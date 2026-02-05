Sampo Oyj, pörssitiedote, 5.2.2026 klo 8.20

Päivitys Sammon voitonjakopolitiikkaan

Sampo-konserni päivittää voitonjakopolitiikkaansa mahdollistaakseen edelleen houkuttelevan yhdistelmän osinkoja ja omien osakkeiden takaisinostoja yhtiön keskittyessä puhtaasti vahinkovakuuttamiseen. Sampo aikoo vuodesta 2026 alkaen asteittain täydentää progressiivista osinkoaan omien osakkeiden takaisinostoilla siten, että tyypillisenä vuotena takaisinostot edustavat enintään yhtä kolmasosaa operatiiviseen tulokseen perustuvasta voitonjaosta. Päivitys koskee ainoastaan palautettavan pääoman jakaumaa, eikä sillä ole vaikutusta osakkeenomistajille palautettavan pääoman kokonaismäärään.

Sammon vahva taloudellinen asema sekä vakaa ja kassavirtaa kerryttävä liiketoimintamalli huomioiden Sammon hallitus uskoo edelleen, että vuosittain noin 90 prosenttia konsernin operatiivisesta tuloksesta on perusteltua palauttaa osakkeenomistajille. Samalla kun vuotuisten takaisinostojen osuutta kasvatetaan, Sampo sitoutuu edelleen jakamaan progressiivista osinkoa suurin piirtein viime vuosien kehityksen mukaisesti. Haastavina vuosina konsernin tavoitteena on pitää osakekohtainen osinko vakaana.

”Johtavana Pohjoismaiden ja Ison-Britannian henkilöasiakkaisiin ja pk-yritysasiakkaisiin keskittyneenä vahinkovakuutuskonsernina Sampo tuottaa runsaasti vakaata ja tasaisesti kasvavaa kassavirtaa. Näin ollen harkittu ja kurinalainen pääomanallokointi on tärkeä osa omistaja-arvonluontia. Tänään julkistettu päivitys voitonjakopolitiikkaan mahdollistaa sen, että Sampo voi tarjota luotettavaa ja kasvavaa tulovirtaa progressiivisen perusosingon muodossa yhdistettynä mahdollisuuteen uudelleensijoittaa konsernin houkutteleviin pitkän aikavälin näkymiin omien osakkeiden takaisinostojen kautta. Uskon, että tämä tarjoaa houkuttelevan kokonaisuuden monipuoliselle sijoittajakunnallemme”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen.



Sampo-konsernin päivitetty voitonjakopolitiikka (voimassa vuodesta 2026 alkaen)

Sammon tavoitteena on palauttaa pääomaa luotettavan ja progressiivisen perusosingon muodossa, jota täydennetään omien osakkeiden takaisinostoilla. Varmistaakseen, että konsernin tase säilyy pääomanhallintakehikon mukaisesti vahvana ja tehokkaana, Sampo voi ryhtyä toimiin ylimääräisen pääoman palauttamiseksi tai taseen turvaamiseksi.

Sampo arvioi, että tyypillisenä vuotena se voi palauttaa noin 90 prosenttia operatiivisesta tuloksestaan osakkeenomistajille osinkojen ja omien osakkeiden takaisinostojen muodossa. Vuosittaisen osingon arvioidaan edustavan tästä yli kahta kolmasosaa.

