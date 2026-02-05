Til Nasdaq Copenhagen A/S 5. februar 2026
Meddelelse nr. 11/2026
Årsrapport 2025 for Jyske Realkredit
Bestyrelsen har d. 5. februar 2026 godkendt Jyske Realkredits årsrapport for 2025.
Se venligst vedhæftede filer.
- Jyske Realkredit Regnskabsmeddelelse årsrapport 2025.pdf
- Jyske Realkredit-2025-12-31.xHMTL (officiel årsrapport)
- Jyske Realkredit Årsrapport 2025.pdf
Eventuel henvendelse kan rettes til administrerende direktør, Anders Lund Hansen, tlf. 89 89 92 20 eller mobil 28 56 60 95.
Venlig hilsen
Jyske Realkredit
