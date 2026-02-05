Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 5 februari 2026 – 7:00 AM CET

Fagron verkrijgt goedkeuring van lokale autoriteiten voor de overname van Vepakum in Brazilië en rondt de overname van Magilab in Hongarije af

Daarnaast wordt verwacht dat de overname van Vepakum op korte termijn zal worden afgerond.

Na deze mijlpalen blijven Injeplast en Amber, samen met Vepakum, onderhevig aan afronding.

Vepakum

Vepakum exploiteert twee vestigingen in São Paulo, Brazilië, en levert hoogwaardige verpakkingsoplossingen. De overname stelt Fagron in staat een nieuw marktsegment te betreden en schaalvoordelen te realiseren door gezamenlijke verpakking, distributie en gedeelde diensten.

Magilab

Magilab is een gespecialiseerde speler in het ziekenhuisfarmaciesegment van de Hongaarse markt voor farmaceutische grondstoffen. Deze overname versterkt Fagron’s positie in een markt met een hoog aantal bereidingen per hoofd van de bevolking en ondersteunt operationele leverage door integratie en schaalvergroting.

Financiële kalender

12 februari 2026 Jaarresultaten 2025

9 april 2026 Trading update eerste kwartaal 2026

11 mei 2026 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 2025

30 juli 2026 Halfjaarresultaten 2026

8 oktober 2026 Trading update derde kwartaal 2026

Resultaten en trading updates worden gepubliceerd om 07.00 uur CET.

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf dat actief is op het gebied van farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Belgische bedrijf Fagron NV is gevestigd op Venecoweg 20A in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd door het Nederlandse bedrijf Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

