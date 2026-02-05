Equinor ASA: Meldepliktig handel

Tildeling av aksjer til enkelte primærinnsidere og deres nærstående i Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) i henhold til Equinors aksjespareplan.

Enkelte primærinnsidere, samt deres nærstående, som deltar i Equinors aksjespareplan har den 5. februar 2026 fått tildelt bonusaksjer.

Detaljer om individuelle tildelinger av aksjer til primærinnsidere og deres nærstående er inntatt i vedlegget.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg