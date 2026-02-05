Årsrapport 2025 for Jyske Realkredit

 | Source: Jyske Realkredit A/S Jyske Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S                        5. februar 2026
                                        Meddelelse nr. 11/2026

Årsrapport 2025 for Jyske Realkredit

Bestyrelsen har d. 5. februar 2026 godkendt Jyske Realkredits årsrapport for 2025.

Se venligst vedhæftede filer.

  • Jyske Realkredit Regnskabsmeddelelse årsrapport 2025.pdf
  • Jyske Realkredit-2025-12-31.xHMTL (officiel årsrapport)
  • Jyske Realkredit Årsrapport 2025.pdf

Eventuel henvendelse kan rettes til administrerende direktør, Anders Lund Hansen, tlf. 89 89 92 20 eller mobil 28 56 60 95.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk

Vedhæftede filer


Attachments

Jyske Realkredit-2025-12-31.xhtml Jyske Realkredit Regnskabsmeddelelse årsrapport 2025

Recommended Reading