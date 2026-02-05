Rubis développe une plateforme stratégique européenne de distribution de bitume

Paris, le 05 février 2026, 07h00

Rubis entre sur le marché européen du bitume afin de développer son activité de distribution au service des secteurs clés de l’infrastructure. Le Groupe a conclu un bail exclusif d’une durée de cinq ans, renouvelable, pour exploiter les capacités de stockage bitume du terminal ATPC d’Anvers, premier terminal d’importation de bitume de la région, idéalement situé au nord-ouest de l'Europe.

Depuis le 1er janvier 2026, une capacité de stockage de 60 000 tonnes du terminal ATPC est utilisée par Rubis Asphalt pour la distribution de bitume. Équipée pour accueillir de grands navires et des barges, cette plateforme offre une grande flexibilité grâce à des opérations de chargement de camions 24 h/24 et 7 j/7 et joue un rôle clé dans la continuité de l’approvisionnement des marchés belge et néerlandais, tout en constituant une porte d’entrée stratégique vers la France et l'Allemagne.

Dans un marché européen mature, caractérisé par une demande résiliente et une production locale en déclin structurel, le Groupe entend s'appuyer sur son expertise opérationnelle pour proposer des solutions d’approvisionnement fiables, compétitives et sécurisées aux acteurs de la construction routière et de l’étanchéité. La montée en puissance de cette nouvelle plateforme européenne se fera de façon progressive, 2026 constituant une année de transition et d’intégration des activités bitume en Europe.

Depuis 2015, Rubis a développé une chaîne logistique intégrée du bitume, couvrant l'approvisionnement en raffinerie, le transport maritime, le stockage en terminaux et la livraison par camion vers les usines de production d'asphalte. Ce modèle intégré a permis au Groupe de distribuer 650 000 tonnes de bitume en Afrique, soutenant de vastes projets de construction et de maintenance routière grâce à une flotte de cinq navires bitumiers et un réseau de 12 terminaux d’importation.

En 2025, Rubis a poursuivi le développement de ses activités bitume sur des marchés à forte croissance en Afrique, avec notamment le renforcement de sa participation en Angola et le démarrage de ses opérations en Libye. Ces développements s'inscrivent dans la continuité de l'ancrage historique du Groupe en Afrique, où la fiabilité de l'approvisionnement en bitume est essentielle au développement et à l'entretien des réseaux routiers, contribuant à la croissance à long terme, l’intégration régionale et l’accès aux services essentiels sur l’ensemble du continent.

« Fort de notre croissance soutenue et de notre position de leader en Afrique, nous sommes heureux de mettre notre expertise et notre savoir-faire opérationnel au service de notre expansion en Europe, un marché stratégique, afin de garantir un approvisionnement fiable pour les infrastructures critiques. Ce développement marque une nouvelle étape pour notre activité bitume », a déclaré Jean-Christian Bergeron, Directeur Général de Rubis Énergie et Gérant.

À propos de Rubis

Rubis est un distributeur de solutions énergétiques et de mobilité, implanté dans plus de 40 pays en Afrique, dans les Caraïbes et en Europe. Des gaz liquéfiés au bitume, en passant par les carburants et l'électricité renouvelable, les 4 400 employés du Groupe fournissent des produits essentiels aux communautés, aux entreprises et aux particuliers, aux meilleurs standards.

Des produits énergétiques aux services de mobilité, Rubis relie l'offre et la demande grâce à sa maîtrise de la chaîne logistique, du transport au stockage, jusqu'à un réseau de 1 150 stations-service dans 23 pays. Cette position unique sur le marché nous permet de répondre aux besoins de nos clients où et quand ils en ont besoin, en toute sécurité et fiabilité.

Coté à Paris, Rubis a consolidé sa position de leader au moyen d'acquisitions et de partenariats sélectifs, en élargissant ses activités à de nouveaux marchés avec une approche centrée sur la création de valeur et l'esprit entrepreneurial.

Rubis est signataire du Pacte mondial des Nations Unies.

