Danske Bank A/S igangsætter aktietilbagekøbsprogram

I overensstemmelse med den plan for udlodning af kapital, som vi offentliggjorde i pressemeddelelsen vedrørende årsrapporten 2025 den 5. februar 2026, har bestyrelsen i Danske Bank A/S (”Danske Bank”) besluttet at anvende den bemyndigelse, den fik på generalforsamlingen den 20. marts 2025 til at lade Danske Bank erhverve egne aktier ved at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på op til 4,5 mia. kr. (”aktietilbagekøbsprogrammet”).

Formålet med aktietilbagekøbet er at reducere aktiekapitalen i Danske Bank.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Aktietilbagekøbet vil blive gennemført i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027. Danske Bank kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbet.

Følgende yderligere betingelser gælder for aktietilbagekøbet:

Aktietilbagekøbet varetages af en uafhængig lead manager, der i henhold til særskilt aftale med Danske Bank træffer beslutning om handelstidspunktet for tilbagekøbet uafhængigt af og uden indflydelse fra Danske Bank og inden for den tidsramme, der er fastsat i denne meddelelse.

Der vil maksimalt blive tilbagekøbt aktier for 4,5 mia. kr.

Der vil maksimalt blive tilbagekøbt 45,000,000 aktier.

Der vil ikke under aktietilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende kurser (i) kursen på den sidste uafhængige handel og (ii) det højeste foreliggende uafhængige købers tilbud på den markedsplads, hvor købet finder sted. Aktierne må ikke erhverves til en pris, der afviger mere end 10 pct. fra den på Nasdaq Copenhagen A/S noterede kurs på erhvervelsestidspunktet.

Det maksimale antal aktier, der kan købes på én enkelt handelsdag, vil svare til 25% af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen i aktierne i løbet af de 20 forudgående handelsdage på den markedsplads, hvor købet finder sted.





Danske Bank vil hver uge oplyse transaktionsdata via bankens hjemmeside www.danskebank.com og i en selskabsmeddelelse. Danske Bank vil ligeledes via bankens hjemmeside og i en selskabsmeddelelse oplyse om eventuelle efterfølgende ændringer til aktietilbagekøbsprogrammet, herunder stop for aktietilbagekøbet.

Kontaktpersoner:

Helga Heyn, Pressechef, tlf. 45 14 14 00

Claus Ingar Jensen, chef for Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

