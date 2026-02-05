Årsregnskabsmeddelelse 2025

Resultat pr. aktie 85,5 kr. (2024: 80,0 kr.)

Basisindtægter 13.654 mio. kr. (2024: 13.693 mio. kr.)

Basisomkostninger 6.591 mio. kr. (2024: 6.402 mio. kr.)

Nedskrivninger på udlån mv. 2 mio. kr. (2024: 21 mio. kr.)

Kapitalprocent 21,5, heraf egentlig kernekapitalprocent 16,1 (2024: hhv. 23,1 og 17,6)

Bestyrelsen indstiller det hidtil højeste udbytte pr. aktie på 25 kr. til beslutning på den ordinære generalforsamling

Det hidtil største aktietilbagekøbsprogram på op til 3 mia. kr. igangsættes og forventes afsluttet senest 29. januar 2027

Resultat efter skat forventes at blive i intervallet 4,3-5,1 mia. kr. i 2026, svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 71-85 kr.

Sammendrag

Ordførende direktør Lars Mørch udtaler i forbindelse med årsrapporten for 2025:

”Resultat pr. aktie steg 7% til 85 kr. i 2025 trods effekten af betydeligt lavere korte renter. Det er samtidigt over de oprindelige forventninger om et resultat pr. aktie i intervallet 60-73 kr. Udviklingen afspejler øget forretningsomfang og kundetilgang i prioriterede segmenter, fokuseret omkostningsstyring samt gunstige finansielle markeder og en solid kreditkvalitet. På baggrund af det positive resultat for 2025 indstiller bestyrelsen Jyske Banks hidtil højeste udbytte pr. aktie og igangsætter det hidtil største aktietilbagekøbsprogram.

Dansk økonomi og beskæftigelse er i fremgang, og aktiviteten på boligmarkedet er steget. Inflationen er under kontrol med udsigt til et balanceret konjunkturforløb. Kundernes økonomiske situation er generelt robust, og vi er godt rustet til at hjælpe kunderne.

En nærværende, stor bank

Vi har gennem hele året oplevet et stærkt momentum i eksekveringen af koncernstrategien ”Potentiale til mere”, der blev meldt ud i slutningen af 2024 og sætter en klar strategisk ambition og retning for koncernen. Der har været god fremdrift i alle de indsatser, vi satte os for at gennemføre i 2025, og arbejdet med de strategiske indsatser fortsætter de kommende år. Stille og roligt er vi i gang med at gøre en god bank endnu bedre.

Fortsat fremgang i kundetilfredshed

Den positive udvikling i kundetilfredsheden er fortsat igennem 2025 takket være en målrettet indsats i hele organisationen. Jyske Bank indtog i Voxmeters undersøgelser førstepladsen for større erhvervskunder og opnåede for 10. år i træk titlen som ”Bedst til Private Banking”. Tilsvarende er fremgangen i privatkundernes tilfredshed med banken fortsat.

Den gode udvikling smitter af på aktivitetsniveauet. Det ses bl.a. i efterspørgslen på bankens kapitalforvaltningsløsninger, hvor formue under forvaltning fortsætter stigningstakten, som har været gennemsnitligt 10% p.a. i det seneste årti.

Styrket markedsposition og brandingindsats

Et nøgleområde for eksekveringen af koncernstrategien er at styrke bankens branding og fokusere markedsføringen, så det afspejler vores position som en førende dansk bank.

Et led i denne indsats er en ny visuel identitet og brandplatform, der er lanceret i slutningen af 2025 og skal understøtte oplevelsen af den bank, vi ønsker at være, og sikre tydelig retning og sammenhæng i kommunikationen på tværs af kanaler og kontaktpunkter.

Engagerede medarbejdere og styrket position i København

Den årlige medarbejderundersøgelse viser fremgang i både arbejdsglæde og loyalitet blandt medarbejdere og har Jyske Banks hidtil højeste score. Det er særligt vigtigt, fordi engagerede medarbejdere er grundstenen i at levere gode kundeoplevelser.

Med samlingen af 950 medarbejdere i Glaskuben på Kalvebod Brygge har vi i 2025 skabt nye rammer og muligheder for at understøtte et stærkt fagligt miljø og forbedret samarbejdet på tværs af funktioner. Samtidig styrker det bankens position i København og er et tydeligt signal overfor medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere – både eksisterende og nye – om, at Jyske Bank er en bank med solid tilstedeværelse i hele landet.

Øget konkurrencekraft og flere kunder i prioriterede segmenter

I 2025 har Jyske Bank styrket sin konkurrencekraft gennem målrettet eksekvering af koncernstrategien ”Potentiale til mere”. Vi har oplevet fremgang på både privat- og erhvervsområdet, hvor digitale løsninger, forbedret rådgivning og relevante partnerskaber har skabt øget værdi for kunderne.

I de prioriterede privatkundesegmenter har vi tiltrukket flere kunder og øget aktivitetsniveauet, og erhvervskunderne har fået adgang til nye digitale værktøjer og specialiseret rådgivning. Udviklingen understøtter strategiens ambition om vækst, stærkere kunderelationer og en endnu mere konkurrencedygtig bank frem mod 2028.

Klimaomstillingen i fokus

I 2025 lancerede Jyske Bank vores første samlede klimaomstillingsplan, som sætter retningen for et mere struktureret arbejde med klima i koncernen. Planen udvikles løbende, og arbejdet fortsætter i 2026. Vi har både et ansvar og en mulighed for at understøtte kundernes omstilling gennem løsninger, rådgivning og finansiering – fordi vi skaber størst værdi ved at møde kunderne dér, hvor de står. Jyske Bank søger også at understøtte omstillingen i samfundet gennem finansiering af aktiviteter, der bidrager til at modvirke klimaændringer. I 2025 er udlån til disse aktiviteter steget med 10,8 mia. kr. og udgør ved udgangen af året i alt 138,7 mia. kr. eller ca. 27% af koncernens udlån (ekskl. repoudlån).

Konservativ, systematisk tilgang til risiko

En stærk risikoprofil og effektiv kapitalstyring giver tryghed for vores kunder. Det betyder, at vi kan tilbyde stabile og konkurrencedygtige løsninger, også i perioder med usikkerhed på de finansielle markeder. Vi har gennem 2025 optimeret risikostyringsprocesserne og styrket både kontrolmekanismer og governancestruktur i koncernen. Det er med til at øge bankens robusthed over for makroøkonomisk usikkerhed og regulatoriske ændringer.

Realkredit og leasing også i fremgang

Jyske Realkredit har i 2025 styrket sin position som koncernens realkreditselskab med fokus på konkurrencedygtige løsninger til både privat- og erhvervskunder. Udlånsvolumen er steget 4%. Vi har gennemført procesforbedringer i udbetaling og tinglysning for at øge omkostningseffektiviteten og kundeoplevelsen.

Jyske Finans har i 2025 fastholdt sin stærke position på leasingmarkedet og fokuseret på digitalisering, procesoptimering og grønne finansieringsløsninger til gavn for kunderne. Integrationen af leasingsporteføljen fra Opendo er fuldført.

Nyt koncerndirektionsmedlem

Ingjerd Blekeli Spiten tiltrådte den 1. juni 2025 som bankdirektør og nyt medlem af koncerndirektionen med ansvaret for Privat og Wealth Management. Dermed er koncerndirektionen fuldt besat med stærke strategi-, drifts- og udviklingskompetencer på alle områder.

Med et solidt fundament og klare ambitioner ser vi frem til at fortsætte rejsen mod en endnu bedre bank. Tak til alle kunder, medarbejdere, aktionærer og samarbejdspartnere for tillid og engagement i 2025.

85 kr. pr. aktie i 2025

Jyske Banks resultat pr. aktie steg 7% til 85 kr. understøttet af en positiv aktivitetsudvikling og en solid kreditkvalitet samt færre aktier i omløb.

Basisindtægter var tilnærmelsesvist uændret 13.654 mio. kr. i 2025. Netto renteindtægter aftog, efter Nationalbankens indskudsbevisrente faldt 1,5 procentpoint i gennemsnit ift. 2024. De lavere renter blev dog opvejet af en gunstig udvikling på de finansielle markeder, kundernes tilvalg af vores investeringsprodukter og et øget aktivitetsniveau.

Basisomkostninger steg 3% i 2025. Justeret for engangsomkostninger steg basisomkostninger underliggende 1%, da overenskomstmæssig lønregulering og inflation mere end opvejede færre medarbejdere og lavere bidrag til Afviklingsformuen under Finansiel Stabilitet.

Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde 2 mio. kr. mod 21 mio. kr. året forinden. Den mindre udgift i 2025 er udtryk for en solid kreditkvalitet og inkluderer effekten af en reduktion af de ledelsesmæssige skøn vedrørende nedskrivninger på 79 mio. kr. til 1,7 mia. kr.

En stærk kapitalposition og historisk udlodning

Kapitalpositionen er fortsat stærk efter implementeringen af Basel IV, der forøgede den vægtede risikoeksponering, i 2025.

Den egentlige kernekapitalprocent udgjorde 16,1 og den samlede kapitalprocent 21,5 ultimo 2025. Det er væsentligt over kapitalkrav og også over de opdaterede målsætninger om en egentlig kernekapitalprocent i omegnen af 15 og en samlet kapitalprocent på ca. 20.

Jyske Banks bestyrelse indstiller på baggrund af 2025 et historisk højt udbytte på 25 kr. pr. aktie og igangsætter samtidigt et historisk stort aktietilbagekøbsprogram på 3,0 mia. kr.

Forventninger til 2026

Dansk økonomi fremstår fortsat robust, selv om der knytter sig en vis usikkerhed til den globale økonomiske udvikling. På den baggrund forventer Jyske Bank et resultat efter skat i intervallet 4,3-5,1 mia. kr. i 2026, svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 71-85 kr.”

Webcast og telefonkonference

Jyske Bank afholder en telekonference på engelsk målrettet investorer og analytikere i dag kl. 14:00 (link). Telekonference og præsentation vil være tilgængelige via www.jyskebank.dk/ir.

Venlig hilsen

Jyske Bank



Kontakt:

Ordførende direktør, Lars Mørch, telefon +45 89 89 20 01

CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon +45 25 26 92 42

Vedhæftede filer