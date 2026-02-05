Solar A/S: Nr. 1 2026 Årsrapport 2025

I 2025 realiserede vi en EBITDA på DKK 501 mio. understøttet af salget af vores lager i Halmstad. EBITDA reguleret for engangsposter fulgte i Q4 samme udvikling som i Q2 og Q3 2025. EBITDA er fortsat presset af usikre markedsforhold og et ugunstigt segmentmix. Vi forventer, at disse udfordringer vil fortsætte ind i 2026, da markederne fortsat er uforudsigelige og svære at navigere i.

CEO Jens Andersen udtaler:

"På trods af udfordrende markedsforhold i 2025 foretog vi afgørende investeringer, der styrker vores fundament for langsigtet, stabil vækst. Opkøbet af Sonepar Norge er et vigtigt skridt i at styrke vores position i Norge ved at udvide vores rækkevidde, skala og kundetilbud. Integrationen er foran planen og vil blive afsluttet i 2026.

Samtidig er vi fortsat med at investere i digital transformation og forbedre vores platforme, så vi kan levere en mere sammenhængende, transparent og effektiv kundeoplevelse. Parallelt hermed forløber opførelsen af vores fuldautomatiserede logistikcenter i Kumla bedre end forventet, og det vil være driftsklar i slutningen af Q2 2026, hvilket vil forbedre serviceniveauet, effektiviteten og bæredygtigheden – og markere vores tilbagevenden til et normalt investeringsniveau på under 1% af omsætningen.

Mens geopolitisk usikkerhed og langsommere markedsfremgang testede vores robusthed i 2025, handlede vi resolut ved at optimere vores omkostningsbase og forbedre effektiviteten. Vores strategiske retning ligger fortsat fast: at opbygge en mere agil, bæredygtig virksomhed og levere stærkere resultater."

Udvalgte hovedtal (DKK mio.) Q4 2025 Q4 2024 2025 2024 Omsætning 3.115 3.233 12.171 12.223 EBITDA 205 219 501* 646 EBITA 139 154 241 400 Overskud før skat 108 63 84 192 Pengestrømme fra driftsaktivitet 430 525 410 538 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage -6,1 3,0 -0,9 -6,4 EBITDA-margin 6,6 6,8 4,1 5,3 EBITA-margin 4,5 4,8 2,0 3,3 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 13,5 13,9 13,5 13,9 Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 3,2 1,9 3,2 1,9 Afkast af investeret kapital (ROIC) 3,0 8,3 3,0 8,3

* EBITDA reguleret for engangsposter udgjorde DKK 503 mio. påvirket af gevinst fra salg af lager på DKK 74 mio., omstruktureringsomkostninger på DKK 47 mio., transitionsomkostninger på DKK 14 mio. samt integrations- og opkøbsomkostninger på DKK 15 mio.

Forventninger til 2026 Omsætning (DKK mio.) 12.900 til 13.400 EBITDA (DKK mio.) 400 til 480 Organisk vækst (procent) -1,5 til 3,5 EBITDA-margin (procent) 3,1 til 3,6





2026 omsætning

Omsætningen er positivt påvirket af to nøglefaktorer: for det første et Solar Polaris-projekt, som omfatter leverancer til en stor solcellepark og forventes at bidrage med i alt DKK 275 mio. For det andet tilføjer sidste års opkøb af Sonepar Norge yderligere DKK 700 mio. i omsætning.

2026 EBITDA

Efter opkøbet af Sonepar Norge sidste år forventes 2026 at blive et overgangsår for Solars norske forretning. Dette kombineret med forventede omstruktureringsomkostninger på DKK 35 mio. og integrationsomkostninger på DKK 50 mio. vil midlertidigt udvande EBITDA-marginen for Solar Group med cirka 0,7 procentpoint. Fra 2027 forventes opkøbet at bidrage positivt og styrke koncernens samlede margin.

Vores forudsætninger for forventningerne til 2026 kan findes på side 7 i Årsrapport 2025.

