 Nõuded ja ettemaksed 43 658 51 419 Ettemakstud tulumaks 1 347 270 Varud 219 812 196 521 324 241 350 089 Põhivara Ühisettevõtete aktsiad või osad 31 957 21 571 Muud aktsiad ja väärtpaberid 80 80 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 20 658 40 196 Edasilükkunud tulumaksuvara 2 874 5 056 Kinnisvarainvesteeringud 12 395 12 606 Materiaalne põhivara 22 117 17 147 Immateriaalne põhivara 714 350 90 795 97 006 VARAD KOKKU 415 036 447 095 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 3 079 21 303 Võlad ja ettemaksed 95 920 129 786 Tulumaksukohustus 510 7 101 Sihtfinantseerimine 2 - Lühiajalised eraldised 10 426 7 678 109 937 165 868 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 30 012 12 102 Edasilükkunud tulumaksukohustus 7 448 6 148 Muud pikaajalised võlad 7 073 8 719 44 533 26 969 KOHUSTUSED KOKKU 154 470 192 837 OMAKAPITAL Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 Realiseerimata kursivahed (21) (41) Jaotamata kasum 251 865 245 577 260 566 254 258 OMAKAPITAL KOKKU 260 566 254 258 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 415 036 447 095

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2025. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 617 inimesele ning ettevõtte 2025. aasta müügitulu oli 311 miljonit eurot.

Manus