Virtualware registra la mayor contratación de su historia en 2025, superando los 8 millones de euros

Bilbao, 5 de febrero de 2026,- Virtualware (EPA: ALVIR), referente en soluciones de realidad virtual para la industria y cotizada en Euronext Growth Paris, cerró 2025 con la mayor contratación de su historia, superando los 8 millones de euros.

Esta contratación, procedente principalmente de proyectos del ámbito público y del sector nuclear, permitirá a la compañía consolidar su posición en los próximos años.

La compañía, que hoy presentó a Euronext sus resultados anuales preliminares no auditados, registró en 2025 ingresos consolidados de 4,32 millones de euros (+2,85% interanual) y un EBITDA de 598.509 euros (margen del 13,8%).

La línea VIROO XRaaS, que incluye la comercialización internacional de su plataforma propietaria VIROO, alcanzó 1,95 millones de euros, frente a 1,73 millones en 2024, reflejando la consolidación del modelo de negocio y su alineamiento con los dos últimos planes estratégicos.

Estos resultados confirman la fortaleza del modelo actual y la capacidad de la compañía para absorber costes de expansión con disciplina, convirtiendo el crecimiento en valor para el accionista, y demostrando que está preparada para oportunidades inorgánicas selectivas.

Los costes operativos se gestionaron con disciplina a pesar de un incremento del 22,55% en gastos de personal, 3,20 millones (2,61 millones en 2024), atribuible en gran medida al crecimiento inorgánico, concretamente a la adquisición de la compañía sueca Simumatik.

Virtualware es un proveedor europeo líder en tecnologías de realidad virtual para la industria, centrado en el desarrollo de su propia tecnología, VIROO, que facilita el despliegue de aplicaciones inmersivas y es utilizada por empresas de energía, fabricantes del sector nuclear y los ámbitos de defensa y formación.

“Estos resultados confirman que podemos integrar adquisiciones y expandirnos internacionalmente manteniendo una rentabilidad sólida. Virtualware está plenamente capacitada para crecer de forma eficiente y sigue trabajando en tecnologías de RV y 3D en tiempo real con impacto en industrias estratégicas. Estamos listos para abordar nuevas oportunidades”, afirmó Unai Extremo, CEO de Virtualware, quien fundó la compañía en 2004 junto con el CTO Sergio Barrera. “Virtualware es una compañía resiliente, capaz de mantener estabilidad incluso en entornos complejos gracias al modelo implantado en el Plan 2021‑2023, que estamos consolidando en el plan estratégico actual”, añadió.

Al cierre del ejercicio, el activo corriente ascendió a 9,09 millones de euros y el pasivo corriente a 6,85 millones.

La deuda financiera neta a 31 de diciembre fue de 2,70 millones de euros (ND/EBITDA 4,53x). No obstante, el 10 de enero de 2026 la compañía cobró 6,22 millones de euros de un cliente relevante, situándose en una posición de caja neta proforma de alrededor de 3,51 millones de euros y un cash ratio de 0,97x, reforzando significativamente su liquidez.

Sobre Virtualware

Fundada en 2004, Virtualware es una de las empresas líderes en software empresarial basado en tecnologías inmersivas y 3D para entornos industriales y educativos.

La compañía atiende a organizaciones e instituciones globales como GE Vernova, Volvo, Gestamp, Alstom, ADIF, Bosch, Biogen, Kessler Foundation, Invest WindsorEssex, McMaster University, la Universidad de El Salvador, Ohio University, el Ministerio de Defensa de España o el Gobierno Vasco.

La compañía tiene su sede en Bilbao (España), con oficinas en Orlando (EE.UU.), Toronto (Canadá) y Skövde (Suecia).

Contactos prensa e inversores:

Prensa: Aida Otaola: aotaola@virtualwareco.com

Relación con inversores: ir@virtualwareco.com





Safe Harbor

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye, ni debe ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para adquirir valores de cualquiera de las compañías mencionadas en él, ni para contratar ningún producto financiero. Cualquier decisión de compra o inversión en valores o contratación de cualquier producto financiero debe ser efectuada única y exclusivamente sobre la base de la información puesta a disposición a tales efectos por la compañía en relación con cada cuestión específica.https://live.euronext.com/en/product/equities/ES0105704003-XMLI

Este documento contiene o puede contener manifestaciones sobre intenciones, expectativas, estimaciones de futuro o previsiones de Virtualware 2007, S.A. (“Virtualware” o “Compañía”) o de su dirección a la fecha del mismo y referidas a diversos aspectos de su actividad, como la evolución del negocio y los resultados de la entidad. Dichas manifestaciones responden a nuestras intenciones, expectativas, estimaciones de futuro o previsiones, por lo que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores pueden ocasionar que las decisiones finales o los resultados difieran de las intenciones, expectativas, estimaciones de futuro o previsiones. Entre estos factores se incluyen, sin carácter limitativo, (1) la situación de mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias, políticas o gubernamentales, (2) movimientos en los mercados de valores nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presiones competitivas, (4) cambios tecnológicos, y (5) alteraciones en la situación financiera, capacidad crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores o contrapartes en general. Estos factores podrían condicionar y determinar finalmente que lo que ocurra en realidad no se corresponda con las intenciones, expectativas, estimaciones de futuro o previsiones manifestada sen este documento y otros pasados o futuros, incluyendo los remitidos a las entidades reguladoras. Virtualware no se obliga a revisar el contenido de este documento, ni de ningún otro, tanto en el caso de que los acontecimientos no se correspondan de manera completa con lo aquí expuesto, como en el caso de que los mismos conduzcan a cambios en las intenciones, expectativas, estimaciones de futuro o previsiones manifestadas en este documento y otros pasados o futuros. Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones sobre la base de este documento o elaborar o difundir opiniones relativas al mismo. Se advierte que el presente documento puede contener información no auditada o resumida. El contenido de este documento es confidencial y no puede ser revelado o distribuido a terceros distintos de sus destinatarios originales, ya sea total o parcialmente, sin consentimiento de Virtualware.