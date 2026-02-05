Wereldhave Belgium - Resultaten 2025

UITZONDERLIJK GROEIJAAR IN 2025

Stijging van het netto huurresultaat met 16,5% tot € 75,5 mln (€ 64,8 mln eind 2024);

Stijging van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel tot € 5,25 (€ 4,69 eind 2024);

Stevige balansstructuur met een EPRA-schuldgraad van 31,9% (27,0% eind 2024);

Daling van de Intrinsieke waarde per aandeel tot € 73,00 wegens dilutie na keuzedividend en kapitaalverhoging (-11,0% t.o.v. 2024: € 82,02);

Stijging van de EPRA-bezettingsgraad met 0,3% tot 97,3% voor de totale portefeuille (97,0% eind 2024);

Dividend voorstel: € 4,15 bruto - netto € 2,905 per aandeel;

Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen (+22,8% ten opzichte van 31 december 2024);

Nieuwe financieringen ten belope van € 170 mln (+ € 30 mln ondertekend na 31 december 2025).

Het netto resultaat van kernactiviteiten is ten opzichte van 2024 gestegen met 17,4% tot € 50,9 mln. Deze mooie toename is in hoofdzaak toe te schrijven aan de deelname van Knauf Shopping Pommerloch in de resultaten sinds midden-februari. Hierdoor is het netto resultaat van kernactiviteiten uitgekomen op € 5,25 per aandeel voor 2025, aan de bovenkant van de tijdens de kapitaalsverhoging aangekondigde winstverwachting.

De EPRA-bezettingsgraad van de retail portefeuille bedroeg 98,5% per 31 december 2025, tegen 99,0% per 31 december 2024. In het segment van de kantoren is de EPRA-bezettingsgraad gestegen van 85,4% per 31 december 2024 tot 87,4% per 31 december 2025. Voor de totale portefeuille vastgoedbeleggingen bedroeg de EPRA-bezettingsgraad 97,3% op 31 december 2025, tegenover 97,0% een jaar voordien.

De intrinsieke waarde per aandeel vóór dividenduitkering bedroeg € 73,00 per 31 december 2025 (2024: € 82,02).

De EPRA-schuldgraad bedroeg 31,9% op 31 december 2025, tegenover 27,0% op 31 december 2024.

De Vennootschap heeft zich in 2025 verzekerd van nieuwe financieringen ten belope van € 170 mln ter ondersteuning van twee strategische overnames. In het eerste kwartaal werd € 100 mln aan nieuwe financieringen aangetrokken voor de overname van Knauf Shopping Pommerloch via kredietlijnen bij BNP Paribas, Belfius, KBC en ING.

In het laatste kwartaal van 2025 werd de financieringsstructuur verder geoptimaliseerd in het kader van de acquisitie van Shopping Ville2. Daarbij werden twee nieuwe leningen van elk € 20 mln afgesloten bij KBC en BNP Paribas met looptijden tot respectievelijk 2031 en 2030, en werd een bestaande kredietlijn van € 25 mln bij KBC verlengd tot 2030.

Daarnaast realiseerde de Vennootschap een private plaatsing (EUPP) van € 30 mln bij Royal London met een looptijd van 10 jaar, wat bijdraagt aan de langetermijnstabiliteit en verdere diversificatie van de financieringsbronnen.

Tot slot werd na 31 december 2025 namens de Vennootschap een kredietbrief ondertekend met betrekking tot de verlenging van de kredietfaciliteit bij BNP Paribas ten belope van € 30 mln. Daarbij werd de oorspronkelijke einddatum van 10 februari 2028 effectief verlengd tot januari 2031.

