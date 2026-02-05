Nicolas Letavernier, nouveau Directeur Général France de Labrador Transparency

Paris, le jeudi 5 février 2026 – Un nouveau chapitre s’ouvre pour Labrador France : nous sommes ravis d'accueillir Nicolas Letavernier au poste de Directeur Général France.

Sous la direction de Maud Mielvaque, Nicolas pilotera nos activités sur le marché français. Son parcours, à la croisée du conseil et de l'édition de logiciels, est un atout majeur. Fort de plus de 20 ans d'expérience en finance et en transformation des organisations, il a accompagné de grands groupes internationaux dans leurs projets d'envergure. Avant de rejoindre Labrador Transparency, Nicolas Letavernier a occupé des postes de direction au sein de groupes mondiaux, où il a créé et développé avec succès les activités en France.

« Je suis ravi de rejoindre Labrador Transparency, une entreprise reconnue pour son exigence et son expertise. À l'heure où la confiance, la transparence et la performance sont devenues critiques, notre objectif est clair : devenir le partenaire de référence des directions financières et RSE. » — Nicolas Letavernier, Directeur Général France de Labrador Transparency.

Sa nomination s’inscrit naturellement dans notre histoire, portée par une ambition commune d'impact et de transparence.

Pourquoi est-ce stratégique ? Depuis plus de 30 ans, Labrador est un acteur clé de l’information réglementaire, financière et extra-financière. Nous sommes convaincus que la qualité de l’information — précise, claire, accessible, fiable et comparable — a le pouvoir de changer les décisions et de construire une performance durable.

C'est pourquoi Labrador s'est affirmée comme une ETI au croisement du design, de la technologie et du conseil, afin d'accompagner les entreprises tout au long de leur parcours de publication. Dans un monde où la pression réglementaire s’intensifie, la qualité de l'information n'est plus une option : c'est un levier de performance.

Nous accompagnons les entreprises partout dans le monde pour garantir une information transparente et un processus efficient, pour des rapports fiables et des coûts maîtrisés.

« La nomination de Nicolas renforce notre capacité à accompagner les entreprises françaises face à la complexité croissante du reporting. Au-delà de sa solide expertise métier, le fait que nous partagions la même vision est un atout clé pour notre développement et la réussite de nos clients. » — Maud Mielvaque, Directrice Générale Groupe de Labrador Transparency.

