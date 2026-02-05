Jyske Bank igangsætter aktietilbagekøbsprogram

Bestyrelsen i Jyske Bank A/S (Jyske Bank) har besluttet at udnytte bemyndigelsen til at erhverve egne aktier givet på generalforsamlingen den 25. marts 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet omfatter aktier for en maksimal værdi af 3 mia. kr.

Programmet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027 efter bestemmelserne i EU’s markedsmisbrugsforordning, Forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).

Betingelser for aktietilbagekøbsprogrammet

Formålet med programmet er en nedsættelse af aktiekapitalen i Jyske Bank.

Jyske Bank skal antage en finansiel rådgiver, som uafhængigt af og uden indflydelse fra Jyske Bank træffer sine handelsbeslutninger og eksekverer købene inden for de offentliggjorte rammer. Jyske Bank har udpeget BofA Securities Europe SA som lead manager for programmet.

Købene må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den senest uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.

Det samlede antal aktier, der må købes på én enkelt handelsdag på hver markedsplads, må ikke overstige 25% af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen i aktierne i de 20 forudgående handelsdage på den pågældende markedsplads.

Jyske Bank vil ugentligt offentliggøre en selskabsmeddelelse med oplysninger om det samlede antal købte aktier samt den vægtede gennemsnitskurs pr. dag og pr. markedsplads.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.

