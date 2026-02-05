Til Nasdaq Copenhagen A/S 5. februar 2026

Meddelelse nr. 11/2026

Årsrapport 2025 for Jyske Realkredit

Bestyrelsen har d. 5. februar 2026 godkendt Jyske Realkredits årsrapport for 2025.

Se venligst vedhæftede filer.

Jyske Realkredit Regnskabsmeddelelse årsrapport 2025.pdf

Jyske Realkredit-2025-12-31.xHMTL (officiel årsrapport)

Jyske Realkredit Årsrapport 2025.pdf





Eventuel henvendelse kan rettes til administrerende direktør, Anders Lund Hansen, tlf. 89 89 92 20 eller mobil 28 56 60 95.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk

Vedhæftede filer