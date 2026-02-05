Pressemeddelelse



5. februar 2026







Solidt resultat for 2025 på baggrund af god kundeaktivitet og stærk kreditkvalitet

Resultat efter skat på 23,0 mia. kr.

Udbytte for 2025 på 16,94 kr. pr. aktie samt et ekstraordinært udbytte på 5,78 kr. pr. aktie, samlet 22,72 kr. pr. aktie

Bestyrelsen har besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 4,5 mia. kr.

Administrerende direktør Carsten Egeriis udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Danske Bank har i 2025 leveret et solidt resultat, der ligger i den øvre ende af vores forventninger. Resultatet er opnået primært på baggrund af robuste nettorenteindtægter og effektiv omkostningsstyring. Samtidig var der en positiv effekt fra lave nedskrivninger på udlån, idet vores udlånsportefølje fortsat har en stærk kreditkvalitet.

Der var øget kundeaktivitet i flere segmenter på tværs af vores forretning, og vi fortsatte med at øge forretningsomfanget i vores prioriterede segmenter. Primære drivkræfter var vækst i erhvervsudlånet og en stærk udvikling inden for Private Banking og kapitalforvaltning, hvor vi nåede et rekordhøjt niveau af kapital under forvaltning.

Vi har nu eksekveret på vores Forward ’28-strategi i to år, og de investeringer, vi foretager for at skabe en endnu bedre kundeoplevelse og styrke interaktionen med kunderne, har resulteret i stigende kundetilfredshed og et øget forretningsomfang. Desuden har vi gjort betydelige fremskridt i forhold til vores teknologiske transformation.

Vores dybe ekspertise, omfattende udbud af teknologiske produkter og services og solide kapitalgrundlag giver os et godt udgangspunkt for også i årene fremover at kunne skabe langsigtet værdi for kunder, aktionærer og samfundet.”

Solid indtjening

Danske Bank leverede et solidt resultat i 2025 med en egenkapitalforrentning på 13,3 pct. og et resultat efter skat på 23,0 mia. kr. Dermed ligger resultatet på linje med vores forventninger.

De samlede indtægter steg 1 pct. i forhold til 2024. Nettorenteindtægterne lå på et stabilt niveau som følge af et øget udlån og højere indtægter på vores afdækning af renterisikoen og dette til trods for salget af privatkundeforretningen i Norge samt et fald i indlånsmarginalen som følge af centralbankernes rentenedsættelser. Nettogebyrindtægterne var stærke grundet rekordhøje performance-relaterede gebyrindtægter, øget kapital under forvaltning og stærk kundeaktivitet.

Driftsomkostningerne steg en smule til 25,8 mia. kr., idet øgede investeringer i digitalisering og en stigning i personaleomkostningerne på grund af løninflation kun delvist blev opvejet af en strukturel omkostningsreduktion på compliance-området samt ophøret af indbetalinger til afviklingsformuen, som blev fuldt finansieret i 2024. Nedskrivninger på udlån udgjorde 294 mio. kr., hvilket afspejler udlånsporteføljens stærke kreditkvalitet samtidig med en justering af de nedskrivninger, der er relateret til den geopolitiske og makroøkonomiske usikkerhed.

”Vi leverede i 2025 et solidt resultat efter skat på 23,0 mia. kr., hvilket afspejler et stærkt driftsresultat og en disciplineret omkostningsstyring. Omkostningsprocenten blev forbedret til 45,5 pct. via øgede indtægter i kerneforretningen og effektivisering, som gjorde det muligt for os at fastholde en høj lønsomhed. Danske Banks underliggende forretning er fortsat robust, styringen af aktiver og passiver er forsvarlig og vi har et stærkt kapitalgrundlag og en stærk likviditetsposition, der giver os væsentlige buffere og sikrer, at vi kan fortsætte med at være en betroet finansiel partner for vores kunder,” siger finansdirektør Cecile Hillary.

2025 i forhold til 2024

Indtægter i alt på 56,8 mia. kr. (56,4 mia. kr. i 2024)

Driftsomkostninger på 25,8 mia. kr. (25,7 mia. kr. i 2024)

Nedskrivninger på udlån på 294 mio. kr. (nettotilbageførsel på 543 mio. kr. i 2024)

Resultat efter skat på 23,0 mia. kr. (23,6 mia. kr. i 2024)

Egenkapitalforrentning på 13,3 pct. (13,5 pct. i 2024)

Kapitalprocent på 20,9 pct. og egentlig kernekapitalprocent på 17,3 pct. (kapitalprocent på 22,4 pct. og egentlig kernekapitalprocent på 17,8 pct. i 2024)

Levering på strategiske prioriteter i 2025

I 2025 fortsatte vi med at eksekvere på Forward ’28-strategien og styrkede vores position som en førende bank i Norden. Som led i strategien investerer vi i bedre kundetilbud, digital transformation og bæredygtighedstiltag, samtidig med at vi gør banken mere effektiv og styrker kunderådgivningen.

I forhold til privatkunderne og Private Banking-kunderne har vi styrket interaktionen med vores kunder gennem skræddersyede låneprodukter og fokus på vigtige livsbegivenheder samt initiativer såsom vores holistiske rådgivningskoncept Panorama. Samtidig er kundetilfredsheden steget, og kapital under forvaltning nåede et rekordhøjt niveau. I forhold til erhvervskunderne og de institutionelle kunder steg forretningsomfanget i vores prioriterede segmenter på baggrund af nye partnerskaber, skalerbare platforme og digitale løsninger, herunder en forbedret District-netbank og innovative GenAI-værktøjer.

Engagementet blandt bankens medarbejdere udvikler sig fortsat positivt, og med vores teknologiske transformation, herunder cloud-migrering og modernisering af platforme, skaber vi fortsat fremskridt og et godt grundlag for at indfri vores langsigtede mål, herunder målet om en stigning i produktiviteten på IT-området på 20 pct. og en reduktion af IT-driftsomkostningerne på 15 pct. ved udgangen af 2026.

Disse tiltag understreger vores ambition om at skabe vedvarende værdi for kunder, aktionærer og samfundet, samtidig med at vi skaber holdbar vækst og innovation.

Makroøkonomisk medvind efter et begivenhedsrigt 2025

2025 var præget af betydelig politisk uro, herunder strid om toldsatser, men også af en fortsat normalisering af inflationen, der muliggjorde yderligere rentesænkninger. Udviklingen understøttede både den globale økonomi og økonomien i de enkelte nordiske lande. I Danmark var der stærk økonomisk vækst, lav arbejdsløshed og en robust økonomi, men forbrugertilliden var fortsat lav, hvilket resulterede i et afdæmpet privatforbrug trods stigende realindkomster.

Med udsigt til et stabilt renteniveau og øgede investeringer går vi ind i 2026 med et moderat positivt syn på den økonomiske udvikling. Vi forventer at se en vis forbedring i forbrugertilliden, og både i Danmark og på tværs af alle de nordiske eksportmarkeder forventer vi øget efterspørgsel og mere stabile økonomiske vilkår. Det skaber nye muligheder for både virksomheder og private i Danmark på trods af den vedvarende usikkerhed.

”Der er ingen tvivl om, at told og usikkerhed er skadeligt for mange virksomheder og for væksten på længere sigt, men her og nu er der også ting, der trækker den anden vej. Både i Danmark og på vores nærmeste eksportmarkeder er der udsigt til øget efterspørgsel i 2026 samt ro på inflationen og renterne, og der er interessante muligheder og ikke kun trusler for danske virksomheder,” siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

Personal Customers

Resultat før skat udgjorde 8.497 mio. kr. (2024: 9.720 mio. kr.), svarende til et fald på 13 pct. i forhold til 2024. Faldet skyldtes primært lavere nettorenteindtægter som følge af det lavere renteniveau og højere nedskrivninger på udlån, og indtægterne og driftsomkostningerne var påvirket af salget af privatkundeforretningen i Norge i slutningen af 2024. Der var stigende investeringsaktivitet på alle tre markeder, og Danske Invest genvandt positionen som den førende i Danmark inden for salg af fonde målrettet private investorer.

Business Customers

Resultat før skat udgjorde 10.085 mio. kr. (2024: 8.690 mio. kr.), svarende til en stigning på 16 pct. i forhold til 2024. Stigningen skyldtes primært højere nettorenteindtægter og nettogebyrindtægter, hvilket afspejlede stærk vækst i forretningsomfanget og gebyrindtægterne. Stigningen blev dog delvist modsvaret af et fald i de øvrige indtægter som følge af lavere indtægter i vores leasingselskab. En nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån bidrog også til det bedre resultat.

Large Corporates & Institutions

Resultat før skat udgjorde 9.883 mio. kr., svarende til et fald på 3 pct. i forhold til 2024. Faldet skyldtes hovedsageligt højere nedskrivninger på udlån. Dog var kreditkvaliteten generelt stadig stærk, og resultat før nedskrivninger på udlån steg 13 pct. i forhold til 2024. Det betyder, at de samlede indtægter aldrig har været højere end i 2025. Udviklingen skyldtes primært en stor stigning i nettorenteindtægterne og gebyrindtægterne fra kapitalforvaltning og everyday banking-produkter.

Danica

Resultat af forsikringsaktiviteter faldt en smule og udgjorde 1.357 mio. kr., svarende til et fald på 2 pct. i forhold til 2024. Investeringsresultatet steg som følge af en mere gunstig udvikling for Danica på de finansielle markeder end i 2024. Præmieindtægterne steg 22 pct. i forhold til 2024 og ligger nu på over 50 mia. kr. Resultat af syge- og ulykkesforretningen steg fra -1.194 mio. kr. i 2024 til -866 mio. kr. i 2025. Danica har ændret på de metoder og modelforudsætninger, der anvendes i syge- og ulykkesforretningen, og har også øget de forsikringsmæssige hensættelser, hvilket samlet set havde en negativ effekt på 200 mio. kr. i 4. kvartal 2025.

Nordirland

Resultat før skat steg til 2.271 mio. kr., hvilket var 13 pct. højere end i 2024 og skyldtes et øget forretningsomfang kombineret med omkostningsstyring og en stærk kreditkvalitet i udlånsporteføljen. I privatkundeforretningen var der øget kundetilgang og en øget markedsandel, idet flere end 14.000 nye kunder åbnede en konto hos os.

Aktionærudlodning i overensstemmelse med vores kapitalplan

På baggrund af vores stærke indtjening og kapitalgrundlag foreslår vi en kapitaludlodning til aktionærerne for regnskabsåret 2025, der er i overensstemmelse med vores kapitalplan og mål for den egentlige kernekapitalprocent. Vi foreslår et udbytte for 2025 på 16,94 kr. pr. aktie samt et ekstraordinært udbytte på 5,78 kr. pr. aktie. Den samlede udbyttebetaling vil således udgøre 22,72 kr. pr. aktie.

Aktietilbagekøb

Pr. 31. december 2025 havde vi tilbagekøbt ca. 18 millioner aktier for i alt 4,5 mia. kr. (opgjort pr. handelsdato) i henhold til det planlagte aktietilbagekøbsprogram på 5,0 mia. kr.

På baggrund af resultatet for 2025 har bestyrelsen besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 4,5 mia. kr., svarende til en samlet kapitaludlodning på 100 pct., inklusive den nævnte udbyttebetaling for 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet er godkendt af Finanstilsynet og vil blive igangsat den 9. februar 2026.

Forventninger til den finansielle udvikling i 2026

De samlede indtægter forventes at være ca. 58 mia. kr. på baggrund af højere indtægter i vores kerneforretning og vores fortsatte bestræbelser på at øge det forretningsmæssige momentum og væksten i overensstemmelse med vores finansielle mål for 2026. Handelsindtægterne og indtjeningen fra forsikringsaktiviteter er fortsat afhængige af forholdene på de finansielle markeder.

Omkostningerne for 2026 forventes at være på 26–26,5 mia. kr. Omkostningsprocenten forventes at være på ca. 45 pct., hvilket er på linje med vores mål for 2026. Nedskrivninger på udlån forventes at være på ca. 1 mia. kr. som følge af udlånsporteføljens fortsat stærke kreditkvalitet.

Årets resultat forventes at være på 22-24 mia. kr., hvilket vil give en egenkapitalforrentning, der er højere end vores mål for 2026 på 13 pct.

