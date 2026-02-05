Paris, le 5 février 2026 à 8h30

Eramet Grande Côte illustre l’engagement du Groupe Eramet en faveur d’une exploitation minière responsable en atteignant le niveau de performance IRMA 50

Eramet Grande Côte, premier site du Groupe Eramet audité selon le standard IRMA, référence mondiale de l’exploitation minière responsable.

référence mondiale de l’exploitation minière responsable. Premier site audité selon le standard IRMA au Sénégal, et premier site de sables minéralisés au monde à atteindre ce niveau.

et premier site de sables minéralisés au monde à atteindre ce niveau. Eramet Grande Côte fait désormais partie des 14 sites miniers dans le monde ayant fait l’objet d’une évaluation de performance IRMA.

ayant fait l’objet d’une évaluation de performance IRMA. Une démarche volontaire d’engagement dans le processus d’audit IRMA, annoncée par Eramet dès 2022.

d’engagement dans le processus d’audit IRMA, annoncée par Eramet dès 2022. Un audit externe indépendant, conduit selon le standard IRMA, évaluant la robustesse des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance du site

évaluant la robustesse des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance du site Un rapport d’audit rendu public sur le site d’IRMA, avec des audits de suivi tous les 18 mois pour garantir le maintien de la conformité au standard.

Eramet annonce que son site Eramet Grande Côte (EGC), spécialisé dans l’exploitation de sables minéralisés au Sénégal, a atteint le niveau de performance IRMA 50, devenant ainsi le premier site du Groupe audité selon le standard IRMA. Cette évaluation s’inscrit dans la démarche volontaire du Groupe Eramet, lancée en 2022 à travers sa feuille de route RSE Act for Positive Mining, et repose sur un audit externe indépendant confirmant la robustesse des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance du site.

IRMA, un standard de référence pour une exploitation minière responsable

Le standard IRMA pour une exploitation minière responsable a été élaboré à l’issue d’un vaste processus de consultation publique, associant plus de 100 organisations et parties prenantes : ONG, syndicats, communautés, entreprises minières, clients et utilisateurs finaux des produits miniers.

Reconnu comme l’un des cadres d’évaluation les plus complets et les plus exigeants du secteur, le référentiel IRMA distingue quatre niveaux de performance : IRMA Transparency, correspondant à une évaluation par un tiers indépendant et à la publication des résultats ; IRMA 50, IRMA 75 et IRMA 100, qui traduisent une conformité progressive à un ensemble d’exigences critiques et l’obtention d’un score minimum de 50 %, 75 % ou 100 % dans chacun des quatre grands piliers du standard : responsabilité sociale, responsabilité environnementale, intégrité des affaires et planification d’un héritage positif à long terme.

Des résultats solides sur l’ensemble des piliers du standard IRMA

L’audit du site Eramet Grande Côte met en évidence une base solide de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, avec les niveaux de performance suivants :

Intégrité des affaires (gouvernance, transparence et pratiques éthiques) : 74 %

74 % Planification d’un héritage positif : 67 %

67 % Responsabilité sociale : 74 %

74 % Responsabilité environnementale : 67 %

Ces résultats témoignent de pratiques robustes, tout en identifiant des axes d’amélioration, pris en compte dans le cadre de plans d’action dédiés.

Une démarche d’audit fondée sur la transparence

La démarche IRMA engagée par Eramet est volontaire et repose sur une évaluation externe indépendante, accompagnée de la publication intégrale du rapport d’audit. Ce choix traduit un engagement fort en matière de transparence sur les pratiques du site et de structuration d’une démarche d’amélioration continue.

Conformément aux exigences du standard IRMA, l’audit sera complété par des audits de suivi réalisés tous les 18 mois, afin de vérifier le maintien du niveau atteint. Les résultats continueront d’être rendus publics, en accès libre, sur le site internet d’IRMA ainsi que sur celui d’Eramet Grande Côte, à destination de l’ensemble des parties prenantes.

Frédéric Zanklan, Directeur général d’Eramet Grande Côte

« Eramet Grande Côte est la première mine à obtenir le niveau IRMA en Afrique de l’Ouest. Ce résultat IRMA 50 marque une étape importante pour EGC, ses équipes et les communautés locales. Il s’inscrit pleinement dans les orientations portées par l’État du Sénégal, qui vise à faire du secteur minier un levier de souveraineté économique, de création de valeur locale et de développement responsable, fondé sur des standards élevés de transparence et de bonne gouvernance. À travers cet audit exigeant, nous réaffirmons notre engagement à renforcer en continu nos pratiques et à inscrire nos opérations dans une dynamique de création de valeur à long terme, en étroite collaboration avec les parties prenantes locales et en pleine cohérence avec la vision Act for Positive Mining du Groupe Eramet. »

Virginie de Chassey, Directrice Développement durable et Affaires extérieures du Groupe Eramet

« L’obtention du niveau de performance IRMA 50 valide les progrès réalisés par le site Eramet Grande Côte ainsi que l’engagement de la feuille de route Act for Positive Mining sur l’ensemble de nos sites miniers. IRMA constitue le standard le plus complet, le plus transparent et le plus exigeant de notre secteur, et cette évaluation confirme que nos pratiques intégrées en matière d’exploitation minière responsable produisent des résultats mesurables et concrets sur le terrain. Nous souhaitons également mettre à profit cette démarche pour engager durablement nos parties prenantes dans l’adoption de pratiques environnementales et sociétales toujours plus exigeantes. Cette étape reflète non seulement le travail des équipes d’Eramet Grande Côte, mais également notre volonté de bâtir une relation de confiance en opérant selon les plus hauts standards. »

Aimee Boulanger, Directrice exécutive d’IRMA

« Ce rapport démontre que les mines peuvent s’appuyer sur des évaluations transparentes et indépendantes de leurs performances environnementales et sociales. Grâce aux rapports d’audit IRMA détaillés, les entreprises minières, les communautés et les entreprises qui achètent des matières premières issues de l’exploitation minière disposent des informations nécessaires pour identifier ce qui fonctionne bien — et ce qui peut nécessiter une attention accrue — sur des sites miniers spécifiques. »

Axes de progrès identifiés en vue d’une amélioration durable de la performance.

À travers l’audit IRMA, Eramet Grande Côte a identifié plusieurs leviers d’amélioration visant à renforcer encore sa performance et son impact sur les territoires. Ces enseignements s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue, appuyée par la définition de plans d’action dédiés.

Les priorités portent notamment sur la consolidation des bonnes pratiques et l’optimisation de l’engagement des parties prenantes, le renforcement de l’efficacité du mécanisme de gestion des réclamations, l’amélioration du suivi des processus de réinstallation, ainsi que l’amélioration du contrôle de la qualité et des volumes d’eau, incluant l’analyse des éventuels dépassements et la mise en œuvre des actions appropriées.

Le rapport d’audit IRMA complet est disponible sur le site internet d’IRMA et accessible via le lien suivant : https://responsiblemining.net/egc

