Sampo Abp, pressmeddelande, 5 februari 2026 kl 8.35 EET

Sampokoncernens resultat för 2025

Intäktstillväxten på jämförbar basis uppgick till 8 procent tack vare en stark utveckling inom privatkundsverksamheten och små och medelstora företag i både Norden och Storbritannien.

Det valutajusterade försäkringsresultatet ökade med 12 procent till 1 485 miljoner euro, samtidigt som totalkostnadsprocenten förbättrades med 0,7 procentenheter till 83,6 procent.

Det operativa resultatet per aktie stärktes med 7 procent som en följd av det förbättrade försäkringsresultatet.

Rapporterat resultat per aktie ökade med 65 procent, till följd av en nettovinst på 540 miljoner euro efter koncernens investering i NOBA.

Solvens II-graden uppgick till 174 procent inklusive upplupen utdelning, och den finansiella hävstången uppgick till 23,6 procent.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,36 euro per aktie, vilket motsvarar en höjning med 6 procent.

Sampo förväntar sig att uppnå försäkringsintäkter om 9,5 - 9,8 miljarder euro och leverera ett försäkringsresultat på 1 485 - 1 600 miljoner euro under 2026.







”Under 2025 fortsatte Sampo att konsekvent implementera sin organiska tillväxtstrategi. Vårt starka resultat visar att vi fortsätter att dra nytta av våra skalfördelar och vår unika marknadsposition, samt att våra tidigare investeringar i digitala försäljnings- och servicelösningar har varit framgångsrika. Inför 2026 är Sampo väl positionerat för att uppnå sina finansiella mål och fortsätta att skapa hållbart värde för aktieägarna”, säger Sampos koncernchef Morten Thorsrud.



Nyckeltal

Milj. e 10–12/

2025 10–12/

2024 Förändring, % 2025 2024 Förändring, % Bruttopremieinkomst 2 277 2 212 3 10 738 9 931 8 Försäkringsintäkter, netto 2 322 2 172 7 9 078 8 386 8 Försäkringsresultat 364 361 1 1 485 1 316 13 Finansiellt resultat 375 62 501 1 210 636 90 Resultat före skatt 668 219 205 2 436 1 559 56 Periodens resultat 538 180 198 1 998 1 154 73 Operativt resultat 312 347 -10 1 343 1 193 13 Resultat per aktie (EUR) 0,20 0,06 216 0,74 0,45 65 Operativt resultat per aktie (EUR) 0,12 0,13 -10 0,50 0,47 7 10–12/

2025 10–12/

2024 Förändring 2025 2024 Förändring Riskprocent, % 59,3 57,5 1,9 58,3 59,0 -0,7 Omkostnadsprocent, % 25,0 25,9 -0,9 25,4 25,3 0,1 Totalkostnadsprocent, % 84,3 83,4 1,0 83,6 84,3 -0,7 Solvens II-grad (inkl. upplupen utdelning), % — — — 174 177 -3

Bruttopremieinkomst och försäkringsintäkter inkluderar förmedlingsintäkter. Bruttopremietillväxt på jämförbar basis är beräknad med konstanta valutakurser och justerad för att exkludera potentiella tekniska poster som påverkar jämförbarheten, såsom portföljöverföringar, ändrade startdatum för större avtal och förändrade redovisningsmetoder. Periodens resultat för jämförelseperioden avser periodens resultat hänförligt till aktieägarna. Per aktie-siffror för jämförelseperioden är justerade för aktiespliten i februari 2025. Siffrorna i denna rapport har inte reviderats.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Sampo fortsatte utvecklas starkt i den operativa verksamheten under hela året. Det valutajusterade försäkringsresultatet ökade med 12 procent, drivet av en solid intäktstillväxt i kombination med en disciplinerad marginalhantering. Detta, tillsammans med en robust investeringsavkastning på 7,6 procent, inklusive en vinst på 0,5 miljarder euro från innehavet i NOBA, ökade nettointäkterna till 2,0 miljarder euro.

Under 2025 fortsatte Sampo att konsekvent implementera sin organiska tillväxtstrategi. Vårt starka resultat visar att vi fortsätter att dra nytta av våra skalfördelar och vår unika marknadsposition, samtidigt som våra tidigare investeringar i digitala försäljnings- och servicelösningar har varit framgångsrika.

Inom affärsområdet Privat i Norden ökade den digitala försäljningen med 15 procent under året, och vi nådde vårt operativa mål ett år tidigare än planerat. Ett tydligt exempel på de attraktiva möjligheterna för korsförsäljning som vår avancerade digitala plattform erbjuder är personförsäkringar, där marknadspenetrationen i Norden växer snabbt från en relativt låg nivå. Vår personförsäkringsverksamhet uppvisade en bruttopremietillväxt på 11 procent, drivet av 30 000 fler försäkrade under året.

Som förväntat följer även små och medelstora företag samma utveckling som privatkunderna när det gäller användningen av digitala tjänster. Inom affärsområdet Företag i Norden ökade den digitala försäljningen med 15 procent och antalet inloggningar på MyBusiness med 27 procent under året. Totalt tillkom över 3 200 nya kunder, varav drygt 1 100 under det fjärde kvartalet.

Geografiskt var intäktstillväxten robust i hela Norden, med Norge som utmärkte sig genom en tillväxt på 16 procent inom Privat och 13 procent inom affärsområdet Företag, till följd av fortsatt gynnsamma marknadsförhållanden. Utvecklingen drevs av ett ökat antal kunder och försäkrade objekt inom såväl Privat som små och medelstora företag.

Vår storlek, tekniska expertis och digitala kapacitet ger oss även en fördel inom partnerkanaler. Under 2025 har vi förnyat samtliga viktiga partnerskap på alla marknader, inklusive den svenska mobility marknaden, vilket ytterligare bekräftar vår marknadsledande position som föredragen partner inom branschen. Det är uppmuntrande att vår väsentligt stärkta position i Danmark har gjort det möjligt för oss att teckna flera nya avtal med bilmärken i landet.

Även om jag ser organisk tillväxt som den viktigaste drivkraften för ett ökat försäkringsresultat, fortsätter Sampo att prioritera underwriting-disciplin och kostnadseffektivitet som tidigare. Under 2025 har vi visat att vi kan realisera synergierna från integreringen av Topdanmark i koncernen, vilket innebär att vi är på god väg att uppnå våra mål för ökade synergier och förbättrad totalkostnadsprocent. Vi uppvisar även disciplin i områden med hårdnande konkurrens, såsom motorförsäkringsmarknaden i Storbritannien och inom Företag i Norden, och detta kommer vi att fortsätta med även under 2026.

När vi blickar framåt mot 2026 är Sampo väl positionerat för att uppnå sina finansiella mål och fortsätta att skapa hållbart värde för aktieägarna. Vår prognos för försäkringsresultatet är 1 485 – 1 600 miljoner euro, där den nedre delen av intervallet återspeglar en viss försiktighet med hänsyn till det hårda vintervädret i Norden i början av året.

Avslutningsvis, vad gäller kapitalavkastning föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om 0,36 euro per aktie, vilket motsvarar en höjning med 6 procent. Detta ligger i linje med den medelfristiga utveckling som beskrivs i vår uppdaterade utdelningspolicy, som jag anser säkerställer att vi på lång sikt kan erbjuda investerare en attraktiv kombination av progressiva utdelningsintäkter och aktieåterköp. Under 2026 ser vi potential att komplettera vår interna kapitalgenerering med intäkter från fortsatt avyttring av koncernens äldre innehav, förutsatt en attraktiv värdering, samt genom att utvidga vår partiella interna modell till att fullt ut omfatta den danska verksamheten. Med det i åtanke återkommer vi till koncernens överskottskapital i samband med vår resultatrapport för det första kvartalet 2026.

Morten Thorsrud

Koncernchef

UTSIKTER

Verksamhetsmiljö och antaganden

Förhållandena inom Sampos verksamhetsområden är över lag stabila, med en ökad användning av digitala lösningar inom försäljning, service och skadehantering, såväl i direkta kanaler som i partnerskap. Detta gör det möjligt för koncernen att fortsätta genomföra sin organiska tillväxtstrategi. Generellt sett är konkurrensen inom privatkundsverksamheten fortsatt gynnsam, även om det finns en viss variation mellan marknaderna. Norge är som tidigare den mest gynnsamma marknaden, medan marknadspriserna har fortsatt att falla i Storbritannien, vilket på kort sikt gör det alltmer utmanande att växa med bibehållna marginalmål. Konkurrenssituationen på marknaden för små och medelstora företag i Norden är fortsatt stabil, samtidigt som priskonkurrensen ökade inom stora företag under 2025, en utveckling som förväntas fortsätta under 2026.

Efter flera år med en relativt hög skadeinflation har de underliggande skadekostnaderna återgått till långsiktiga genomsnittsnivåer på Sampos viktigaste marknader, med undantag för Norge där nivån fortfarande är något högre. Vinterförhållandena i Norden var dock särskilt hårda i början av 2026, vilket förväntas leda till väsentligt fler väderrelaterade skador jämfört med samma period 2025. Sampos utsikter baseras på ett antal antaganden avseende väder, storskador, avvecklingsresultat och diskonteringsräntor kring förväntade budgetnivåer, där den nedre delen av intervallet återspeglar ett väsentligt negativt utfall i en eller flera variabler.

Sampo fortsätter att vara en disciplinerad försäkringskoncern som är fast besluten att återspegla den förväntade skadekostnadsutvecklingen i sin prissättning. Under 2026 förväntas försäkringsmarginalerna gynnas av synergier från integreringen av Topdanmark i koncernen, vilket antas bidra till resultatförbättringar och en lägre totalkostnadsprocent i Norden, i linje med tidigare kommunicerade operativa ambitioner.

Utsikter för 2026

Utsikter för Sampokoncernens finansiella resultat 2026:

Koncernens försäkringsintäkter: 9,5–9,8 miljarder euro, vilket motsvarar en tillväxt på 5–8 procent jämfört med föregående år.

Koncernens försäkringsresultat: 1 485–1 600 miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på 0–8 procent jämfört med föregående år.

Utsikterna för 2026 är i linje med Sampos finansiella mål för 2024–2026 att leverera en totalkostnadsprocent under 85 procent och en genomsnittlig ökning av det operativa resultatet per aktie på mer än 9 procent per år.



SAMPO PLC

Styrelsen



Sampo koncernens bokslutsmeddelande 2025, investerarpresentationen och en video med koncernchef Morten Thorsrud kommer också att finnas tillgänglig på www.sampo.com/result.

En telefonkonferens kommer att hållas i dag, 5 februari, kl. 09.30 svensk tid. Om du vill ställa frågor kan du delta i telefonkonferensen genom att registrera dig via följande länk: https://events.inderes.com/sampo/q4-2025-y6emjr90zj/dial-in

Telefonkonferensen kan även följas live på www.sampo.com/result. En inspelad version kommer att finnas tillgänglig senare på samma adress.





För ytterligare information, vänligen kontakta:

Antti Järvenpää

Investor Relations Specialist and Media Relations

tel. +358 10 516 0035

